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Son teröriste kadar devam Cumhurbaşkanı Erdoğan: 5 bin TIR ve 2 bin uçak silahla donatılan terör örgütünün son mensubu etkisiz hale getirilene kadar operasyon sürecek. Bunlar katil, hırsız, ırz düşmanı. Bunlar ülkemizin maruz kaldığı postmodern haçlı seferlerinin yeni işbirlikçileri