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Google'dan sürprizi! - Doodle olan Virginia Woolf kimdir?

Bu sabah saatlerinden itibaren Google'ı ziyaret eden kullanıcılar, an sayfada 'un resmi ile karşı karşıya kaldılar. Bu neden ile ''Virginia Woolf kimdir'' cevabı en çok araştırılan sorulardan birisi oldu. Milyonlarca kullanıcısı olan arama motoru, önemli günlerde yaptığı Doodle'lar ile şaşırtıyor. Peki Virginia Woolf neden Doodle oldu.

Giriş Tarihi: 25.1.2018 08:57 Güncelleme Tarihi: 25.1.2018 08:58
Google'dan Virginia Woolf sürprizi! - Doodle olan Virginia Woolf kimdir?

Milyonlarca kullanıcısı bulunan arama motoru Google, bu sabah yaptığı sürpriz ile yine şaşırttı. Google'ı ziyaret eden milyonlarca kullanıcı 'un resmi ile karşılaştı. Bu nedenle ''Virginia Woolf kimdir'' sorusunun yanıtı gündem haline geldi. 25 Ocak 1882 tarihinde İngiltere'nin başkenti Londra'da hayatını kaybeden Virginia Woolf ile ilgili merak ettiğiniz tüm ayrıntılara buradan ulaşabilirsiniz.

VİRGİNİA WOOLF NEDEN DOODLE OLDU?

İngiliz feminist yazar Virginia Woolf, 25 Ocak 1982 tarihinde öldü. Bazı önemli günleri unutmayan ve ana sayfasına taşıyan arama motoru Google, Woolf'u Doodle yaptı. Bu sebeple Virginia Woolf bugünün en çok konuşulan isimlerinden birisi haline geldi.

VİRGİNİA WOOLF KİMDİR?

25 Ocak 1882 tarihinde İngiltere'nin başkenti Londra'da hayata gözlerine açan İngiliz feminist yazar Virginia Woolf, 1905 yılında yazmaya başlamıştır. İlk eseri ve annesinin ölümünü yenmesiyle ilgil olani Voyage Out (Dışa Yolculuk) kitabını 1915'te okuyucuların beğenisine sunan İngiliz yazar, oldukça ilgi çekmiştir.

Bu eserin ardından adını duyuran Woolf, 1919 yılında ikinci kitabı olan Gece ve Gündüz'ü çıkarmıştır. Roman türüne yaptığı özgün katkılarla edebiyat tarihinde oldukça önemli bir yer edinen Virginia Woolf, aynı zamanda çok önemli bir eleştirmendi. 1925 yılında piyasaya sürülen Mrs. Dalloway adlı kitabı, ünlü yazarın adıyla birlikte anılacak 'bilinç akışı tekniği'nin en başarılı örneği olmuştur. 28 Mart 1941 tarihinde bunalıma giren ünlü yazar, evinin yakınında bir nehre atlayarak hayatına son vermiştir.

Virginia Woolf eserleri;

Dışa Yolculuk (1915)
Gece ve Gündüz (roman) (1919)

Jacob'un Odası (1922)

Mrs Dalloway (1925)

Deniz Feneri (roman) (1927)

Orlando: Bir Yaşamöyküsü (1928)

Dalgalar (roman) (1931)

Yıllar (1937)

Kendine Ait Bir Oda (1929)

Londra Manzaraları (1931)

Flush, Bir Köpeğin Romanı (1933)

Üç Gine (1938)

Perde Arası (1941)

Virginia Woolf'un Günlükleri

Pazartesi ya da Salı (1921)

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Google'dan Virginia Woolf sürprizi! - Doodle olan Virginia Woolf kimdir?
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