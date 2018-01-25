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Yakup dede gönüllü oldu

'un Bulancak ilçesinde yaşayan, 86 yaşındaki Yakup Başkıran, 'na katılmak için dilekçe verdi

Giriş Tarihi: 25.1.2018
Yakup dede gönüllü oldu
'un Bulancak ilçesinde yaşayan, 86 yaşındaki Yakup Başkıran, 'na katılmak için İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Cihan Gültekin'e dilekçe vererek, "Beni yeniden askara alın" dedi.
Siirt'te 12 kişi, Zeytin Dalı Harekâtı'na gönüllü olarak katılmak için dilekçeyle Başkanlığı'na başvurdu.
Askerliğini Tekirdağ'da yapan Nimetullah Özdemir (25), "Ben vatanım için şehit olursam, bu millet aileme bakabilir. Herkesi gönüllü asker olmaya çağırıyorum" dedi.
Türkiye Harp Malulü Gazi Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Niğde Şubesi Başkanı Ramazan Yıldız ve üyeleri, Zeytin Dalı Harekâtı'na gönüllü asker olarak katılmak için Askerlik Şubesi'ne başvurdu.
Muş'un Hasköy ilçesindeki vatandaşlar, Zeytin Dalı Harekâtı'nda Mehmetçik destek olmak amacıyla ev ve işyerlerini Türk bayraklarıyla donattı. 74 yaşındaki Bahri Gülcan, "Asker olmaya hazırım" dedi.

Davut AĞAH-Murat YILDIRIM /SABAH
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Yakup dede gönüllü oldu
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