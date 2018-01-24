Üsteğmen Afrin’de şehit oldu

?Harekâtın dördüncü gününde Kuzey cephesinde teröristlere karşı mücadele eden Üsteğmen Oğuz Kaan Usta (30) Suriye
'nin Ömer Uşağı bölgesinin kuzeyinde yaşanan çatışma
larda şehit oldu. Antalya
'da bir okulda İngilizce öğretmeni olan eşi Saide Üstüner Usta'ya acı haber verildi. Şehit Üsteğmen Usta'nın Ankara Çankaya ilçesi Aşıkpaşa Mahallesi'ndeki babaevine şehadet haberinin ulaşmasının ardından, Türk bayrakları asıldı. Şehidin annesi Sevim ve babası Canpolat Usta ile diğer aile üyeleri taziyeleri kabul etti. Şehit Üsteğmen Oğuz Kaan Usta'nın 30 Ağustos 2016'da Antalya'daki törende yaptığı konuşmada, "Türk ordusunun birer ferdi olarak içtiğimiz anda sadık kalacağımıza, bizlere emanet edilen kutsal miras Türkiye Cumhuriyeti'ne her türlü şart altında sahip çıkacağımıza kimsenin şüphesi olmasın. Türkiye Cumhuriyeti devletini parçalamaya çalışan her tür teşebbüs, Türk ordusunun azim ve iradesi karşısında mutlaka hüsrana uğrayacaktır" dediği öğrenildi. KANI YERDE KALMADI
Suriye'nin Ömer Uşağı bölgesinin kuzeyinde yaşanan çatışmalarda Üsteğmen Oğuz Kaan Usta'nın (30) şehit düştüğü alanlar, kahramanın şehadetinden saatler sonra terör örgütünden ele geçirildi.
Suriye kuzeyinde Kilis'in Saatli köyü karşısındaki kuzey cephesinde yaşanan çatışmalarda Üsteğmen Oğuz Kaan Usta, Şeyh Horoz hattının doğusunda yer alan alanlarda emri altındaki askerlerle terör örgütüne karşı operasyon yürütüyordu.
Usta, Mehmetçik bölgeye ilerleme aşamasındayken terör örgütünün açtığı ateş sonucunda şehit oldu. Ancak saatler sonra kahramanlar silah arkadaşlarının kanını yerde bırakmadı.
Bölgeye giren Mehmetçik, aralarında Usta'nın şehit düştüğü köy de dahil 5 köyü birden kontrol altına almayı başardı.