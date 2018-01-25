Son dakika: Başkomutan sınır hattında

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'la akşam saatlerinde Ankara'dan Zeytin Dalı Harekatı'nın sevk ve idaresinden sorumlu olan 2. Ordu'nun Hatay'daki Harekat Merkezi'ne geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler'in de refakat ettikleri kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatay'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın beraberindeki heyetle birlikte Harekat Merkezi'ndeki 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel ve diğer askeri yetkililerden Zeytin Dalı Harekatı hakkında bilgi almakta olduğu belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyete, Hatay'daki Harekat Merkezi'ne yapılan ziyarette Hatay Valisi Erdal Ata da refakat ediyor.

Sürpriz ziyaret nedeniyle, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Beştepe'de Başbakan Binali Yıldırım'ı kabulünün de ertelendiği öğrenildi.