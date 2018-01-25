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/ elebaşlarından kara propaganda yapmaya çalıştı, rezil oldu!

/ elebaşlarından Müslim'in sosyal medyadaki hesabından desteklediği " Afrin'de katliam yapıyor" iddiasıyla servis edilen görselin, Doğu Guta'da 2014'te çekildiği ortaya çıktı. Müslim, örgüt destekçilerinin kara propagandasının ifşa olmasıyla paylaşımı kaldırdı

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 25.1.2018 12:06 Güncelleme Tarihi: 25.1.2018 12:07
PYD/PKK elebaşlarından Salih Müslim kara propaganda yapmaya çalıştı, rezil oldu!

Terör örgütü / elebaşlarından , Afrin'deki terör hedeflerine yönelik başlatılan 'nı karalamak için "Sivil katliamı yapılıyor" iddiasıyla rejiminin Doğu Guta'da vurduğu çocukların fotoğrafını paylaştı.

KARA PROPAGANDASI ÇÖKTÜ

Müslim, resmi Twitter hesabından, terör örgütüne yakın bir hesap tarafından ", Afrin'de katliam yapıyor" iddiasıyla servis edilen yaralı çocukların yer aldığı görseli yeniden paylaşarak kara propagandaya destek verdi.

AFRİN DİYE DOĞU GUTA'YI PAYLAŞTI

Ancak Müslim'in Afrin diye paylaştığı fotoğrafın, Beşşar Esed rejiminin abluka altında tuttuğu ve doğrudan sivilleri hedef aldığı, muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta'da 14 Eylül 2014'te çekildiği ortaya çıktı.

Fotoğrafta, Doğu Guta'da yer alan Duma ilçesinde Esed güçlerinin yaptığı hava saldırısında yaralanan 3 çocuk ve bir bebek görülüyor.

AA EKRAN GÖRÜNTÜSÜNÜ ALDI

Örgüt destekçilerinin kara propagandasının ifşa olmasının ardından Müslim, AA'nın ekran görüntüsünü aldığı paylaşımı derhal hesabından kaldırdı.

Müslim, PKK'nın Kandil elebaşlarınca, PYD/PKK'nın siyasi propagandasını yaptığı sözde eş başkanlık pozisyonundan alınıp icra komitesi üyeliğine verilmişti.

Sosyal medyada Zeytin Dalı Harekatı'nı karalama amacıyla paylaşılan çok sayıda fotoğrafın, harekatla hiçbir ilgisi olmadığı ispatlanmıştı.

AA'nın 'ya yönelik yürütülen karalama kampanyasını ifşa etmesinin ardından terör örgütüne yakın hesaplar çıkmaza girmiş ve rastgele buldukları internet sitelerinden görseller kullanmaya başlamıştı.

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PYD/PKK elebaşlarından Salih Müslim kara propaganda yapmaya çalıştı, rezil oldu!
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