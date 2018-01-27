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Doktorlarla mühendis-mimarlar Afrin'e karşı birleşti

Geçtiğimiz günlerde 'ların Zeytin Dalı Harekatı'na destek bildirisine katılmayan Türk Tabipler Birliği ve ve Mimar Odaları Birliği şimdi de birbirini destekliyor.

Giriş Tarihi: 26.1.2018 23:32 Güncelleme Tarihi: 27.1.2018 01:58
Doktorlarla mühendis-mimarlar Afrin'e karşı birleşti

, 20 Ocak Cumartesi 17.00'de Afrin'den terör örgütlerini temizlemek ve 'nin sınır güvenliğini sağlamak için Zeytin Dalı Harekatı adı verilen bir operasyona başlamıştı.

DESTEK VERMEYEN STK'LAR

Akabinde Türkiye'deki sivil toplum kuruluşları bir toplantı yaparak Türk askerine desteklerini açıklamış ancak o 'ların arasında Türk Tabipler Birliği ve ve Mimar Odaları Birliği yer almamıştı.

DOKTORLARA DESTEK MİMAR VE MÜHENDİSLERDEN GELDİ

Türk Tabipler Birliği, gelen tepkilerin ardından bugün bir açıklama yaparak kararlarının arksında durduklarını açıkladılar.

Doktorların, bu açıklamasını Twitter'da retweet eden hesaplardan biri de Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği oldu.

, paylaştığı tweete #TTBninYanındayım yazarak bir açıklama yaptı ve açıklamanın kapağında "Türk Tabipler Birliği" yalnız değildir ifadelerine yer verdi.

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Doktorlarla mühendis-mimarlar Afrin'e karşı birleşti
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