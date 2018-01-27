Celal Adan: "CHP, Özgür Suriye Ordusu'nu DEAŞ ve El Kaide'yle irtibatlandırmaya çalışıyor."

Adan, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin uzun yıllar boyunca terör örgütleri tarafından hedef alındığını ve tehdit edildiğini belirtti. Türkiye'nin ve milletin, üzerine dalga dalga gelen istilaların altından kalktığını ve kirli taarruzlara karşı daima dimdik durduğunu vurgulayan Adan, uzun süredir işgalci kuvvetlerin Irak ve Suriye topraklarında kan ve ateşle çizmeye çalıştıkları bir harita olduğunu aktardı.

Bu haritanın, politik bir yol haritası gibi görünse de aslında küresel güçlerin ağızlarını sulandıran, petrol kaynaklarının işaretlendiği bir define haritası gibi olduğuna işaret eden Adan, şöyle devam etti:

"Bu kaynaklara dişlerini geçiren global vampirler, coğrafyamızın can damarlarından emdikleri finansal kudreti kendi kasalarına aktarmayı amaçlamaktadır. Bunun için de topraklarımızı istikrarsızlaştırmak, onların asli planıdır. Bu kaosun bekçisi olarak da bölücü terör örgütü PKK'yı ve onun yancısı Barzani'nin peşmergelerini vazifelendirmişlerdir. Petrol kuyularına muhafız kıtalığı yapan peşmergeye, Körfez Harekatı akabinde bölücülere destek verenler, Suriye'yi de bölerek ve parçalayarak PKK'nın yavrusu PYD'ye bir yaşam alanı oluşturmuşlardır. Suriye'nin kuzeyini PKK için bir militan yuvası ve silah deposu haline getiren sözde müttefik devletler, oradaki depolarını da kendi ürettikleri silahlarla doldurmuşlardır. Zembereğini kurdukları bu katilleri üzerimize yollayanlar, defalarca sivil, asker, polis ayırt etmeksizin vatandaşlarımızın kanını dökmüşlerdir. Türkiye Cumhuriyeti ise bir meşru müdafaa hakkı olarak, kendisine tehdit gelen bölgeye girmiş ve saldırıların faillerini bertaraf etmeye ahdetmiştir."

"TÜRKİYE, KANUNİ VE İNSANİ HAKKINDAN GÜÇ ALARAK İLERLEYECEK"

Celal Adan, başarıyla gerçekleşen El Bap operasyonu ve Afrin'e düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nın Türkiye'nin meşru müdafaa hakkının sahadaki tezahürleri olduğunu bildirdi. Adan, müdahale edilmesi gereken yerlerde Türkiye Cumhuriyeti'nin kanuni ve insani hakkından güç alarak ilerleyeceğini vurguladı.



"BU TEHLİKELİ POLİTİK HAMLELERİN ARDINDA ESAS ABD VAR"

Afrin'de ilerleyen Türk ordusunun karşısında yabancı menşeli silahlarla donanmış bir terör örgütü bulduğuna dikkati çeken Adan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Dost ve müttefik olduğu iddiasında bulunan batılı ülkelerin yetkilileri, suçüstü yakalanmışlardır. Bu yakalanmanın verdiği psikolojik hal ile de yalan beyanda bulunmakta, dün söylediklerini bugün inkar etmekte, dünya kamuoyunu yanıltacak söylemler üretmektedirler. Onlara göre, Türkiye Cumhuriyeti DEAŞ'la uğraşmaktan imtina etmektedir. Onlara göre DEAŞ'ı görmezden gelen Türkiye, DEAŞ'la mücadele eden güçlerle uğraşmaktadır. Oysa DEAŞ'a en büyük darbeyi Türkiye Cumhuriyeti devleti vurmuştur. Bu sırada garip bir şekilde CHP'nin yetkilileri de Türkiye Cumhuriyeti'yle birlikte operasyonda görev alan Özgür Suriye Ordusu güçlerini DEAŞ ve El Kaide'yle özdeşleştirmeye, irtibatlandırmaya çalışmaktadır. Bu tehlikeli politik hamlelerin ardında esas ABD vardır. ABD tarafından PYD'ye verilen ve PKK'nın bir cebinden diğerine aktarılarak Mehmetçik'e doğrultulan silahların üzerini örtmeye çalışmaktadır."

Adan, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert'in, yaptığı açıklamada YPG veya PYD yerine doğrudan PKK diyerek yardım ettikleri kişileri gerçek isimleriyle tescil ettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

MEHMETÇİK AFRİN'DE PKK'NIN BAŞINI EZECEKTİR

"Elbet düşman düşmanlığını yapacaktır. Fakat bu milleti esas yaralayan, bu milletin bağrında yaşayıp onun verdiği can savaşında arkasından kuyu kazanlardır. 'Savaş bir halk sağlığı sorunudur' diyerek Türkiye'nin namus mücadelesine leke sürmeye çalışan Tabipler Birliğinden Türkiye'yi El Kaide'yle işbirliği yapmakla suçlayan CHP yöneticilerine kadar Türkiye'nin arkasından dolap çevirmeye çalışanları bu millet hafızasına satır satır kaydetmektedir. Mehmetçik Afrin'de PKK'nın başını ezecektir. PKK, orada darbe aldıkça burada feryat edenler ise kimlerle aynı bedenin farklı uzuvları olduğunu millet vicdanının karşısında izah etmek zorundadırlar."