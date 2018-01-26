Leopard’da iptal yok erteleme var

Alman Der Spiegel dergisi TSK bünyesinde bulunan Alman Leopard tanklarının modernizasyonuyla ilgili kararın dondurulduğunu duyurdu. Alman hükümet sözcüsü de haberi doğruladı. Der Spiegel 20 Ocak tarihli haberinde Alman hükümetinin, tanklarının modernizasyonu için onay vereceğini iddia etmişti. Haberde, Türkiye'nin tankların modernizasyonu için ilk kez 2017 martında talepte bulunduğu belirtildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise tankların modernizasyonunun durdurulduğu iddialarını yalanladı. Çavuşoğlu "Leopard tanklarıyla ilgili bir komisyon toplanacaktı. Bu komisyon toplantısı ertelendi. Askıya alma ya da iptal diye bir şey yok" ifadesini kullandı.

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