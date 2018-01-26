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Muhafız Alayı darbe girişimi davasına sanık savunmalarıyla devam edildi

'nün darbe girişimi sırasında 'ndaki eylemlere ilişkin 534 kişinin yargılandığı davaya sanık savunmalarıyla devam edildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 26.1.2018 16:23
Muhafız Alayı darbe girişimi davasına sanık savunmalarıyla devam edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün () darbe girişimi sırasında 'ndaki eylemlere ilişkin, aralarında 'ın eski başyaveri albay Ali Yazıcı ile eski alay komutanı albay Muhsin Kutsi Barış'ın da yer aldığı 534 kişinin yargılandığı davaya sanık savunmalarıyla devam edildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince, Yerleşkesi'nde görülen duruşmaya sanıklar, avukatları ve yakınları ile TBMM, Başbakanlık, TRT ve diğer müşteki kurumların avukatları katıldı.

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Muhafız Alayı darbe girişimi davasına sanık savunmalarıyla devam edildi
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