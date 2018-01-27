Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'de - CANLI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kongrede yaptığı konuşmada, "Bu Afrin operasyonu var ya, işte bak millet aynen 15 Temmuz gibi şimdi de Afrin'e yürüyor. Bu sabah itibariyle 394 terörist etkisiz hale getirildi. 20 şehidimiz var. ÖSO ve Mehmetçik olmak üzere. İdlib'e yürüyeceğiz Allah'ın izniyle. Bu vatana ihanet edenler bedelini ödeyecekler. PYD, FETÖ, DEAŞ, PKK bedelini ödeyecek" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kongrede yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

Vatan şehit kanlarıyla yoğrulduğu zaman tarla olmaktan çıkar. İşte böyle yaptık bu vatanı. Terör örgütleri birbiri ardına üzerimize salınarak rahat bırakılmayacağımız bize hep hatırlatıldı. Gençler bakınız Türkiye'de partimizin kuruluşundan önce seçilme yaşı 30'du. 30'u 18'e biz indirdik. Niye? Seçme yaşı 18'de seçilme neden olmasın. Bir çağı kapatıp açan Fatih Sultan Mehmet değil mi? Bizde onun torunları olarak bu adımı attık.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar:

"AFRİN'İN KENAR KIYILARINA GİTTİM VE KOMUTANA SORDUM..."

Afrin'in kenar kıyılarına gittim. Komutana "Ne durumdayız, ihtiyaç var mı?" dedim. Şimdilik yok dedi. Olduğu anda beraber gideceğiz. Ne diyor şair, "Yürüyeceksin, millet yürüyecek arkandan" İşte bunu yapacağız. Türkiye tarihinin her döneminde kendi sınırlarının ötesinde sorumluluklar yüklenmiş bir ülkedir. Bugünde bu mirası sürdürüyoruz. Sınırlarımız boyunca yaşanan tacizler karşısında daha fazla sabretme imkanımız kalmamıştı. Zira bıçak kemiğe dayanmıştı... Ülkemizin fiziki sınırları başkadır, bizim gönül sınırlarımız bambaşkadır. Ellerin yurdunda çiçek açarken bizim ile kar geliyor kardaşım... Bu hudutu kimler çizmiş gönlüme dar geliyor kardaşım... Evet bizim kimsenin topraklarında gözümüz yok ama gönül sınırlarımızdaki kardeşlerimizin zulüm görmesine seyirci kalamayız. Terör örgütü PKK iş Suriye'ye gelince mi dokunulmazlık kazanıyor?

DEAŞ denilen İslam düşmanı bu örgüt buralardaki kardeşimizin ne kadar can düşmanıysa bizim içinde tehdittir. Bize masum insanların bedenlerinin ve geleceklerinin masa başında hazırlanan projelerin dolgu malzemesi gibi kullanılmasına rıza göstermek yakışır mı?

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