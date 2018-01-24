PYD/YPG’ye destek vermeyi kessinler

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın
, Zeytin Dalı Harekâtı'na ilişkin, İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin sorularını yanıtladı. Terör örgütü PYD
/YPG
'nin son 1 yılda Türkiye'yi hedef alan 700'ün üzerinde saldırı gerçekleştirdiğini belirten Kalın, "Hatay'ı, Kilis'i vurdu, birçok kayıp verdik. Biz onları defalarca uyardık. Cumhurbaşkanımız bu konuyu uluslararası liderlerle yaptığı toplantılarda, ABD, Rus, İran, Avrupa liderleriyle toplantılarında dile getirdi. Biz bu terörist şebekenin sınırımızda faaliyet göstermesine izin veremeyiz. Afrin halkı da bu insanların bölgeden uzaklaştırılmasını istiyor" ifadesini kullandı. Kalın, "Bize hep DEAŞ
ile savaş sona erdiğinde, Suriye DEAŞ'tan temizlendiğinde PYD/YPG'yi desteklemek için bir neden kalmayacağını söylüyorlardı. ABD Başkanı Trump bu sözü Cumhurbaşkanımıza 24 Kasım'da vermişti. Üzerinden iki ay geçti ama hala destek vermeyi sürdürüyorlar. DEAŞ tehdidi ortadan kalktı, bu ilişkiyi hala neden bitirmiyorsunuz" dedi. Türkiye'nin Fırat Kalkanı operasyonunda 2 bin kilometrekarelik alanı DEAŞ'tan temizlediğini anımsatan Kalın, "Cerablus ile El Bab arasındaki alana 100 bin insanın dönüşünü sağladık. Afrin'de de aynı tabloyu görmek istiyoruz" diye konuştu. Kalın, harekâta karşı çıkanlara da, "Karşı çıkan varsa o zaman başka bir hesap vardır. O zaman biz de otururuz, o hesap üzerinden tekrar yeni değerlendirmeler yaparız" sözleriyle tepki gösterdi. HAREKAT KÜRTLERE KARŞI DEĞİL
Kalın, "YPG gibi ayrılıkçı bir örgütün daha fazla toprak kazanmasına izin vermeyeceğiz. Asıl amaç da bunlardır. Bu kesinlikle Kürtlere, Suriye'ye ya da Afrin'e bir operasyon değildir. Bu, ABD'nin DEAŞ ile mücadele ediyor diye destek verdiği terör örgütüne karşı yapılan operasyon" dedi. ERMENİ VE YAHUDİ TOPLUMUNDAN DESTEK
Türkiye Ermenileri Patrikliği ve Türk Yahudi Cemaati, Türkiye'nin Afrin'e yönelik olarak başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerlere başarılar diledi. Türkiye Ermenileri Patrikliği,Türk askerlerine başarılar dileyerek dualarını iletirken, Türk Yahudi Toplumu da yayımladığı mesajında, "Cemaat Vakıflarımız olarak Silahlı Kuvvetlerimiz'e, "Zeytin Dalı Harekatı"nda başarılar temenni eder, bölgemizde ve dünyada sağduyu, barış, yapıcı işbirliği ve huzurun hakim olmasını dileriz" dedi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise Twitter'dan yaptığı açıklamayla cemaatlere teşekkürlerini ileten bir mesaj yayımladı.