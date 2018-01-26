Afrin için üçüncü cephe Mare

Zeytin Dalı Operasyonu kapsamında ÖSO
'nun kontrolünde bulunan Azez
'in güneyindeki Mare'den üçüncü cephe açıldı. Operasyon için Mare'de hazır bekletilen TSK'nın 5 birliği ile 500 ÖSO savaşçısı, Azez kentinin kuzeyinde bulunan, teröristler için stratejik önemdeki Parsa Dağı'nı, Minniğ Havaalanı'nı ve Afrin
'in güneyini teröristlerden temizleyecek. Batıdan açılan İdlib cephesi, doğudan açılan Azez cephelerinde icra edilen harekatta stratejik noktalar merkeze alınarak ilerleme kaydediliyor. Azez cephesindeki çatışmalar Afrin'in en stratejik ve en yüksek noktası olan Burseya Dağı'nın kontrolü noktasında sürerken, askeri harekat planı çerçevesinde doğudan Azez'in güneyinde bulunan ÖSO kontrolündeki Mare'den üçüncü bir cephe açıldı. Böylece etkin ve nokta operasyonların bir çok koldan yürütülmesi sağlandı. HEDEF CEPHELERİ BİRLEŞTİRMEK
Mare'de 5 birlik bulunduran TSK ile 500'ü aşkın kişiden oluşan ÖSO savaşçılarının Menbiç ve Tel Rıfat operasyonu için hazır bulundurulduğu öğrenildi. Bu kuvvetler Mare'nin güneyinde bulunan terör örgütü YPG'nin kontrolündeki Şef İsa ile Ayndıkne beldelerinden Afrin'e ilerleyecek. Suriye'de terör örgütünün Afrin'e kaçış için açtığı dev tünellerin bulunduğu Parsa Dağı ile ABD'nin YPG'ye yardım götürmek için kullandığı Minniğ Havaalanı bu cephede yürütülen operasyonun yoğunlaştığı kritik noktalar olacak. Azez cephesindeki kuvvetlerin Burseya Dağı'nda tam anlamıyla kontrolü sağlaması, Mare cephesindeki güçlerin Afrin'in güneyini teröristlerden temizlemesinin ardından iki cephenin birleşip Afrin'in kuzeyindeki terör yuvalarına hareket edeceği öğrenildi.