Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli ziyaretler

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vatikan, İtalya
, Brezilya
, Uruguay ve Venezuela
'ya ziyarette bulunacak. 4-10 Şubat tarihlerinde yapılacak ziyaretlerde ikili ilişkilerin yanı sıra Suriye'de yaşanan krizler, Afrin operasyonu ve terörle mücadele gibi konuların görüşülmesi öngörülüyor.
Geçtiğimiz ay Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa Francesco'yla Kudüs krizini telefonda değerlendirmesinden sonra Vatikan'a gidebileceğini söylemişti. Vatikan ziyareti, ayrıca Türkiye'den Cumhurbaşkanlığı düzeyinde 1959 yılında dönemin Cumhurbaşkanı Celal Bayar'dan sonra ilk kez yapılma özelliğini taşıyor.