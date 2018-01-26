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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli ziyaretler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4-10 Şubat tarihleri arasında Vatikan, , , Uruguay ve ’ya resmi ziyaretlerde bulunacak.

Giriş Tarihi: 26.1.2018 16:43 Güncelleme Tarihi: 26.1.2018 17:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli ziyaretler
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vatikan, , , Uruguay ve 'ya ziyarette bulunacak. 4-10 Şubat tarihlerinde yapılacak ziyaretlerde ikili ilişkilerin yanı sıra Suriye'de yaşanan krizler, Afrin operasyonu ve terörle mücadele gibi konuların görüşülmesi öngörülüyor.


Geçtiğimiz ay Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa Francesco'yla Kudüs krizini telefonda değerlendirmesinden sonra Vatikan'a gidebileceğini söylemişti. Vatikan ziyareti, ayrıca Türkiye'den Cumhurbaşkanlığı düzeyinde 1959 yılında dönemin Cumhurbaşkanı Celal Bayar'dan sonra ilk kez yapılma özelliğini taşıyor.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli ziyaretler
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