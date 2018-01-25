PYD/PKK'dan Kilis'de camiye roketli saldırı

Afrin'deki terör örgütü PYD/PKK'lı teröristler tarafından Kilis'teki bir camiye roket saldırısı düzenlendi.

PYD/PKK’NIN KİLİS'TE CAMİYE ROKETLİ SALDIRISI

Alınan ilk bilgilere göre, kent merkezindeki Çalık Camisi'ne saat 18.10 sıralarında atılan roket isabet etti. Bu sırada camide bulunan cemaatten yaralananlar oldu.

Roketin düştüğü camide can pazarı kamerada

Olay yerine sevk edilen emniyet güçlerinin çevre güvenliğini almasının ardından sonra yaralılar ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.

VALİ TEKİNARSLAN'DAN AÇIKLAMA



Kilis Valiliğinden, Afrin'deki terör örgütü PYD/PKK mensupları tarafından Kilis kent merkezine yönelik roketli saldırılarda ölenlerin sayısının 2'ye yükseldiği bildirildi.

Camiye isabet eden roket sonrasında TSK fırtına obüsleriyle böyle karşılık verdi

Valilik basın bürosundan yapılan açıklamada, saat 18.10 sıralarında PYD/PKK'lı teröristlerce Afrin bölgesinden roketli saldırı düzenlendiği belirtildi.

Roketlerden birisinin Çalık Camisi'ni hedef aldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Akşam namazını kılmakta olan biri Türk, biri Suriyeli olmak üzere 2 kişi hayatını kaybetmiştir. 6 vatandaş ise yaralanmıştır. İkinci roketin isabet ettiği konutta ise 5 vatandaş hafif olarak yaralanmış, yaralananlar tedavi altına alınmıştır."

Kilis'e, Afrin tarafından roket atıldı

HEDEFLER ATEŞ ALTINA ALINDI

Afrin'deki terör örgütü PYD/PKK mensupları tarafından Kilis kent merkezine yönelik roketli saldırının ardından Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) belirlenen hedefler ateş altına alındı.

Sınır birliklerinde konuşlu TSK birlikleri, radar tespit cihazlarıyla tespit edilen terör örgütü hedeflerini, Fırtına obüsleriyle ateş altına aldı.

Askeri yetkililer, saldırıya misliyle karşılık verildiğini ve hedeflerin imha edildiğini belirtti.

Sınır birliklerinin top atışları, Kilis kent merkezinden de duyuldu.