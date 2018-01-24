Sınır hattında 'özel güvenlik bölgesi' uygulaması

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, Suriye sınırındaki bazı alanlar 15 gün boyunca özel güvenlik bölgesi olarak belirlendi.

Hatay Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, ilçe hudutlarındaki bazı noktaların özel güvenlik bölgesi ilan edildiği belirtildi.

Söz konusu yerleşim yerlerinde yaşayan vatandaşların haricinde bölgeye her türlü araç ve insan girişinin yasaklandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ülkemizin uluslararası hak ve yükümlülükleri ile meşru müdafaa hakkı kapsamında, Suriye'nin kuzeyinde bulunan ve ülkemizin milli güvenliğine tehdit oluşturan başta PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ olmak üzere terör örgütlerini ve teröristleri etkisiz hale getirmek üzere, 20 Ocak günü Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından hudutlarımızda ve bölgede Zeytin Dalı Harekatı başlatılmıştır. Milli güvenlik, kamu düzeni ve kamu esenliğinin sağlanması, Zeytin Dalı Harekatı'na karşı olası terörist eylemlerden doğabilecek zararlardan vatandaşlarımızı korumak ve terörist faaliyetlere karşı gerçekleştirilebilecek önleme harekatının selameti açısından Güntepe (Şarkhamamı köyü yolu ve Karakol geri hattı arazisi) ve Bükülmez (Bükülmez köyü ve yolları) bölgelerinde, 24 Ocak saat 08.00'den başlayıp 7 Şubat saat 08.00'de bitecek şekilde 15 gün süreyle Valiliğimizce özel güvenlik bölgesi ilan edilmesine karar verilmiştir. Bu kapsamda söz konusu tarihler arasında özel güvenlik bölgesi ilan edilen yerlerde basın mensuplarının görüntü almaları, röportaj ve yayın yapmaları, bölgede yaşayanların dışında her türlü araç ve insan girişi kolluk makamlarınca verilen izinler dışında yasaklanmıştır."

Hassa ve Kırıkhan ilçelerinde de bazı alanlar aynı tarihler arasında 15 gün boyunca özel güvenlik bölgesi olarak belirlenmişti.