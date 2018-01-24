SETA'dan "2019’a Doğru CHP" paneli

2019'da gerçekleştirilecek yerel seçimler ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri düşünüldüğünde, Türk siyasetinin oldukça yoğun ve önemli bir sürece girdiği görülmektedir. Özellikle kabul edilen anayasa değişikliğinin ardından ilk defa yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimleri, farklı bir heyecanı da içermektedir.

Türk siyasetini bekleyen bu önemli süreç şimdiden partiler üzerinde etkisini göstermeye başlamıştır. Bu önemli süreçte CHP siyasetinin ele alınacağı "2019'a Doğru CHP" paneli 25 Ocak Perşembe günü SETA İstanbul'da düzenlenecektir.