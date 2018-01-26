Şehit arkadaşlarının isimlerini yazdılar

Mehmetçik, Zeytin Dalı Harekatı sırasında şehit
düşen silah arkadaşlarını unutmadı. Teröristlerce açılan ateş sonucu şehit düşen Piyade Üsteğmen Oğuz Kağan Usta, Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan ve Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı'nın isimlerinin yazıldığı 106 milimetrelik havan mühimmatı, yapılan atışla Afrin'in kuzeybatısında belirlenen terörist gruba yönelik atışta kullanıldı. Şehitlerin isimleri yazılı olan havan mermisi, yapılan atışla terörist grubun bulunduğu hedefi vurdu. Öte yandan operasyonlarda yakalanarak Hatay'a getirilen 7 teröristten 3'ü tutuklandı.