Şehit Özalkan'ın adı Esenyurt'ta yaşatılacak

Şehidin adının kreşe verilmesi dolayısıyla Esenyurt Şehitler Parkı'nda bir program düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, aralarında Suriyeli çocukların da bulunduğu ve üzerinde ay yıldız sembolü bulunan tişörtler giyen 10 çocuk İstiklal Marşı'nı okudu.

Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, programdaki konuşmasında, Afrin'deki harekata katılan tüm askerlerin zaferle yurda döneceğine inandığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şehit Özalkan'ın vasiyetini gerçekleştireceğini söylediğini anımsatan Alatepe, "Ondan da şüphemiz yok. Hatta ben Afrin'de bir tane değil birçok Musa Özalkan isminin verildiği yerler açılacağına inanıyorum. Bizim de kreşimiz vardı, nasip o şehit kardeşimizin ismineymiş. Bugün sabah babasıyla da görüştüm. İnanın babasını kendimden daha moralli buldum, o da beni çok sevindirdi." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından, girişinde şehit astsubayın fotoğrafının yer aldığı kreşi gezen Başkan Alatepe, kreşten şehit astsubay gibi vatanına ve milletine faydalı gençlerin yetişeceğine inancının tam olduğunu vurguladı.

Esenyurt Müftüsü Dr. Mehmet Müftüoğlu da programda dua etti. Program, vatandaşlara lokma ikram edilmesiyle sona erdi.

Programa Esenyurt Kaymakamı Ekrem İnci ile çok sayıda vatandaş katıldı.



