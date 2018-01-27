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Binlerce km öteden gelip kimse racon kesemez

Başbakan’dan ’ye sert tepki: ‘ sınırlarında 30 bin kişilik oluşturuyoruz’ dediler. Türkiye bu kepazeliğe müsaade etmez. Binlerce km öteden gelip burada racon kesmek kimsenin hakkı değil

Giriş Tarihi: 27.1.2018
Binlerce km öteden gelip kimse racon kesemez
'nin 10'uncusunu düzenlediği Beyoğlu Sohbetleri'nin dün akşamki konuğu Başbakan oldu. Siyaset, iş ve sanat dünyasından bir çok önemli ismin katıldığı etkinlikte konuşan Yıldırım, önemli mesajlar verdi:

LAF ÇOK İCRAAT ZAYIF:
Terör örgütleriyle amansız şekilde mücadele ediyoruz. Fırat Kalkanı Harekatı'nda 2 bin km karelik alanda 'le en çetin savaşı verdi. 3 bin 600 DEAŞ militanını biz orada etkisiz hale getirdik. Amerika dünyayı ayağa kaldırıyor. 'ta, 'de laf çok icraat zayıf, ama biz yapıyoruz.

TÜRKİYE BU KEPAZELİĞE MÜSAADE ETMEZ:
Birkaç gün önce Türkiye'nin güney hudutlarında 30 bin kişilik oluşturuyoruz diye açıklama yaptılar. Bu ne demek? Türkiye'nin güney sınırları sınırlarıdır. NATO sınırlarını tehdit görüp, bir NATO ülkesinin bir ordu oluşturmasının izahını anlayamıyorum. Bu açık bir düşmanlıktır. Güney sınırlarımızdan 'e kadar bir şer koridoru, sözde terör devleti oluşturma çabasından başka bir şey değildir. Türkiye bu kepazeliğe bu aymazlığa müsaade etmez. Bunun arkasında kim olursa, gücü ne olursa olsun, ismi ne olursa olsun. Türkiye buna müsaade etmez. Bu topraklar bizim topraklarımız, binlerce kilometre öteden gelip burada dizayn yapmak, racon kesmek kimsenin hakkı değil.

ABD BU ALÇAK TERÖR ÖRGÜTÜNE MUHTAÇ MI?
Bir yanda dost ve müttefik bildiğimiz bir ülke hababam orada 'lıları silahlandırıyor. Burada ne yapıyorsunuz, dediğimizde bize söyledikleri, burada DEAŞ mücadelesi yapıyoruz. 35 senedir bunlar bizim başımızı ağrıtan, alçak bir bölücü terör örgütüdür. Bunlarla tuttular beraber iş yapmaya başladılar. Siz NATO'da üyesiniz. Türkiye 2'nci geliyor. Niye böyle yapıyorsunuz? Verdikleri cevap şu; bu bir tercih değil, bir mecburiyet. İyi de peki Amerika gibi büyük bir ülke, süper güç, 3-5 caniye, alçak terör örgütüne muhtaç mı?

AVRUPA DESTEKLİYOR:
ülkeleri harekatı destekliyor. Meşru bir harekâttır.
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