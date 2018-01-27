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Son dakika: 'e roket atıldı!

'e roket atıldı! Roketin patlamaması üzerine bölgeye güvenlik güçleri ve bomba imha ekipleri sevk edildi. Saldırının düzenlendiği Kilis'te Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve Genelkurmay Başkanı Akar da bulunuyordu.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 27.1.2018 15:04 Güncelleme Tarihi: 27.1.2018 16:40
Son dakika: Kilis'e roket atıldı!

Suriye'nin terör örgütü PKK/YPG mevzilerinden ateşlenen 1 roket, 'te Tekye Mahallesi'ndeki 7 katlı bir evin çatısına düştü. Roketin patlamazken, olay yerine ihbarla çok sayıda güvenlik görevlisi sevk edildi.

Güvenlik görevlileri, roketin patlama ihtimaline karşı bölgedeki vatandaşları uzaklaştırıp bomba imha uzmanlarına haber verdi.

ROKETİN DÜŞTÜĞÜ EVİ ZİYARET ETTİLER

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kilis Valiliği ziyareti sırasında yakın mesafede bulunan Tekye Mahallesinde çatısına roket düşen evi Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu ile birlikte ziyaret etti. Yoldaki kalabalığı selamlayan Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu ile Orgeneral Akar, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, düşüp patlamayan roketli saldırıda 2 kişinin hafif şekilde yaralandığını söyledi.

Orgeneral Hulusi Akar ise kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlara "Az kaldı" dedi.

KRİTİK İSİMLER ORDAYDI

Saldırının düzenlendiği Kilis'te Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'la tüm kuvvet komutanları temaslarda bulunuyordu.

Kilis'e roket atıldı!

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Son dakika: Kilis'e roket atıldı!
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