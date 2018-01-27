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Adalet Bakanı Gül: Zeytin Dalı Harekatı hukuk çerçevesinde meşrudur

Adalet Bakanı Gül, Zeytin Dalı Harekatı, "Bu harekat terör gruplarına /, 'a yapılan bir operasyondur ve uluslararası hukuk çerçevesinde meşrudur." dedi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 27.1.2018 12:28
Adalet Bakanı Gül: Zeytin Dalı Harekatı hukuk çerçevesinde meşrudur

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Zeytin Dalı Harekatı hakkında, "Bu harekat terör gruplarına /, 'a yapılan bir operasyondur ve uluslararası hukuk çerçevesinde meşrudur." dedi.

Adalet Bakanı Gül sözlerine şöyle devam etti:

"Çalık camisine Afrin'den atılan bir bomba Zeytin Dalı Harekatı'nın ne kadar önemli olduğunu gösteren bir tablodur. Muhatapların asla siviller olmadığı, teröristler olduğunu gösteren bir tablodur. Bir kutsala, camiye yapılan saldırı terör saldırısıdır, Zeytin Dalı Harekatı da esasen teröristlere yönelen, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlayan bir operasyondur."

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Adalet Bakanı Gül: Zeytin Dalı Harekatı hukuk çerçevesinde meşrudur
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