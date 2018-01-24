Sıfır atık için yüksek düzeyli seferberlik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan
, Cumhurbaşkanlığı Devlet Konukevi
'nde, kendisinin himayesinde Çevre ve Şehir Bakanlığı'nca yürütülen "Sıfır Atık Proje
si" çerçevesinde, kurum ve kuruluşların temsilcileri ve STK temsilcileriyle yemekli bir toplantı yaptı. Erdoğan, sıfır atıkta yüksek düzeyli seferberlik çağrısı yaptı. Milli birlik ve beraberliğin son derece önemli olduğu günlerden geçildiğini belirten Emine Erdoğan, "Ordumuz, yanına milletimizin manevi desteğini alarak, önemli bir operasyon yürütüyor. Allah, ülkemizi ve bölgemizi terör örgütlerinin kötü emellerinden muhafaza eylesin. Mehmetçiğimizi muzaffer eylesin inşallah" dedi. OLUMLU DÖNÜŞLER VAR
Tüketim kültürünün herkesi çepeçevre kuşattığı bir dünyada atılması gereken çok büyük adımların olduğunu belirten Erdoğan şunları söyledi: "Bunlardan birisi insanları, şirketleri, devletleri sadece menfaatler için yaşamaya yönlendiren 'kullan, at kültürü'dür. Çevreyi, hırsların tatmin alanı olarak gören bir zihniyet, insanlığı esir almıştır. Bizden öncekilerin, hatta bizlerin gençlik çağında tüketim anlayışı böyle değildi. Her şey geri dönüşebilir, yeniden hayata kazandırılabilirdi. Bireylerin hayatlarında yapacakları basit değişikliklerin bizi çok önemli sonuçlara götüreceğine inanıyorum. 'Sıfır Atık' projesinin alanı genişlemeye devam ediyor. Milli Eğitim
ve Milli Savunma Bakanlıklarımız, okullarda ve kışlalarda bu sistemi kurmak üzere çalışmalara başladı." Emine Erdoğan, geçen hafta tüm rektörler, belediye başkanları, STK ve medya kuruluşlarını 'Sıfır Atık' seferberliğine davet eden bir mektup gönderdiğini ve bu mektuba çok sayıda olumlu dönüş aldığını da ifade etti.