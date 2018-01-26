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İhanet bildirisine tokat gibi cevap

ANKARA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 26.1.2018
İhanet bildirisine tokat gibi cevap
Zeytin Dalı Harekâtı'nın sona erdirilmesi "İhanet Bildirisi"ne imza atan sözde aydın ve yazarlara tokat gibi cevap "Türkiye'nin Terörle Haklı Mücadelesini Destekliyoruz" başlığıyla hazırlanan bildiriyle verildi. Türkçe, İngilizce, Arapça, Farsça, Rusça olarak "terorlemucadele. org" isimli site üzerinden imzaya açılan Mehmetçik'e destek bildirisine bir günde 3 binden fazla kişi imza verdi.
126 aydının öncülüğünde yayımlanan bildiride coğrafyasında bugün yaşananların, bazı akademisyen, sözde aydın ve aktivistlerin göstermeye çalıştığı gibi bir etnik alan kapma yarışı olmadığı belirtildi. Doç. Dr. (Türkiye Maarif Vakfı), Fadime Özkan (Star Gazetesi), İhsan Aktaş (GENAR), Dr. İsmail Çağlar (SETA), Merve Şebnem Oruç ( Gazetesi), Nihal Bengisu Karaca (HaberTürk) bildiriye imza atan isimler arasında yer aldı.
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