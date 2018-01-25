Suriye
sınırındaki Kilis ve Hatay'da yaşayan vatandaşlar, "Vatan için canımız feda" diyerek harekâtı desteklediklerini ve Mehmetçiğin yanında olduklarını dile getiriyor. SABAH, Hatay'dan Giresun'a, "tek yumruk" olan Türkiye
'nin anlamlı duruşuna tanıklık etti. KİLİS TEK YÜREK TEK BİLEK Kocabeyli Köyü Muhtarı Mehmet Çelebi:
Sınıra 500 metre
mesafedeyiz. Türkiye büyük bir ülke
ve başımızda bir dünya lideri var.
Tek bilek olma zamanı. Kilis Kasaplar Odası Başkanı Şevket Memiler:
Şanlı ordumuzdan darbe üzerine darbe yiyen terör örgütleri masum sivil halkın üzerine bomba atıyor. Bunlar bizleri yıldıramayacak. Erol Arslan:
Kilis sınırında yuvalanan teröristlerin roketli saldırıları sonucu 24 sivil vatandaşımızı şehit verdik. Teröristlerin temizleneceğine inancım tam. Özpolat ailesi:
Operasyonunda görev yapan Mehmetçiklerimizin Rabbimiz yar ve yardımcısı olsun. Dualarımız her zaman onlarla. Gerektiğinde bedenen de hiç tereddüt etmeden seve seve yanlarında olacağımızı bilmelerini istiyoruz. HATAYLILAR KARARLI Mehmet Sabuncu (41):
Afrin'e yapılan harekatın sonuna kadar arkasındayız. Bu vatan için canım feda. Çağırsınlar şimdi askere giderim. Ramazan Çelik (37):
Görev verilirse her zaman hazırım. Murat Şen (37):
Bu vatan için Türk milleti olarak canımızı vermeye hazırız. Emine Çekmen (32):
Gerekirse kadın olarak bende cepheye gitmeye hazırım. KERKÜK
Devletin ailesine vereceği parayla Telafer
'deki çocuklar için anaokulu, kreş veya kültür merkezi yapılmasını vasiyet eden Afrin şehidi Musa Özalkan, Kerkük
'teki Yahyava Kampı'nda yaşayan Telaferli göçmenler tarafından anıldı. Göçmenler, şehit Özalkan'ın posterini taşıyarak, onun için dualar etti. Yaser ÇAPAROĞLU-İbrahim GÜNEŞ- Haluk BİLGİLİ