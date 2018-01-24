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'dan "2019’a Doğru CHP" paneli

Toplum ve Medya Araştırmaları Direktörü İsmail Çağlar’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilecek olan panelde SETA İstanbul Genel Koordinatörü , Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Bengül Güngörmez ve gazeteci konuşmacı olarak yer alacak.

Giriş Tarihi: 24.1.2018 12:53 Güncelleme Tarihi: 24.1.2018 12:57
SETA'dan 2019’a Doğru CHP paneli

2019'da gerçekleştirilecek yerel seçimler ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri düşünüldüğünde, Türk siyasetinin oldukça yoğun ve önemli bir sürece girdiği görülmektedir. Özellikle kabul edilen anayasa değişikliğinin ardından ilk defa yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimleri, farklı bir heyecanı da içermektedir.

Türk siyasetini bekleyen bu önemli süreç şimdiden partiler üzerinde etkisini göstermeye başlamıştır. Bu önemli süreçte CHP siyasetinin ele alınacağı "2019'a Doğru CHP" paneli 25 Ocak Perşembe günü İstanbul'da düzenlenecektir.

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SETA'dan "2019’a Doğru CHP" paneli
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