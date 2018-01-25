Operasyon Kürtlere değil terör örgütüne

TBMM Dışişleri Komisyonu
Başkanı Volkan Bozkır
NATO, AB, İİT üyeleri, komşu ülkeler ve bölge ülkeleri parlamento dışişleri komisyon başkanlarına mektup göndererek Zeytin Dalı Operasyonu'nun gerekçelerini anlattı. Bozkır mektubunda PYD/YPG/PKK/KCK kontrolündeki Afrin Bölgesi'nden Hatay ve Kilis'teki askeri noktalara roket saldırıları ve taciz ateşlerinin yapıldığına işaret ederek sözkonusu saldırılarda birçok Türk askerinin ve sivil vatandaşların şehit olduklarını kaydetti. Bozkır, operasyonun teröristleri etkisiz hale getirmek ve kardeş Suriye halkını baskı ve zulümden kurtarmak amacıyla uluslararası hukuka uygun ve Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı şekilde yapıldığını söyledi.
Bozkır yaptığı yazılı açıklama ile de Almanya Federal Meclisi Dışişleri Komitesi Başkanı Norbert Röttgen'in Türkiye'ye silah satışının durdurulması yönündeki açıklamalarına tepki göstererek, "Bazı müttefiklerimizin terörizme karşı haklı mücadelemize eleştiri getirirken kriz bölgelerine artan şekilde silah satmaları veya transfer etmeleri büyük ikiyizlülüktür. Almanya'nın rekor düzeye ulaşan silah satışları ibret vericidir" ifadelerini kullandı. BÜYÜK BİR İRONİ
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da CNN International'da operasyonu değerlendirdi. Kalın "Bu harekât, Kürtleri temsil ettiğini iddia eden bir terör ağına yönelik. PKK-PYD'nin Marksist Leninist
ideolojisini kabul etmeyen binlerce Kürt var. Burada modern tarihin en büyük ironilerinden birini görüyoruz. ABD müttefiki olarak Marksist Leninist örgütü belirlemiş bulunuyor. Türkiye - ABD ilişkisi PKK-PYD gibi gruplar tarafından zarar verilmeyecek kadar önemli" diye konuştu.
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, dün Muhammed Al Laham başkanlığındaki Filistin-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu heyetini kabul etti.