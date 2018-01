Hainler namaz vakti tarihi camiyi vurdu

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK)Afrin'deki başarılı operasyonuyla ağır kayıplar veren terör örgütü PYD/PKK, dün Kilis'te sivilleri hedef aldı. Suriye tarafındaki PYD/PKK mevzilerinden kent merkezine iki adet roket atıldı. Hainlerin attığı roketlerden ilki saat 18.15 sıralarında cemaatin akşam namazını kıldığı Çalık Camisi'nin kubbesine isabet ederek gürültüyle patladı. Büyük hasar oluşan camide can pazarı yaşanırken, bölgeye kısa sürede sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Olayda Muzaffer Aydemir adlı vatandaşla Suriye uyruklu Tarık Tabbak şehit oldu, 6 kişi de yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırılırken, güvenlik güçleri olası yeni bir saldırıya karşı vatandaşları uyarıp uzaklaştırdı.

VALİ OLAY YERİNDE

Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan da, saldırının gerçekleştirildiği Çalık Camisi'nin önüne gelerek incelemelerde bulundu. Tekinarslan gazetecilere yaptığı açıklamada, kent merkezine iki roket atıldığını, roketlerden birinin akşam namazı sırasında Çalık Camisi'ne , diğerinin de bir evin çatısına isabet ettiğini bildirdi. Vali Tekinarslan, şunları kaydetti: "Camide 8 vatandaşımız yaralandı. Sağlık durumu ciddi olan 2 yaralımızı maalesef kaldırıldıkları hastanede kaybettik."

İKİNCİ ROKET EVE DÜŞTÜ

Bu saldırıdan 25 dakika sonra saat 18.40'ta atılan diğer roket, tarihi camiye 100 metre uzaklıktaki Suriyeli ailenin yaşadığı tek katlı bir evin çatısına düştü. Dumandan etkilenen 4'ü çocuk 5 kişi hastaneye kaldırıldı. 10 kişilik ailenin yaralanan 5 ferdi taburcu edildikten sonra Suriyeli başka bir ailenin yanına yerleştirildi. Saldırıda evi kullanılamaz hale gelen Yahya Said, oturdukları odadan yemek için diğer odaya geçtiklerinde patlamanın olduğunu ve roketin hedefi olmaktan son anda kurtulduklarını söyledi. Said "Bir anda her yer dumanla kaplandı. Panik halinde dışarı kaçtık" dedi. 'keşk e ben de şehit olsam' Saldırıda şehit olan esnaf Muzaffer Aydemir'in bir gün önce kendisini ziyaret eden Vali Mehmet Tekinarslan ile Belediye Başkanı Hasan Kara'ya "Keşke beni de askere alsalar, ben de şehit olsam" dediği ortaya çıktı.

MİSLİYLE KARŞILIK VERİLD İ

Roket saldırılarının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Öncüpınar Sınır Kapısı'nda bulunan birliği terör yuvalarını ateş altına aldı. Fırtına obüs topları ve çok namlulu silahlarla PKK/PYD mevzileri imha edildi.