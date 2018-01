Son teröriste kadar devam

KOBANİ'YE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 44'üncü Muhtarlar Toplantısı'nı gerçekleştirdi.Erdoğan'ın burada yaptığı konuşmadan satırbaşları şöyle:Afrin'i teröristlerden temizlemek için başlattığımız Zeytin Dalı Harekâtı başarıyla sürüyor. Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait birlikler ile bölgenin asli sahipleri olan Suriyeli kardeşlerimizden oluşan Özgür Suriye Ordusu unsurları adım adım Afrin'i kontrol altına alıyor. Son bir kaç yılda 5 bin TIR ve 2 bin uçak dolusu silahla donatılan terör örgütünün son mensubu da etkisiz hale getirilene kadar bu operasyon devam edecek.Bin yıllık komşuluk ve kardeşlik hukukumuzun gereği olarak bölgeyi adı ister DEAŞ ister PKK veya onun uzantıları olsun, tüm terör örgütlerinden arındırmak boynumuzun borcu.Altyapısıyla, eğitimiyle, sağlığıyla, belediye hizmetleriyle ayağa kaldırdığımız Er Ray, Cerablus, El Bab arasındaki 2 bin kilometrekarelik alana 100 bine yakın kardeşimiz geri dönüp hayatını sürdürmeye başladı. Afrin'de de aynısı olacak. Önce teröristlerin kökünü kurutacağız, sonra da orayı misafir ettiğimiz 3.5 milyon Suriyeli için yaşanabilir hale getireceğiz.DEAŞ bahanesiyle Afrin'i terör koridoruna dahil etmek isteyenler bugün DEAŞ'lılarla birlikte ülkemize karşı savaşıyor. Bölücü örgüt, güya hapishanelerde tuttuğu DEAŞ'lıları bize karşı beraberce savaşmak üzere salıvermiş.Bunların birbirinden farkı yok. DEAŞ, PYD, YPG tıpkı bir madalyonun iki yüzü gibi. Her iki örgütün de ipini elinde tutanlar, işlerine geldiğinde birini, işlerine geldiğinde ötekini öne sürüyor.Rakka'da kuşatılıp kolayca imha edilebilecek olan DEAŞ'lılar kamyonlarla oradan çıkartılarak, çeşitli bölgelere dağıtıldı. Bunların bir kısmının da ülkemize yönelik eylemler için rezervde tutulduğunu biliyoruz. Afrin'e yaptığımız operasyon, bu rezervin bir kısmını da ortadan kaldırmaya yönelik.Harekâtta ÖSO ve bizim 7-8 şehidimiz varsa, 4 gün içinde karşı taraftan da 268 kişi etkisiz hale getirildi. Bunların kökünü kazıyacağız.Ya çekip gidecekler ya çekip gidecekler.Derdimiz toprak değil, orada adaletin tesisi. Çatışmanın olduğu, silahların konuştuğu, terörün sınır, ahlak ve ilke tanımadan saldırdığı bir yerde kayıplar kaçınılmaz hale geliyor. Bizim askerimiz, polisimiz, ÖSO'daki kardeşlerimiz her şeyden önce şehadeti şereflerin en büyüğü olarak gördükleri için adeta ölümün üzerine üzerine gidiyor.Bunlar barbar, katil, hırsız, ırz düşmanı. Bunlar bölgemizin maruz kaldığı post modern haçlı seferinin yeni işbirlikçileri. Elinde on binlerce çocuğun, kadının, yaşlının, masumun kanı olan bu örgütü destekleyip Türkiye'yi işgalci diye itham edenlerin bırakın Kürtçülüğünü, bırakın sosyalistliğini, insanlığından şüphe ederim. Afrin'de insanlığın düşmanı bir zihniyetle de mücadele ediyoruz.Biz, 13-15 yaşındaki çocukların, dünyadan haberi olmayan yaşlı kadınların eline silah tutuşturup fotoğraflar yayımlayan, kendisi lokmaya muhtaç garipleri haraca bağlayan bir örgütü tepelemeye çalışıyoruz. Dünyada insan hakları, özgürlükler, çocukları ve kadınları müdafaa adına çalışan ne kadar STK, ne kadar devlet varsa bizi desteklemeye davet ediyoruz.Türkiye, sınırlarını korumakla ve bin yıllık kardeşlerine gövdesini siper etmekle kalmıyor, insanlığın onurunu da kurtarıyor. İnsanlık tarihinin en kadim yerleşim yerlerini yakıp yıkan, oluk oluk kan akıtan bu oyuna bizden başka 'dur' diyen olmamasını üzüntüyle karşılıyoruz. Zeytin Dalı ile bölgede farklı emelleri olan güçlerin, derenin taşıyla derenin kuşunu vurma oyununu bir kez daha bozduk. Menbiç'ten başlayarak sınırlarımız boyunca oyunu boza boza devam edecek, bölgemizi bu musibetten temizleyeceğiz."Türkiye'nindoğusundan batısına, kuzeyinden güneyine 81 vilayeti ve 80 milyon insanıylaoperasyon konusunda ortaya koyduğu birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu Mehmet Akif 'in o güzel şiirini hatırlattı: 'Bir zamanlar biz de millet, hem nasıl milletmişiz / Gelmişiz dünyaya, millet, milliyet nedir öğretmişiz.' Bugün de tüm dünyaya örnek olacak bir millet olduğumuzu görmenin mutluluğu içindeyiz. PKK'ya karşı nasıl birlik ve beraberlik içindeysek FETÖ'ye karşı da tek yürek olarak hareket ettiğimiz için bu süreci yıkıma uğramadan atlatabildik. Ülkemiz adına hangi mücadeleye girersek girelim biliyoruz ki arkamızda yüreğiyle, bileğiyle, cesaretiyle, kararlılığıyla koskoca bir millet var.""Kobani'deözellikle Ayn el Arab'dan kaçarak, ülkemize sığınan yüz binlerce kardeşimiz bölge DEAŞ'tan temizlenmiş olmasına rağmen evlerine dönmüyor, topraklarımızda yaşamayı sürdürüyor. Çünkü belki görünüşte DEAŞ gitti ama oraya bir başka terör örgütü çöreklendi. Eğer birilerinin iddia ettiği veya göstermeye çalıştığı gibi güya haklarını savunduğu insanlara dahi güven vermeyen bu örgütün gerçek yüzünü görmek, bilmek için daha başka neye ihtiyaç vardır?"döneminde bizim bir de Zeytinlik Harekâtı vardı. Ama ne yazık ki Obama orada bizi aldattı. O harekât Menbiç'i teröristlerden temizleme harekatıydı. 'Buradaki teröristleri Fırat'ın doğusuna süreceğiz, Menbiç'i gerçek sahiplerine bırakacağız" dediler. Çünkü Menbiç yüzde 95 ile Araplarındır. Orada Kürt yoktur ama sözle- rinde durmadılar çünkü hesap orada yeni- den bir terör devleti oluşturmaktı. Arap- ları buradan kovuyorsun, oraya terör örgütünün mensuplarını yığı- yorsun. Aynısını Kobani'de yaptılar. Oralar neydi Ayn El Arab. Bunları söy- leyince rahatsız oluyor beyler. Biz doğ- ruyu her yerde söyleye- ceğiz, geri durmaya- cağız."Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya 'nın Hannover Havalimanı'nda PKK'lıların Türklere saldırmasına tepki gösterdi. Almanya'yı eleştiren Erdoğan, "Ellerindeki sopalarla dövmeye yöneliyorlar ve Alman polisi izliyor. Bu senin en güvenli olduğun yer. Hep söylenen şey, 'Yargı var, hukuk var.' Tamam da bu nasıl yargı, bu nasıl hukuk? Oradaki yolcunun yol güvenliği yoksa sen nasıl devletsin" dedi.