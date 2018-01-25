Harekât planlandığı gibi devam ediyor

Babakan Yıldırım, dün Çankaya Köşkü'nde Nijer Başbakanı Brigi Rafini ile bir araya geldi. Baş başa ve heyetle arası görüşmenin ardından Yıldırım ve Nijer Başbakanı Rafini ortak basın toplantısı düzenledi. Başbakan Yıldırım, 6'ncı gününe giren Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin son bilgileri paylaştı. Türkiye'nin terörün her türlüsü ise amansız mücadele ettiğine vurgu yapan Yıldırım, şöyle konuştu: 214 HEDEF VURULDU
Afrin operasyonunun amacı Suriye'nin toprak bütünlüğünü sağlayacak ve bölgede terör oluşumlarına son verecek, orada yaşayan kardeşlerimiz üzerindeki zulmü kaldıracak, ayrıca Afrin'den ülkemize saldırılarının önüne geçecek ve ülkemizin, sınırlarımızın güvenliği, vatandaşlarımızın emniyetini sağlamak amacıyla operasyon başladı. Şu ana kadar planlandığı gibi devam ediyor. 214 hedef vurulmuş ve etkisiz hale getirilmiştir. Alanda temizlik çalışmaları sürdürülüyor. Bundan sonra ne olacak diye sorarsanız, bölgenin terörden PKK, YPG, PYD bunlar aynı terör örgütü ve DEAŞ'tan tam anlamıyla temizleninceye kadar ülkemize yönelik hiçbir silahlı tehdidin kalmayacağı anlaşılıncaya kadar planlandığı gibi gidiyor. 'KARDAK' UYARISI
Yıldırım, bugün yıldönümü olan Kardak
krizini ilişkin Yunanistan'a net mesaj verdi. Yıldırım, "1996'da yaşanan krizi bugüne taşımak, bununla ilgili faaliyet göstermek, yeni bir kriz oluşturmak komşuluğa yakışmaz. Biz terörle mücadele ile meşgulken komşularımızın bulanık suda balık avlama hevesine kapılması hiç yakışık almaz. Bunun da hoş karşılamayız. Buna benzer bir faaliyet eğer olursa Türkiye olarak bizim her zaman tedbirimiz vardır. Hiç kimse endişe etmesin" dedi. BENZER GÖRÜŞLERE SAHİBİZ
Nijer'in, teröre karşı çok titiz bir çalışma içerisinde olduğunu belirten Yıldırım, "Özellikle ülkenin etrafında istikrarsızlıktan kaynaklanan, El-Kaide, Boko Haram
gibi terör örgütlerinin Nijer'de yerleşmesini önlemek için önemli gayret gösteriyorlar. Nijer ve Türkiye bölgesel konularda tamamen, uluslararası konuda da benzer görüşlere sahip iki ülke. Son haftalarda Amerika'nın Kudüs konusunda, oraya İsrail Büyükelçisini taşıma konusunda aldığı tek taraflı ve acele kararına karşı katılım sağlamışlar, aynı zamanda BM Genel Kurulunda bu kararın kınanması konusunda oy vermişlerdir. Filistin ve Kudüs meselesine sahip çıkmışlardır" diye konuştu. Terör örgütlerinin saldırısına maruz kalan Nijer'e Türkiye olarak verilen desteğin sürdürüleceğini belirten Yıldırım, özellikle G-5 askeri gücünün kurulmasını ve bu güce uluslararası toplumun sağladığı desteği önemsediklerini ifade etti. Yıldırım, FETÖ
ile mücadelede Nijer'in Türkiye'ye destek verdiği, örgüt okullarının kapatılarak Maarif Vakfına devredildiğini söyledi. Yıldırım, FETÖ ile mücadelede kendilerine verdikleri destekten dolayı Nijer'e teşekkür etti. NİJER BAŞBAKANI RAFİNİ: OPERASYONUN HEDEFİNİ ANLADIK
Başbakan olduktan sonra ilk ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştiren Rafini ise görüşmelerde Başbakan Binali Yıldırım
'ın kendisine Zeytin Dalı Harekâtı
'na ilişkin bilgi verdiğini belirtti. Rafini, "Bizlerle bilgiler paylaşıldı, operasyonun hedefini anladık. Türk halkı, Türk devleti ve Nijer devletinin terörizmle mücadele konusunda birçok benzerliklere sahip. Nijer'de de Boko Haram'ı biliyorsunuz. Ülkenin güneydoğusunda bu terörist gruplar, Mali'deki topraklarda da mücadelemizi sürdürüyoruz" şeklinde konuştu.