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Cuma namazında ‘’ duası

BURAK ERDEM ÇELİK
BURAK ERDEM ÇELİK Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 27.1.2018
Cuma namazında ‘Afrin’ duası
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından dün 'nin dört bir yanında okunan cuma hutbesinde '' vurgusu yapıldı. Hutbede, "Gücümüzü zayıflatmak, kardeşi kardeşe kırdırmak isteyenler, fitne, terör ve ihanet silahıyla üzerimize geliyor. coğrafyasının dört bir köşesinde açılan ateş çukurlarının içine ülkemiz de çekilmeye çalışılıyor. Türlü hilelerle ve tuzaklarla bekamız, istiklal ve istikbalimiz hedef alınıyor. Birliğimiz ve dirliğimiz tehdit edilerek aslında İslam ümmetinin umutları tüketilmek isteniyor" ifadelerine yer verildi. Türk milletinin kahramanlığına vurgu yapılan hutbede, "Gerektiğinde aç ve susuz yaşarız, fakat bağımsızlığımızdan asla taviz vermeyiz" denildi.
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Cuma namazında ‘Afrin’ duası
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