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Emniyet’te ByLock temizliği

Giriş Tarihi: 26.1.2018
Emniyet’te ByLock temizliği

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, yürütülen soruşturması kapsamında OHAL kapsamında çıkarılan 'lar ile emniyetten uzaklaştırılan, örgütün emniyet yapılanması içerisinde yer alıp, örgütün şifreli iletişim programı ByLock'u kullanan aralarında emniyet müdürlerinin de bulunduğu 129 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. , İzmir, Denizli, Eskişehir ve 'da düzenlenen operasyonlarda da ByLock kullandığı belirlenen 61 şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan Alman medyasında çıkan haberlerde FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün 14 Kasım 2017'den beri Almanya genelinde arandığı ileri sürüldü. Alman kurumlarının Öksüz'ün ülkeye giriş yaptığına dair bilgisi olmadığına yer verilen haberlerde, tüm polis kurumlarına Öksüz ile ilgili bilgi ve bulguları Federal Kriminal Daireye (BKA) bildirme talimatı verildiği belirtildi.

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Emniyet’te ByLock temizliği
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