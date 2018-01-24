Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Trump ile görüşecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın yarın telefonda görüşeceğini belirterek "Sayın Trump, Cumhurbaşkanımız ile görüşmek istiyor. Saati de belli oldu." dedi.

"GÖRÜŞME TALEBİ TRUMP'TAN GELDİ"



Öteyandan, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasında gerçekleştirilecek görüşmeye ilişkin "Görüşme talebi Trump'tan geldi" dedi.



Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Ne Oluyor?" programında Erdoğan-Trump görüşmesi hakkında açıklamalarda bulundu. Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleştirilecek görüşmelerin alt yapısının hazırlandığını belirterek " Genelkurmay başkanları görüşür. Son kararı başkanlar verir. Ve görüşme talebi de Trump'tan geldi" diye konuştu.

AÇIKLAMA, ÇAVUŞOĞLU- TİLLERSON GÖRÜŞMESİNİN ARDINDAN GELDİ

Çavuşoğlu, Amerikalı mevkidaşı Rex Tillerson ile yaptığı görüşmenin ardından Türkiye'nin Paris Büyükelçiliğinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

AFRİN'E GERÇEKLEŞTİRİLEN ZEYTİN DALI OPERASYONU'NDAN SON KARELER

Tillerson ile yapılan görüşmede daha çok Suriye'nin ele alındığını belirten Çavuşoğlu, Türkiye'nin PYD/PKK'ya verilen silahlardan duyduğu rahatsızlığın tekrar dile getirildiğini söyledi.

Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Ayrıca, daha önce Vancouver'da da gündeme getirdiğimiz teröristlerden sözde ordu kurulmasıyla ilgili, Türkiye'de duyulan rahatsızlığı gündeme getirdik. (Tillerson) YPG'nin burada bir oluşum içine girmeleri için bir destek vermediklerini, siyasi oluşum da dahil bir destek vermediklerini bugün vurguladı. Yarın zaten iki başkan da telefonda görüşecek, onu söyledi. Sayın Trump, Cumhurbaşkanımız ile görüşmek istiyor. Saati de belli oldu."

Bakan Çavuşoğlu'ndan harekat ile ilgili flaş açıklamalar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin kimseye hesap vermek zorunda olmadığını belirterek, "Burada bize yönelik bir tehdit var. Burada milletimiz ne der ve milletimizin endişesi nedir, biz ona bakarız." dedi.

Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile yaptığı görüşmenin ardından Türkiye'nin Paris Büyükelçiliğinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin Paris'te düzenlenen "Kimyasal Silah Kullanımının Cezasız Kalmaması İçin Uluslararası Ortaklık" konulu dışişleri bakanları toplantısına katılarak Suriye'deki kriz ve kimyasal silahların kullanımının yasaklanması konularında görüşlerini paylaştığını kaydetti. Çavuşoğlu, "Türkiye olarak kimyasal silahların kullanılmasının önlenmesi ve kullananların cezalandırılmasının başından itibaren yapıcı bir yaklaşımla kararlı bir tutum sergiledik. Özellikle Suriye'de Esed rejiminin cezasız kalmaması gerektiğini de vurguladık." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile yarın bir telefon görüşmesi gerçekleştireceğini aktaran Çavuşoğlu, toplantıda ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile bir araya geldiklerini kaydetti. Çavuşoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Afrin operasyonuyla ilgili konuları daha önce zaten telefonda görüşmüştük. Buradaki hassasiyetimizi bir kere daha aktardık. Daha önce kendi istihbaratının Türkiye'ye YPG tarafından herhangi bir roket atılmadığını gündeme getirmişti. Kendisine de son günlerde yine YPG'nin gönderdiği roketleri ve bir Suriyeli bir de vatandaşımız şehit oldu, bunları hatırlattık. YPG'ye verdiğiniz silahlar her tarafta, Afrin'de de bize tehdit olarak geliyor. YPG de bunu kullanıyor, PKK da bunu kullanıyor. Trump da 'Artık bir daha YPG'ye silah vermeyeceğiz.' diye söz verdi. Bu konudaki Türk halkının hissiyatı belli, bizden talepleri de belli. Dolayısıyla bu konuda ortak ciddi adımlar atmalıyız ki bu endişeler bitsin. Suriye konusunda birlikte ne yapacaksak beraber yapalım ama Türkiye'yi tehdit edecek adımlardan herkes uzak durmalı. Bunun farkında olduklarını söylediler. Kısaca vermemiz gereken mesajları verdik ve bana göre son derece faydalı bir görüşme oldu."

Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson ile de bir görüşmenin planlandığını, ancak kendisinin toplantıya gelemediğini, bu nedenle mevkidaşı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"(Johnson) Türkiye'nin bu operasyonuyla ilgili biliyorsunuz destek açıklaması da yaptı. Türkiye'nin burada haklı güvenlik endişeleri de vardır. Ama diğer taraftan tabii herkes insani boyutuna vurgu yapıyor. Ama biz herkese şunu söylüyoruz, insani konularda hiçbir ülke Türkiye kadar hassas değildir. Bunu sadece Türkiye'de yaşayan göçmenler için söylemiyoruz. Daha önce yaptığımız operasyonlarda, Türkiye'de değişik şehirlerde PKK'ya yönelik yaptığımız operasyonlarda da bunu gösterdik, Suriye'de de bunu gösterdik. Ayrıca bugüne kadar YPG bu kadar insanı, Kürtler dahil yerinden ederken, zorla insanları sürgüne gönderirken, ellerinden mülklerini, tapularını alırken neredeydiniz? Tam tersi biz burada sivil halklara yönelik yardımlarımızı ulaştırmaya başladık. İnsani yardımlarımızı ulaştırmaya başladık. İki tane kamp kurduk. Şu anda yaklaşık 4 bin kişilik ama daha fazla kuracağız. Sağlık hizmetleri vermeye başladık. Yerel halk memnun, çünkü biz sadece teröristleri hedef alıyoruz. Bu konuda biz herkesten daha hassasız. Türkiye'ye kimse herhangi bir ders vermeye kalkmasın ya da hatırlatmasına gerek yok. Biz bu harekatı planlarken tüm bu boyutlarını da ele alarak hazırlandık."

Çavuşoğlu, toplantıya ev sahipliği yapan Fransız Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile de görüştüğünü anlatarak, "Diplomasiyi sürdürüyoruz. Buradaki operasyon kadar diplomasi de önemli. Haklı davamızı anlatıyoruz, kimseye hesap vermek zorunda değiliz. Burada bize yönelik bir tehdit var. Burada milletimiz ne der ve milletimizin endişesi nedir, biz ona bakarız. Ama haklı davamızı anlatmak için tabii diplomasi şart." ifadelerini kullandı.

Fransız meslektaşı ile Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin gelişmeleri ele aldıklarını dile getiren Çavuşoğlu, harekatın ardından Fransa'nın Suriye konusunu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) taşımasıyla ilgili soruya şu yanıtı verdi:

"Bunlar zaten beklediğimiz tepkilerdi. Zaten buraya gelmeden önce Fransız Dışişleri ile telefonda görüşerek ne demek istedikleri konusunda bilgi aldık. Muğlak bir açıklama vardı. Fakat biz telefonla görüştük. Paris Büyükelçimiz de temaslarda bulundu. Biz de Ankara'daki arkadaşlarımızı aradık. Le Drian tweet attı kendi hesabından. 'Sadece rejimin Doğu Guta ve İdlib'teki saldırılardan dolayı ortaya çıkan insani durumu gündeme getireceğiz.' dediler. Bizim basında acil toplantı gibi haberler çıktı. O haberler doğru değildi.

Pazartesi günü New York'da rutin bir Güvenlik Konseyi toplantısı oldu. Biz muhataplarımızı bilgilendirdik, NATO, BMGK temsilcilerine bildirdik. Rejimin İstanbul'daki Başkonsolosluğuna bir nota verdik. Dolayısıyla biz terör örgütüne karşı uluslararası hukuktan doğan haklarımızı kullanıyoruz. Uluslararası hukuka uygun hareket ediyoruz. Yaptığımız iş bellidir, bu süreçte de şeffaf davranıyoruz, gizli saklı bir şey yapmıyoruz. Bundan sonraki süreç de böyle olacak."

İnsani konularda görüş belirtilmesinden rahatsız olmayacaklarına işaret eden Çavuşoğlu, "Ama burada bizim bir terör örgütüne karşı yürüttüğümüz bir operasyon sürecinde terör örgütünü destekleyecek pozisyon alan bir ülke olursa, bizim de tepkimiz ona göre farklı olur ve o ülkeye de terör örgütüne destek veren ülke muamelesi yaparız. Burada operasyonla ilgili bilgi almak için soru soranlar oldu. Ama onun dışında herhangi bir olumsuz beyanda bulunan ya da endişe belirten bir kimse olmadı." sözlerine yer verdi.