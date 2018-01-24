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'nın büyük bölümü teröristlerden alındı

Afrin operasyonunda kritik öneme sahip olan 'nın büyük bölümü teröristlerden alındı. 'liler bir bir yakalanırken, kaçan teröristlerin silahlarını ele geçirdi.

Giriş Tarihi: 24.1.2018 16:57
Burseya Dağı'nın büyük bölümü teröristlerden alındı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Afrin'deki terör hedeflerine yönelik düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı 5'inci gününde. Bölgedeki unsurlara saldırı amacıyla sızma girişiminde bulunan 8 terörist öldürüldü. Öte yandan harekata ilk kez yerli üretim Atak helikopterleri de katıldı. Helikopterler, harekat sırasında yerli üretim "Cirit" lazer güdümlü füzelerini de kullandı. Harekatta şu ana kadar en az 268 terörist etkisiz hale getirildi. 'nın büyük bölümü ele geçirildi.Bölgeden yeni görüntüler geldi.

ELE GEÇİRİLEN MEVZİLER GÖRÜNTÜLENDİ

ve Özgür Suriye Ordusu'nun 20 Ocak'ta başlattığı ve beşinci gününde devam eden Zeytin Dalı Harekatında ilerleyişini sürdürüyor. ÖSO askerleri dün Afrin'in batısındaki Raco beldesine bağlı Ömer Uşağı köyünü ele geçirdi. Üsteğmen Oğuz Kağan Usta'nın şehit düştüğü Ömer Uşağı köyü ve çevresindeki stratejik tepeler TSK ve ÖSO tarafından teröristlerden alındı. Ömer Uşağı köyünde betonarme mevzi ve tünek görüntülendi. Görüntülerde ele geçirilen tünelin duvarların kalınlığının yaklaşık 90 santimetre olduğu ve toplamda 3 mazgalın olduğun anlaşılıyor.

YPG'LİLER KAÇTI, SİLAHLARI ELE GEÇİRİLDİ

ÖSO'ya bağlı Kuzey Tugayı, Afrin batısındaki Raco bölgesinde ele geçirdiği 'ya ait doçka silahının fotoğrafını paylaştı.

ÖSO ASKERLERİ, YPG'LİLERİ BİR BİR YAKALIYOR

Harekat kapsamında stratejik öneme sahip Burseya Dağı çevresi ele geçirilmişti. Bölgeden kaydedilen görüntülerde ÖSO askerlerinin bir 'li geçirdiği görülüyor. ÖSO askerleri, çevrede bulunan bir tünelde 20 kişinin bulunduğunu söyleyen YPG'li teröriste bir şey yapmayacaklarını söyledi. Teröristin korktuğu görülen görüntülerde ÖSO'nun bölgedeki ilerleyişi de yer aldı. ÖSO askerleri ele geçirdikleri bölgede bulunan bir çadırda YPG bayrağı buldukları anlaşılıyor.

Afrin'de kaç terörist etkisiz hale getirildi?

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Burseya Dağı'nın büyük bölümü teröristlerden alındı
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