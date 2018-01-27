Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğu dün Antalya
'nın Kepez ilçesinde Kepez Belediyesi tarafından hizmete açılan Şefkat ve Huzurevi Açılış Töreni'ne katıldı. Çavuşoğlu
burada yaptığı konuşmada ABD'ye sert tepki göstererek, "Mert ol, ikiylüzlü olma. Dürüst ol" diye seslendi. Çavuşoğlu şunları söyledi:
Kahraman Mehmetçiğimiz ÖSO ile birlikte YPG'lileri, PKK'lıları Afrin
'de yerle bir ediyor. YPG, PKK, Amerika'nın da desteği ile Suriye topraklarının yüzde 25'inden fazlasını kontrol ediyor. Sivillerden, insani konulardan dolayı endişe ediyorlarmış. Bu konuda dünyada Türkiye'den daha hassas bir millet var mı? Afrika'da yaptığın zulmü tarih yazdı. Biz sizin ikiyüzlülüğünüzü çok iyi biliriz. İnsani yardımlarda dünyada birinci sırada olmuş bir ülkeye kimse ders veremez.
Terör örgütü ile mücadelemizden rahatsız olduysan onu da açıkça söyle. Mert ol, ikiyüzlü olma, dürüst ol. Hem terör örgütüne silah vereceksin, silah verdiklerin ayaklanacak ondan sonra "Sivillerden endişe ediyoruz da, fazla uzamasın da..." Ne fazla uzamasın kardeşim? Bittiği yere, tükendiği yere kadar gideceğiz. Onları temizledikten sonra oraları Suriyelilere teslim edeceğiz. Suriye'nin taprağında gözümüz yok. Bizim için DEAŞ da, PKK da PYD de, FETÖ de aynıdır.
Artık belli konularda adım atmak için kaybolan güveni tazelememiz lazım. Güvensizlik var. Bu güvensizliğin nedeni ben değilim. Kimseye yanlış yapmıyoruz, verdiğimiz sözün arkasındayız.