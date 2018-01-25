‘Afrin terör unsurlarından arındırılacak’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytin Dalı
Harekâtı'nın 5'inci gününde ABD Başkanı Donald Trump
'ın talebi üzerine gerçekleşen telefon görüşmesinde 3 net mesaj verdi. Görüşmeye ilişkin Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Suriye'deki son gelişmeler ve Türkiye
'nin Afrin'de terör örgütlerine karşı başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı'yla ilgili görüş teatisinin yanısıra ikili konulara da değinildi. Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekâtı'nı uluslararası hukuk temelinde ve Birleşmiş Milletler Şartı'nın 51. maddesinden kaynaklanan meşru müdafaa hakkı ile BM Güvenlik Konseyi'nin terörizmle mücadele konusundaki kararları uyarınca gerçekleştirdiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan
, Türkiye'nin kendi ulusal güvenliği için Afrin'i terör unsurlarından arındırmayı hedeflediğini ifade etti. Terörle mücadelede ikili işbirliğinin önemli olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, PYD/ YPG
'ye ABD'nin silah desteğine son vermesi gerektiğine tekrar dikkati çekti. Trump ise PYD/YPG'ye artık silah vermediklerini, vermeyeceklerini söyledi. YPG MENBİÇ'TEN ÇEKİLSİN
Kaynağından edinilen bilgiye göre, görüşmeye ilişkin ABD tarafından yapılan açıklamadaki yanlışlıklar değerlendirildi. Trump'ın Afrin operasyonuyla ilgili "tırmanan şiddetten kaygı duyuyoruz" demediği öğrenilirken, operasyonla ilgili görüş teatisinden öte bir şey konuşulmadığı belirtildi. ABD tarafının operasyonun belirli bir zaman dilimiyle sınırlı tutulmasının; Menbiç'te az da olsa ABD askerinin mevcudiyetinden bahisle oralarda bir sıcak çatışma ihtimaline mahal verilmemesi gerektiğine değindi. Türkiye ise PYD/YPG unsurlarının daha önce söz verildiği üzere Fırat'ın doğusuna çekilmeleri gerektiğini; çekilme gerçekleştiğinde Münbiç'in olası DEAŞ tehdidine karşı Türk askeri desteğindeki ÖSO tarafından korunabileceğini belirtti. Trump'ın "Türkiye'den gelen yıkıcı ve yanlış söylemler" diye bir ifade de kullanmadığını belirten kaynaklar, konuşmalarda ABD'nin açıkça eleştirilmesinin rahatsızlık uyandırdığına değindi. Buna karşılık Cumhurbaşkanı Erdoğan da terör örgütü PYD/ YPG'ye silah verilmesinden FETÖ'nün başının himayesine kadar uzanan ABD politikalarının Türk kamuoyunda ciddi infiale neden olduğunu vurguladı. Konuşmada Türkiye'deki OHAL'e hiç değinilmediği de öğrenilirken, Trump, Türkiye'de bazı ABD vatandaşları ve yerel personelin tutukluğundan bahisle bunların serbest bırakılmasını istedi. Buna karşılık Cumhurbaşkanı Erdoğan da Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunu hatırlatarak, ilgili konuların yargıda olduğunu ve iddianamelerin tamamlanmasının akabinde kararı da yargının vereceğini hatırlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile de telefonda görüştü. Katar Emiri "Terörle mücadelede yanınızdayız" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Nijer Başbakanı Brigi Rafini'yi de Külliye'de kabul etti.