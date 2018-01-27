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bayrağı, o direkten indirildi

Terör örgütü / mensupları, ilçesindeki gümrük binasına daha önce bayrağını astığı direği yerinden kaldırdı

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 26.1.2018 19:38 Güncelleme Tarihi: 27.1.2018 02:00
ABD bayrağı, o direkten indirildi

'nin kentine bağlı ilçesinde terör örgütü /'nın gümrük binasına daha önce bayrağının asıldığı direk, yerinden söküldü.

Terör örgütü PYD/PKK kontrolünde bulunan Tel Abyad ilçesinde gümrük binası üstünde ABD bayrağının asıldığı direk, terör örgütü üyelerince yerinden sökülerek kaldırıldı.

Yerinden sökülen direk, bir kamyonette yüklenerek ilçe merkezine götürüldü.

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Terör örgütü PYD/PKK'nın çok sayıda mensubunun bulunduğu binaya iki yıl önce ilk ABD bayrağı asılmıştı.

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