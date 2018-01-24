Hainlere yakın takip

Afrin'de terör "terör kuşağı" kurmak isteyen terör örgütü YPG/PKK'ya karşı Mehmetçik kahramanca mücadele verirken, yurt içinde teröristler lehine kara propaganda yapan işbirlikçilere de polis aman vermiyor. Cumhuriyet başsavcılıklarınca başlatılan soruşturmalar kapsamında, 13 ilde Zeytin Dalı Harekâtı'yla ilgili gerçek dışı bilgiler aktardıkları ve terör propagandası yaptıkları belirlenen 91 kişi yakalandı. Muğla ve Ağrı'da gözaltına alınan 3 kişi sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Operasyonlar Kütahya, Mardin, Adıyaman, Diyarbakır, Muş, Muğla, Ankara, İstanbul, İzmir, Van, Ağrı, Mersin, Iğdır, Şanlıurfa, Bingöl ve Ardahan'ın da arasında olduğu illerde yapıldı. Soruşturmalar çerçevesinde Kütahya'da sosyal medyada terör propagandası yapan bir doktor yakalandı. Diyarbakır'da 17, Muğla'da 5, Mardin'de 3, Muş'ta 4, Ankara'da 9, Van'da 6, Ağrı'da 2, Mersin'de 5, Şanlıurfa'da 7, Iğdır'da 5 ve Bingöl'de ise 4 kişi gözaltına alındı. Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada ise 10 kişi için gözaltı kararı verildi.



HDP'LİLER DE GÖZALTINA ALINDI

İzmir'deki operasyonda ise aralarında HDP İzmir İl Başkanı Çerkez Aydemir'in de bulunduğu 23 kişi gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, İstihbarat ve Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bölücü terör örgütü PKK ve PYD'ye yönelik operasyon düzenledi.

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