Türk ve Suriye bayraklarıyla uğurlandılar

Kilis'te önceki gün, akşam namazı sırasında Suriye
'deki PKK
/ PYD
'li teröristlerin attığı roketin düştüğü tarihi Çalık Camisi'nde şehit olan terzi Muzaffer Aydemir (72) ile simitçilik yapan Suriye uyruklu 3 çocuk babası Tarık Tabbak (28) için Kilis Hacı Cümbüş Camisi'nde öğle namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. İki tabutun da üzerine Türk bayrağı örtülürken, Tarık Tabbak'ın tabutunun önüne ayrıca Suriye bayrağı asıldı. Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, Belediye Başkanı Hasan Kara, milletvekilleri Reşit Polat ile Hilmi Dülger ile askerler, vatandaşlar ve Suriyeli mültecilerin katıldığı törende, cenaze namazını Kilis Müftüsü Mahmut Karatepe kıldırdı. Törenin ardından 2 sivil şehit, Kilis Asri Mezarlığında toprağa verildi. ŞEHİTLİK İÇİNE DOĞMUŞ
Kilis'te 2015'te "Yılın ahisi" seçilen Muzaffer Özdemir'in, saldırıdan bir gün önce esnafları ziyarete çıkan Vali Mehmet Tekinarslan ve Belediye Başkanı Hasan Kara'yı işyerinde misafir ettiği ortaya çıktı. Belediye Başkanı Kara, "Biz esnafa moral vermek için gitmiştik ama Muzaffer amca, 'ben bu yaşımda askere gitmek, şehit olmak istiyorum. Şehit olmak için ne gerekiyorsa yapmaya hazırım' diyerek bize moral verdi. Ellerini öptük. Amcamızın demek ki dilek kapısı açıkmış. Allah rahmet eylesin, bizleri de şefaatlerine kabul etsin." dedi.