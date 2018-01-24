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Köylüler Mehmetçik için kurbanlar kesti

Hatay'ın Hassa ilçesinde Afrin sınırında yaşayan köylüler, Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerlere destek vermek için 8 kurban kesti. Kesilen kurbanların kanları, ellerinde zeytin dalı bulunan çocukların alnına sürüldü.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 24.1.2018 18:27 Güncelleme Tarihi: 24.1.2018 18:32
Köylüler Mehmetçik için kurbanlar kesti

Hassa ilçesinde Afrin sınırında bulunan Bintaş Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar Zeytin Dalı Harekatına katılan Mehmetçiğe destek vermek için seferber olup, dualar eşliğinde 8 kurban kesti. Tekbir getiren grup daha sonra kurban kanlarını, ellerinde zeytin dalları bulunan çocukların alnına sürdü.
Erhan Okur isimli vatandaş, "Askerlerimize destek olmak için kurban kesiyoruz. Vatanımız, milletimiz için Mehmetçiğimizin arkasındayız. Vatan görevimiz için 8 hayvanımızı kurban ettik" diye konuştu.

Fotoğraflarla Afrin'de gerçekleştirilen Zeytin Dalı Operasyonu


"SAVAŞMAYA BİZ DE HAZIRIZ"
Yakup Söylemez ise köylülerin gönlünden kopan hayvanları kurban ettiklerini belirterek "Kesilen kurbanlarımız yetkililerce Mehmetçiğimize ulaştırılacak. Köylülerimiz her zaman daha fazlasını da yapacaklarını söylüyorlar. Bu desteği göstermek için buradalar. İhtiyaç olması halinde biz de savaşırız. 7'den 70'e herkes hazır. Kadını, erkeği herkes hazır. Herkes neye gücü yetiyorsa ne yapmaya hazır. Burada bu insanların hepsi gönüllü. Savaş için adam lazımsa adam hazır, malzeme hazır. Herkes her şeye hazır. Her şey vatan için" dedi.

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Köylüler Mehmetçik için kurbanlar kesti
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