Doktorlarla mühendis-mimarlar Afrin'e karşı birleşti

TSK, 20 Ocak Cumartesi 17.00'de Afrin'den terör örgütlerini temizlemek ve Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamak için Zeytin Dalı Harekatı adı verilen bir operasyona başlamıştı.

DESTEK VERMEYEN STK'LAR

Akabinde Türkiye'deki sivil toplum kuruluşları bir toplantı yaparak Türk askerine desteklerini açıklamış ancak o STK'ların arasında Türk Tabipler Birliği ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği yer almamıştı.



DOKTORLARA DESTEK MİMAR VE MÜHENDİSLERDEN GELDİ

Türk Tabipler Birliği, gelen tepkilerin ardından bugün bir açıklama yaparak kararlarının arksında durduklarını açıkladılar.

Doktorların, bu açıklamasını Twitter'da retweet eden hesaplardan biri de Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği oldu.

TMMOB, paylaştığı tweete #TTBninYanındayım yazarak bir açıklama yaptı ve açıklamanın kapağında "Türk Tabipler Birliği" yalnız değildir ifadelerine yer verdi.