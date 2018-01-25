Çavuşoğlu Alman basınındaki Türkiye iddiasını yalanladı

Türkiye'nin Afrin'deki PYD/PKK terör örgütüne yönelik başlattığı başarılı operasyonun ardından algı operasyonu yapmaya çalışan Der Spiegel, Almanya'nın Türkiye'ye karşı yaptırım kararı alacağını iddia etti. Der Spiegel askeri ekipmanların gönderilmesine ilişkin kararın Almanya'daki yeni hükümet tarafından alınacağını savundu.

ÇAVUŞOĞLU SPİEGEL'İN İDDİASINI YALANLADI!

Bakan Çavuşoğlu, TSK bünyesindeki Alman yapımı Leopard tanklarının modernizasyonunun durdurulduğuna dair iddialara ilişkin, "Leopard tanklarıyla ilgili bir komisyon toplanacaktı. Bu komisyon toplantısı ertelendi. Askıya alma ya da iptal diye bir şey yok." ifadesini kullandı.

Savunma sanayisiyle ilgili bir sıkıntı olmadığını dile getiren Çavuşoğlu, savunma sanayisi ile Deniz Yücel olayının ayrı konular olduğunu dile getirdi.

Çavuşoğlu, "Biz terörle mücadele ederken müttefikimiz, ilişkilerimizi düzeltmeye başladığımız ve olumlu adımlar atmaya başladığımız Almanya'dan destek ve dayanışma bekleriz." dedi.

Mevlüt Çavuşoğlu Afrin ile ilgili soruları yanıtladı

"ALMAN SİYASETÇİLER ARASINDA DA VAR"

Almanya'da çok sayıda terör örgütü PKK mensubu kişi bulunduğunu belirten Çavuşoğlu, Alman siyasetçiler arasında da PKK destekçileri olduğunu söyledi.

PKK sempatizanlarının Alman hükümeti üzerinde baskısı bulunduğunu ifade eden Çavuşoğlu, "Benim bildiğim bu komisyon toplantısının erteleneceğiydi. Türkiye ile savunma sanayisindeki iş birliğinin tamamen iptali değil." diye konuştu.

Mevlüt Çavuşoğlu, Zeytin Dalı Harekatı'nın Münbiç'e doğru genişleyebileceği konusuyla ilgili yöneltilen soruya, dün akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinde, Trump'ın artık YPG'ye silah vermediklerini söylediği bilgisini paylaştı.

Çavuşoğlu, "Trump, 'Size de söz vermiştik. Artık vermiyoruz.' dedi. Umarım doğru çıkar." ifadesini kullandı.