Tel Abyad'daki teröristler sınırda görüntülendi

Şanlıurfa'nın Akçakale İlçesinin karşısında bulunan Tel Abyad'da bulunan terör örgütü PKK/YPG'li bir grup terörist, gümrük binasındaki inşaat malzemelerini taşırken görüntülendi.

Suriye'nin Rakka kentine bağlı Tal Abyad'ın Türkiye sınırında bulunan Suriye'ye ait olan ve şu an kullanılmayan gümrük binasına gelen 5 terörist, çıktıkları çatıdaki inşaat malzemelerini aşağıya atıp bir kamyonete yükledi.

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Sınırda görüntülenen teröristler, yükledikleri inşaat malzemelerini götürdü. Teröristlerin, malzemeleri yeni yapacakları kontrol noktasında kullanacakları öğrenildi.