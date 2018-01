Teröristler kaçacak delik arıyor... İşte Zeytin Dalı operasyonunda son dakika yaşananlar...

AFRİN HAREKATINDA 7. GÜN

AFRİNLİ KÜRT ASKERLER ÖSO'YA KATILDI

23.30: PYD'nin Kürtlere uyguladığı katliam sonrası Afrinli Kürt askerler Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) katıldı. ÖSO'ya katılan Afrinli Kürt askerlerin Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin yaptığı açıklama "Biz Kürt devrimcileri olarak, Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı ile PYD ve YPG'ye karşı ortaklık ediyoruz. PKK'dan zulüm gören halkımız için ortaklık yaptık. Halkımızı bu zulümden kurtarmak için, PYD'ye karşı geldiği için hapsedilen arkadaşlarımız, Avrupa'ya göç eden halkımızın evlerine dönmesi için barış ve özgürlük için yola çıktık. Evleri yakmak, yıkmak ve insanları öldürmek, öldürüp cesetlerini teşhir etmek için yola çıkmadık. Kimse sizi kandırmasın. Tekrar ediyoruz, biz Afrin'in çocuklarıyız. Afrin'i tekrar yeniden inşa etmek, evlerimize yerleşmek için geldik. Nizam ve özgürlüğümüz için geldik" ifadesi kullanıldı.

"EN AZ 343 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

22:00 Genelkurmay Başkanlığından, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında şu ana kadar en az 343 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensubu teröristin etkisiz hale getirildiğinin tespit edildiği bildirildi.

19.25: Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, sınır birliklerini denetlemek üzere Şanlıurfa'ya geldi. Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ile geldiği GAP Havaalanı'nda Vali Abdullah Erin ve 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral İsmail Hakkı Köseali tarafından karşılandı. Akar, denetimlerde bulunmak üzere sınır birliklerine geçti.

TERÖRİSTLERDEN GAZETECİLERİN OLDUĞU BÖLGEYE TACİZ ATEŞİ

17.02: Zeytin Dalı Harekatı'nı takip etmek üzere sınır hattında bulunan yabancı medya kuruluşlarının temsilcilerine yönelik BYEGM tarafından Halep'in Azez bölgesindeki gelişmeleri izlemek üzere gezi düzenlendi. Burseya Dağı eteklerindeki gelişmeleri takip eden gazetecilerin çekimleri sırasında terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca bölgeye taciz atışı gerçekleştirildi. Atışlar nedeniyle basın temsilcilerinin güvenliğini sağlayan zırhlı araca mermi isabet etti.

BAKAN KAYA, AFRİN'DE YARALANAN ASKERLERİ ZİYARET ETTİ

16.33: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Afrin'de terör örgütlerine yönelik sürdürülen Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralanan ve tedavi için Ankara'ya sevk edilen askerleri ziyaret etti. Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavileri devam eden askerleri ziyareti sonrası basın mensuplarına bir açıklama yapan Bakan Kaya, "Durumları iyi, daha da iyi olacaklar. Biz her zaman şehit ailelerimizin yanındayız, onları yalnız bırakmayacağız. Şehidimiz Musa Özalkan'ın ailesini dün akşam saatlerinde ziyaret etmiştim. Şehidimizin annesi Hatice annemiz öyle güzel dualar etti ki, tüm Mehmetçiklerimiz için, vatanımız, milletimiz için. Böyle annelerimiz olduğu sürece hiçbir zaman kimsenin bu vatanı bölmeye, en ufak bir karış toprağımıza el uzatmaya haddi olmayacaktır. Allah kahraman Mehmetçiklerimizi korusun. Afrin'deki terörle mücadelemiz de kararlılıkla sürüyor. 80 milyonun dua ettiğini biliyoruz. Bizim temel temennimiz terörü temizleyip Suriyeli vatandaşların evlerine yerleşmeleri" şeklinde konuştu. Bakan Kaya, basına kapalı gerçekleşen ziyarette bir askerin "İyileşeyim geri dönüp operasyona devam edeceğim" sözlerinden de çok etkilendiğini dile getirdi.

KARAMAN'DA VATANDAŞLAR, AFRİN OPERASYONUNA KATILMAK İÇİN ASKERLİK ŞUBESİNE DİLEKÇE VERDİ

16.23: Karaman'da bir gurup vatandaş, Afrin'deki 'Zeytin Dalı Harekatı'na gönüllü asker olarak katılmak için askerlik şubesine dilekçe verdi. Bir grup genç, Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen "Zeytin Dalı Harekatı" operasyonuna katılmak için ellerinde Türk bayraklarıyla askerlik şubesine gitti. Gönülle asker olmak istediklerini söyleyen gençlere çevredeki vatandaşlar da destek verdi.

AFRİN'DEKİ TERÖR MEVZİLERİ OBÜSLERLE VURULUYOR

15.54: Terör örgütü PYD/PKK'nın Afrin'deki mevzilerine Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) obüs atışları yapılıyor. TSK tarafından hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ üyesi teröristleri etkisiz hale getirmek, bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla 20 Ocak Cumartesi günü başlatılan Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor. Hatay hudut hattında konuşlu TSK birlikleri, Afrin'de tespit edilen terör örgütü mevzilerine sabah saatlerinden bu yana aralıklarla çok sayıda obüs atışı gerçekleştirdi.

Bu arada, Türkiye'nin çeşitli kentlerinden gelen askeri araçların sınır birliklerine sevkiyatı da devam etti.

ESKİŞEHİR, BALIKESİR, YALOVA, KÜTAHYA VE BİLECİK'TE CAMİLERDE FETİH SURESİ OKUNDU, LOKMA HAYIRLARI DÜZENLENDİ

15.47: Eskişehir, Balıkesir, Yalova, Kütahya ve Bilecik'te Türk Silahlı Kuvvetlerince, Suriye'nin Afrin bölgesinde başlatılan "Zeytin Dalı Harekatı"nın zaferle sonuçlanması için camilerde Fetih Suresi okundu, dualar edildi. Eskişehir İl Müftüsü Bekir Gerek, kentteki 784 camide cuma namazı öncesinde din görevlilerince Fetih Suresi'nin okunduğunu söyledi. Camilerde bu uygulamanın süreceğini belirten Gerek, "Allah, Zeytin Dalı Harekatı'na katılan ve operasyonda bulunan Mehmetçiklere güç versin. Allah, onları görevlerinde başarılı eylesin ve korusun." diye konuştu.

MEHMETÇİK BESMELE ÇEKEREK TANK VE UÇAKLAR İLE TERÖR HEDEFLERİNİ VURDU

15.33: Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'na katılan komandolar, terör hedeflerini tank atışları ile vurarak köyleri ele geçiriyor. Türk Silahlı Kuvvetlerince, Suriye'nin Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek üzere başlatılan "Zeytin Dalı Harekatı"na katılan Mehmetçikler ele geçirdikleri köyleri muhafaza etmek için bölgedeki terör hedeflerini tank atışları ile vuruyor. Besmele çekerek atışları yapan askerler "Afrin'i yakıyoruz" diyerek birbirlerini selamladı. Tanklarla atışlar devam ederken, F16 uçaklar yüksek mevkilerdeki terör hedeflerini vurmaya devam ediyor.

14.56: Terör örgütünün işgali altındaki Afrin'den ateşlenen roket, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde boş bir alana isabet etti. Türk Silahlı Kuvvetlerinin Zeytin Dalı Harekatı'nı yürüttüğü Afrin bölgesinden PYD/PKK mensuplarınca atılan roket, Mustafa Kemal Mahallesi pazar yerinin yakınlarındaki boş alana düştü. Bölgeye çok sayıda polis, jandarma ve itfaiye aracı sevk edildi. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.

ÖSO AFRİN'İ TERÖRDEN ARINDIRMAK İÇİN KARARLI

14.35: TSK ve ÖSO'nun 20 Ocak'ta Afrin ilçesindeki terör örgütlerine karşı başlattığı Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor. Cephe hattındaki ÖSO unsurları elleri tetikte örgütün saldırılarına karşı teyakkuz halinde bekliyor. AA'nın görüntülediği ÖSO unsurları, "devrim şarkıları" söyleyerek nöbet tutuyor. Azez-Afrin hattında nöbet tutan ÖSO komutanlarından Yusuf Ahmet Dirbes, yaptığı açıklamada, "Bizler ÖSO'yuz. PKK'ya karşı cephe hatlarında nöbet tutuyoruz. Kendi onurumuz için başta rejime karşı savaştık. Daha sonra DEAŞ ile mücadele ettik. Onları kuzey ve doğu kırsalından defettik. Ancak rejim ve DEAŞ ile meşgul olmamızı fırsata çeviren PKK, bölgemize gelerek topraklarımızı işgal etti." dedi. Dirbes, terör örgütü PYD/PKK'nın rejim ile iş birliği yaptığına işaret ederek, "Topraklarımızı yeniden almak için kararlıyız. Bunun için savaşıyoruz. Bizler terör örgütü PKK'ya karşı savaşıyoruz. Allah'ın izniyle Afrin'e (merkeze) kadar gideceğiz." diye konuştu.



(Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütü PYD/PKK'nın evinden ettiği Suriyeli genç ses sanatçısı Enes Hazvani, topraklarını geri almak umuduyla Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) saflarına katıldı. Güzel sesiyle tanınan Hazvani, cephede söylediği türkülerle silah arkadaşlarına moral veriyor.)

TSK, TERÖR ÖRGÜTÜ YPG/PKK/PYD MEVZİLERİNİ YOĞUN TOP ATIŞINA TUTTU

14.21: Türk Silahlı Kuvvetleri, Kilis sınırından terör örgütü YPG/PKK/PYD mevzilerini yoğun top atışına tuttu. Türk Silahlı Kuvvetlerine ait hudut birliklerinden fırtına obüsleriyle sınırda gün boyunca top atışı yaptı. Afrin'e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nın 7. gününde karadan ve havadan terörist mevzileri bombalandı. Savaş uçakları, fırtına obüsleri ve tanklarla atışlar yapıldı. Darmık tepelerinden dumanlar yükseldi. Hudut karakolunun bulunduğu tepede 'Hudut Kartalları' yazısı dikkatlerden kaçmadı. Türk Silahlı Kuvvetlerinin top ve füze atışlarını köylü vatandaşlar yüksek tepelere çıkarak izledi.

"ASKERLERİN HER İHTİYACI KARŞILANIYOR"

14.16: Hatay Valiliği, sınırdaki askerlerin her türlü ihtiyacının Türk Silahlı Kuvvetleri ve devlet tarafından karşılandığını belirterek, askerlere destek vermek için çalışan herkese teşekkür etti. Hatay Valiliği'nden yapılan duyuruda, şöyle denildi: Türk Silahlı Kuvvetlerimizin PKK/PYD/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik olarak başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı, Mehmetçiklerimizin üstün gayret ve yüksek fedakârlıkları sayesinde planlanan hedefler doğrultusunda sürdürülmektedir. Bu süreçte ülkemizin her köşesinden Valiliğimizi arayan sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlarımız, harekâtta görev alan personele moral desteği vermek ve onların yanında olduklarını göstermek maksadıyla çeşitli faaliyetlerde bulunmak ve onlara hediyeler ulaştırmak istemektedirler. Konu hakkında ilgili makamlarla yapılan üst düzey değerlendirmeler neticesinde, aziz milletimizin hamiyetperverliğinin her türlü takdirin üzerinde olduğu, ancak devletimizin gücü ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin mevcut imkânları ile Mehmetçiklerimizin bütün ihtiyaçlarının karşılandığı ve bugün itibarıyla herhangi bir ihtiyaçlarının bulunmadığı hususunu saygı ile halkımızın bilgilerine sunar, vatandaşlarımızın bu konuda göstermiş olduğu yoğun destek için teşekkürlerimizi ederiz.

BOMBALANAN CAMİDE EZAN SUSMADI

13.41: Kilis'te roketli saldırıya uğrayan tarihi camide 336 yıl aradan sonra ilk kez cuma namazı kılınamazken, bir vatandaş tarafından cuma namazı saatinde ezan okundu.

ÇATIŞMA SESLERİ KAMERADA

12.48: Suriye'nin Afrin kentindeki sıcak çatışma sesleri, Kilis'in merkeze bağlı sınır hattında bulunan köylerinden de duyuldu. Dün akşam sınır hattındaki vatandaşlar tarafından çekilen görüntülerde Türk askerleri ile ÖSO mensuplarının teröristlerle karadan girdikleri sıcak çatışmanın sesleri dakikalarca duyuldu.

SURİYE'NİN AFRİN BÖLGESİNDEKİ TERÖR ÖRGÜTÜ PYD/PKK HEDEFLERİNE YÖNELİK TOP ATIŞI YAPILIYOR

11.57: Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör örgütü PYD/PKK hedeflerini ateş altına aldı. Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Kilis-İslahiye Hatay hudut hattında tespit edilen terör hedefleri, sabahtan bu yana belirli aralıklarla Fırtına obüsleriyle bombalanıyor. Top sesleri, Kilis'in sınır köylerinden de duyuluyor.

"ZEYTİN DALI" İLE TERÖRİSTLERDEN TEMİZLENEN KÖYLERİNE DÖNDÜLER

11.40: Çatışmalar sonucu 30 PYD/PKK üyesinin etkisiz hale getirildiği köyde teröristlerin, zor kullanarak girdikleri evlerde mevziler oluşturup TSK unsurlarına saldırı düzenlemek için duvarlara delikler açtıkları görüldü. Mehmetçik'in köyü teröristlerden kurtarmasının ardından evlerine dönen ailelere gıda yardımında bulunuldu, askeri doktorlar köy sakinlerini sağlık kontrolünden geçirdi. Köy sakini Seyidu, "Duyduk ki Türkiye gelmiş, ben de Türkiye'nin yeğeniyim, keyiflendim hemen evime döndüm" dedi. Köyü teröristlerden kurtaran birliğin komutanı, kendisine teşekkür eden köylülere, "Bizler sizler için buradayız. Sizler bizlerin emanetisiniz. Biz burada Türk Silahlı Kuvvetleri olarak emanetimizi sonuna kadar koruyacağız" ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN FLAŞ ZEYTİN DALI AÇIKLAMASI

11.30: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Zeytin Dalı operasyonu açık bir ikaz, fiili bir örnek olmuştur. Güya bize karşı yıllardır hazırlanmış, 90 santimlik beton kaplı sığınakları birer birer imha ederek kararlı ve güvenli bir şekilde ilerliyoruz. Yakın bir zamanda terör örgütü adeta kıpırdayamaz hale getirilecektir" dedi.

DEAŞ VE PYD TARAFINDAN SURİYE VE IRAK'TA YAĞMALANAN TARİHİ ESERLER İSTANBUL'DA ELE GEÇİRİLDİ

11.27: Suriye ve Irak'ta terör örgütleri DEAŞ ve PYD tarafından yağmalanan çok sayıda tarihi eser ele geçirildi. İstanbul'da tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonda 456 parça antik hazine ele geçirildi. Medeniyet mirasını hedef alarak bu hazinelerin yasa dışı ticaretini yapan 9 kaçakçı suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

PYD/PKK, DEAŞ'TAN KAÇANLARI AFRİN'E PARAYLA ALMIŞ

11.22: Terör örgütü DEAŞ'ın saldırıları nedeniyle Cerablus'u terk etmek zorunda kalan Suriyeli doktor, Afrin'e girmek için PYD/PKK'ya haraç verdiğini söyledi. Suriyeli doktor Abdulrezzak, "Önce rejim sonra DEAŞ'ın saldırılarından kaçtık. Güvenli bir liman olarak gördüğümüz Türkiye'ye sığınmak için sınıra doğru geldiğimizde PYD/PKK'ya para vererek Afrin'i kullanabildik çünkü terör örgütü Kürt olmadığımız için geçişimize izin vermedi" dedi.

AFRİN'DE 2 ASKERİN ŞEHİT OLDUĞU MEVZİLER YERLE BİR EDİLDİ

11.15: Afrin'de gerçekleşen harekatın 7. gününde PYD/PKK mevzileri havadan ve karadan ateş altına alındı. 2 askerin şehit edildiği Darmık Dağı'nın karşısındaki PYD/PKK mevzileri savaş uçakları tarafından yapılan havadan bombardıman ile imha ediliyor. Karadan fırtına obüsleri ile de mevziler ateş altına alındı. İhlas Haber Ajansı tarafından görüntülenen bombardımanın ardından mevziler ateş topuna dönerken, dumanlar ise gökyüzüne ulaştı.

ÖSO, PYD'YE GÖZ AÇTIRMIYOR!

11.09: TSK'nin karadan ve havadan destek verdiği ÖSO birlikleri Azez'den Afrin'e doğru ilerlemeye devam ediyor. ÖSO askerleri, ellerindeki bütün imkanlarla ilerlemeye devam ediyor. Burseya dağına giden yolları YPG'den temizlemek için üzerine makineli tüfek monte edilen araçlarla geniş bir arazi üzerine dağılan ÖSO birlikleri, PYD hedeflerini yok etmeye çalışıyor.

TSK BOMBARDIMANA BAŞLADI

10.56: Türk Silahlı Kuvvetleri, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Kilis Gülbaba Karakolu yakınlarında belirlenen hedeflere yönelik hava bombardımanına başladı.

10.35: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "CHP çok tehlikeli bir şey yapmakta. FETÖ meselesinde yapmaya devam ettiği gibi CHP'li yetkililer Suriye halkının 7 yıllık mücadelesine hakaret eder gibi, hem siyasi hem askeri kananıda hakaret eder gibi, ÖSO'yu terörist gibi göstermek söylemini başlattı" dedi.

10:30: Sağlık Bakanı Demircan: "Yaralı 11 askerimizin arasında hayati tehlikesi olan bulunmuyor"

AFRİN'DEKİ TERÖR HEDEFLERİ ATEŞ DESTEK VASITALARIYLA VURULUYOR

10.18: Afrin'deki PKK/PYD hedefleri, Kilis'te konuşlu bulunan fırtına obüs, çok namlulu roket atar ve ateş destek vasıtalarıyla vurulmaya devam ediyor. Suriye'nin Halep kenti Afrın ilçesine Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Zeytin Dalı Harekatı, 7'nci günde de sürüyor. Kilis sınırında konuşlu bulunan fırtına obüs topları, ÇNRA ile ateş destek vasıtalarıyla keşif, gözetleme birliklerinden gelen koordinatlar doğrultusunda PKK/PYD hedefleri vurulmaya devam ediyor.

TERÖRİSTLERDEN TEMİZLENEN MARİN KÖYÜ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

09.53: Terör örgütü PKK/PYD'den temizlenerek Özgür Suriye Ordusu kontrolüne geçen Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesi Marin köyü ve Burseya Dağı drone ile görüntülendi.

Zeytin Dalı Harekatı'nın başlamasıyla birlikte yeniden özgürlüğüne kavuşan Azez'in Marin köyü, Özgür Suriye Ordusu kontrolüne geçti. Terör örgütü PYD'nin flamasının indirildiği, yerine Özgür Suriye Ordusu bayrağının asıldığı Marin köyü ile Bursiye Dağı, İhlas Haber Ajansı tarafından drone ile görüntülendi. Sınır hattını çevreleyen duvar, zeytin bahçeleri içerisindeki Marin köyü ve Burseya Dağı havadan drone ile görüntülendi.

TSK' DAN AFRİN AÇIKLAMASI

08.31: Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Hava Kuvvetleri tarafından gece süresince gerçekleştirilen hava harekâtı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan toplam 23 hedef imha edildiği açıklandı. "Zeytin Dalı Harekâtı" kapsamında şu ana kadar bölgeden elde edilen bilgilere göre; en az 343 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği tespit edildiği bildirildi.

TSK'dan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, hudutlarımızda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye'nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere, 20 Ocak 2018 saat 17.00'den itibaren "Zeytin Dalı Harekâtı" başlatıldığı vurgulandı. Harekatın, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK'nin terörle mücadeleye yönelik özellikle 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51'inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı çerçevesinde, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edildiği kaydedildi. Harekatın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta olup, sivil/masum kişilerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterildiği belirtilerek, "Hava Kuvvetleri tarafından gece süresince gerçekleştirilen hava harekâtı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan toplam 23 hedef imha edilmiştir. Harekâta katılan 13 uçak emniyetle üslerine dönmüşlerdir"denildi. "Zeytin Dalı Harekâtı" kapsamında şu ana kadar bölgeden elde edilen bilgilere göre; en az 343 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği tespit edildiği bildirildi. "Zeytin Dalı Harekâtının" planlandığı şekilde başarıyla devam ettiği vurgulandı.

BAŞKOMUTAN'DAN ASKERLERE: YENİDEN BİR TARİH İNŞA EDİYORSUNUZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı'nın sevk ve idaresinden sorumlu 2. Ordu'nun Hatay'daki Harekat Merkezi'nde görevli askerlere hitaben, "Sizler, şu anda attığınız adımla, atacağımız adımlarla gerçekten milletimiz için adeta yeniden bir tarih inşa ediyorsunuz. Allah yar ve yardımcımız olsun inşallah. Rabbim gücünüzü, gücümüzü artırsın." dedi.



SİNİRLİOĞLU, BMGK'DE "ZEYTİN DALI HAREKATI"NI ANLATTI



01.15: Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, Suriye'nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde başlatılan "Zeytin Dalı Harekatı"na ilişkin, "Operasyon ile DEAŞ'ın sızmasına ve PKK/PYD/YPG saldırılarına karşı sınır güvenliğinin sağlanması, Afrin'deki teröristlerin etkisiz hale getirilmesi ve sivillerin terör belasından kurtarılması amaçlanıyor." dedi.



ABD'DEN AFRİN İÇİN "PKK" İTİRAFI



00.55: ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Türkiye'nin Afrin operasyonuyla ilgili açıklama yaparken bölgedeki PYD/PKK unsurları için "YPG" yerine doğrudan "PKK" ifadesini kullandı.

TANKLAR, SINIR BİRLİKLERİNE SEVK EDİLDİ

22.05: Zeytin Dalı Harekatı kapsamında farklı illerden gönderilen tanklar Hatay'a ulaştı. Askeri personel tarafından tırlardan indirilen tanklar, sınır birliklerine sevk edildi. Tankların harekat kapsamında takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.

BAŞKOMUTAN'DAN KAHRAMANLARA: ULVİ BİR GÖREV İCRA EDİYORSUNUZ



19.32: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı'nın sevk ve idaresinden sorumlu olan 2. Ordu'nun Hatay'daki Harekat Merkezi'nde görev yapan askerlere hitaben bir konuşma yaptı. Ulusal güvenliği sağlama nedeniyle Afrin'de gerçekleştirilen operasyonun bölgeyi terör unsurlarından temizlemeyi amaçladığına dikkati çeken Erdoğan, ulvi bir görev icra ettiklerini hatırlattığı askerlere başarı dileklerini de iletti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra da harekatla ilgili daha detaylı bilgiler aldığı toplantı esnasında, video konferans aracılığıyla Genelkurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Eskişehir Muharebe Üs Komutanlığı'ndaki harekat merkezleriyle canlı bağlantılar gerçekleştirdi.

AFRİN SINIRINA ZIRHLI ARAÇ SEVKİYATI SÜRÜYOR

19.30: Suriye sınırında konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araç ve mühimmatlar Kilis'e nakledildi. Türkiye'deki farklı birliklerden gönderilen çok sayıda zırhlı personel taşıyıcı, mayına dayanıklı araç ve mühimmat taşıyan tırlardan oluşan 20 araçlık konvoy, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında akşam saatlerinde Kilis'in Elbeyli ilçesine ulaştı.

Güvenlik önlemleri altında Gaziantep-Kilis karayolundan geçen konvoy, Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı konuşlandırılacak

ZEYTİN DALI HAREKATI İÇİN HATAY'A GİDEN MEHMETÇİK'E COŞKULU UĞURLAMA

17.43: Erzurum'daki 109. Topçu Alayından, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Hatay'a gönderilen bir grup asker, silah arkadaşlarınca tekbirlerle uğurlandı. Kentteki 9. Kolordu Komutanlığına bağlı 109. Topçu Alayında görevli yaklaşık 100 asker, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) hudut güvenliği ve bölgede istikrarı sağlamak, bölge halkını teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarmak maksadıyla, Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde terör örgütleri PYD/PKK ve DEAŞ mensuplarına yönelik yürütülen Zeytin Dalı Harekatı çerçevesinde Hatay'a gitti. Kar yağışı altında, zırhlı araçlar ile birliklerinden çıkan askerler, birliğin bahçesinde toplanan ve ellerinde Türk bayrakları olan silah arkadaşlarınca "Ya Allah, Bismillah, Allahu Ekber" nidalarıyla uğurlandı. Kendilerine selam veren silah arkadaşlarının coşkulu tezahüratı eşliğinde uğurlanan askerlerin Hatay'da konuşlandırılacağı ve daha sonra Afrin'e sevk edilebileceği belirtildi.

ÖSO GÜÇLERİ, MEVZİLERDE NÖBETTE

17.11: 'Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) bağlı 'Livai Şimal Azez' grubu mensupları, kendilerine 1 kilometre uzaklıkta bulunan Afrin'deki YPG'li teröristlerin olası saldırılarını önlemek için mevzilerinde hazır bekliyor. ÖSO güçleri, yağmurun sürdüğü bölgede mevzilerde nöbet tutarken, dürbünlerle de terör örgütü mevzilerini takip ediyor.

TOPÇU BİRLİĞİ, HATAY'A TÜRK BAYRAKLARI VE TEKBİRLERLE UĞURLANDI

16.27: Erzurum'da, 9'uncu Kolordu Komutanlığı'na bağlı 109'uncu Topçu Alayı'ndaki askerler, Türk bayrakları ve tekbirlerle Zeytin Dalı Harekâtı için Hatay'a uğurlandı. Erzurum'daki 109'uncu Topçu Alayı bahçesinde askerler, silah arkadaşlarını, Suriye'nin Afrin bölgesindeki Zeytin Dalı Harekâtı için Hatay'a uğurladı. Kar yağışı altındaki coşkulu uğurlama töreninde, topçu birliği tekbirlerle ve Türk bayraklarıyla gönderildi. Askerler uğurlama törenini cep telefonları ile kaydetti. Topçu birliklerinin Hatay sınırında konuşlandırıldıktan sonra Afrin'e sevk edileceği öğrenildi.

ATAK HELİKOPTERİ TARAFINDAN YPG HEDEFLERİ BÖYLE ATEŞ ALTINA ALINDI

15.34: Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Hatay sınırına gelen ATAK helikopterleri sınırın diğer tarafındaki YPG hedeflerini ateş altına aldı. Afrin'deki PKK/PYD-YPG hedeflerine karşı düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'na katılan 2 askeri helikopter, görevini tamamlamasının ardından Hatay'daki üssüne döndü.

MUHTARLAR, SİLAH ALTINA ALINMAK İÇİN DİLEKÇE VERDİ

14.51: Gaziantep'in İslahiye ilçesinde,70 mahalle muhtarı ve bir grup genç, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı'na katılmak için Askerlik Şubesi'ne başvurdu. Zeytin Dalı Harekâtı'nda gönüllü olarak görev almak isteyen 70 mahalle muhtarı ve bir grup genç, ellerinde zeytin dalı ve Türk bayraklarıyla Askerlik Şubesi'ne gitti. Kalabalık, silah altına alınmak istediklerini söyleyip Askerlik Şubesine dilekçe verdi. Muhtarlar Derneği Başkanı ve Kayabaşı Mahallesi Muhtarı Ekrem Durmaz, şöyle dedi: İslahiye ile sınır olan ve PKK'nın devamı PYD, YPG terör örgütünün kontrolündeki Afrin'e yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başlattığı 'Zeytin Dalı Harekatı'nı muhtarlar olarak destekliyoruz. Türkiye; bu harekâtla dünyaya önemli mesaj vermektedir. İslahiye'de yaklaşık 20 bin Müslüman Suriyeli bizlerin kardeşi ve misafiridir. Ülkemizin huzur ve güvenliğini tehdit eden teröristlere gerekli cevabı veren Türk Silahlı Kuvvetleri'ni can-ı gönülden kutluyoruz. Mehmetçiğimize rabbim zafer nasip etsin. İslahiyeli muhtarlar olarak halkımızla birlikte ihtiyaç duyulduğu an silahlı kuvvetlere katılmaya hazırız.

TÜRK BAYRAKLARIYLA UĞURLANDILAR

13.57: Suriye'nin Afrin kentindeki terör örgütü PKK/YPG mevzilerinden ateşlenen iki roketten birisinin isabet ettiği camide hayatını kaybeden Muzaffer Aydemir ve Suriyeli Tarık Tabbak için cenaze töreni düzenlendi. Kilis Devlet Hastanesi'nde otopsiden sonra yakınlarına teslim edilen cenazeler, Hacı Cümbüş Camisi'ne götürüldü. Burada iki ülke vatandaşları, terörün çirkin yüzüne karşılık birlikte hareket etti, birbirlerinin cenazeleri için dua etti. Her iki aileyi de, Vali Mehmet Tekinarslan, Belediye Başkanı Hasan Kara, milletvekilleri ile çok sayıda Kilisli yalnız bırakmadı. Törene katılan Vali Mehmet Tekinarslan ile Muzaffer Aydemir'in saldırıdan bir gün önce karşılaştıkları ve ona çatışmalara gidip şehit olmak istediğini söylediği öğrenildi. Törende üzerine Türk bayrağı konulan tabutlardan Tabbak'ınkine ayrıca Suriye bayrağı da bırakıldı. Öğle vakti kılınan namazdan sonra Tarık Tabbak ve Muzaffer Aydemir'in cenazeleri şehir mezarlığında toprağa verildi.

13.40: TSK tarafından yapılan açıklamada Zeytin Dalı Harekatında şimdiye kadar 303 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

ZEYTİN DALI HAREKATI'NDA 7 TERÖRİST YAKALANDI

12.34: Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Zeytin Dalı Harekatı sırasında yakalanan PYD/PKK'lı 7 terörist Hatay'a getirildi. TSK tarafından hudutlarda, bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ üyesi teröristleri etkisiz hale getirmek, bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla 20 Ocak Cumartesi günü başlatılan Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor. Harekat kapsamında TSK ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensupları tarafından Afrin kırsalında 7 terörist yakalandı. Reyhanlı ve Hassa'ya getirilen teröristlerden 3'ü, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer teröristlerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

300'DEN FAZLA TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

12.15: Başbakan Yıldırım, Zeytin Dalı Harekatı'nda 300'den fazla PYD'li teröristin öldürüldüğünü açıkladı.

BURSEYA DAĞI'NDA ÖSO BİRLİKLERİ YPG MEVZİLERİNİ AĞIR SİLAHLARLA ATEŞ ALTINA ALDI

12.07: Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin Afrin bölgesindeki PYD-YPG/PKK ve DEAŞ'lı teröristleri etkisiz hale getirmek için başlatılan 'Zeytin Dalı Harekatı', 6'ncı gününe girdi. TSK ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) birlikleri yoğun yağmur ve sise rağmen zorlu coğrafyada Afrin'e doğru ilerlerken, gece boyunda top sesleri duyuldu. Kilis'te teröristlerin ateşlediği roketin isabet ettiği Çalık Camii'ndeki hasarın boyutu da gündüz ortaya çıktı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin cumartesi günü saat 17.00'de 72 savaş uçağının havalanması ile başlattığı 'Zeytin Dalı Harekatı'nda bugüne kadar 287 terörist etkisiz hale getirilirken 3 asker de şehit düştü. Gece boyunca TSK'nın Suriye'ye geçiş yaptığı Kilis ile Hatay'ın Hassa, Kırıkhan, Kumlu ve Reyhanlı ilçelerinde top atışları duyuldu. Askerler ile ÖSO birliklerinin yoğun yağış ve sise rağmen Afrin'e ilerleyişi sürüyor, Türkiye sınırı ile Afrin arasındaki birçok köyün ise kontrolü sağlandı. Zeytin Dalı Harekatı harekatı kapsamında Azez - Afrin sınırındaki Burseya Dağı'nda çatışmalar zorlu hava koşullarına rağmen devam ediyor. Burseya Dağı'nda bulunan ÖSO birlikleri YPG mevzilerini ağır silahlarla ateş altına aldı.

AFRİN KIRSALINDAKİ TERÖR MEVZİLERİ OBÜS VE TOP ATIŞLARIYLA VURULUYOR

11.18: TSK tarafından hudutlarda, bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ üyesi teröristleri etkisiz hale getirmek, bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla 20 Ocak Cumartesi günü başlatılan Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor. Hatay hudut hattında konuşlu TSK birlikleri, Afrin'de tespit edilen terör örgütü mevzilerine sabah saatlerinden bu yana aralıklarla çok sayıda obüs ve top atışı gerçekleştirdi. Sis ve yağışın etkili olduğu bölgedeki patlama sesleri, Hatay'ın sınır mahallelerinden de duyuluyor.

TÜRKİYE'DE YAŞAYAN ÇEÇENLER'DEN 'ZEYTİN DALI'NA DESTEK

10.27: Çeçen Kafkas Muhacirleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (KAFKASDER) üyeleri tarafından 'Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin yapılan açıklamada, "Kalbimiz ve dualarımız tüm mazlum milletlerin son kapısı Türkiye ile birliktedir" denildi.

10.15: TÜRK KOMANDOLAR ZEYTİN DALI HAREKATI'NDA BÖYLE YEMİN ETTİ

Afrin'e yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Azez bölgesinde bulunan Türk komandoları, 'Komando Yemini' ile savaşa hazırlandı. Askeri birlikte ellerinde silahları ile komando yemini eden askerlerin yemini yeri göğü inletti. Morali yüksek olan Türk komandolar, kahramanca mücadele verdikleri Afrin harekatında destan yazmaya devam ediyor. Kara harekatında görev alan komandolar komando yeminlerinde "Kuzey Irak'ta, Azez'de, Suriye'de her zaman ve her yerde, hazır daima hazır" ifadelerini kullandı.

ŞEHİTLERİN İSMİ TERÖRİST GRUBUNU VURAN HAVAN MÜHİMMATINDA

09.40: Mehmetçik, Zeytin Dalı Harekatı sırasında şehit düşen silah arkadaşlarını unutmadı. Teröristlerce açılan ateş sonucu şehit düşen Piyade Üsteğmen Oğuz Kağan Usta, Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan ve Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı'nın isimlerinin yazıldığı havan mühimmatı, yapılan atışla terörist grubun bulunduğu hedefi vurdu.

ROKETLİ SALDIRIYA MİSLİYLE KARŞILIK VERİLDİ, MERMİLER HAVADA GÖRÜNTÜLENDİ

08.30: Kilis'e akşam saatlerinde düşen roketli saldırıların ardından sınırda konuşlu topçu birlikleri, Afrin kentindeki terör örgütü PKK/YPG hedeflerini tespit etti. Türk topçusu, belirlenen terör örgütü hedeflerine obüs ve fırtınalarla misliyle ateş altına aldı. Topçu bataryalarının hedefleri bombalaması kameralara da yansıdı, mermiler havadan görüntülendi.

TÜRKMEN DAĞI'NDAKİ OPERASYON

23:05 Suriyeli muhalifler, Lazkiye ilinin kuzeyindeki Türkmen Dağı'nda, Beşşar Esed rejiminin kontrolündeki bölgelere yönelik başlattığı operasyonu tamamladı. Cebel el İslam Taburu Komutanı Zahir Ebu Usame, operasyonla ilgili AA muhabirine açıklama yaptı.

Usame, "İdlib'de rejim ve Rusya'nın yoğun saldırılarına karşın Türkmen Dağı'ndaki rejimin kontrolündeki Sarraf beldesi ve etrafına operasyon başlatmıştık. Bu operasyonla 20 rejim askeri öldü, 19'u yaralandı." dedi.

22:15 Afrin'deki terör örgütü PYD/PKK mevzilerinden art arda atılan ve cemaatin akşam namazını kıldığı sırada roketlerden birinin hedefi olan Çalık Camisinin kubbesi yıkıldı. Enkaz altında kalan 1'i Suriye uyruklu 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 6 kişinin yaralandığı saldırıda, caminin bulunduğu sokak, araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

20:30 Suriye'nin Afrin bölgesine yönelik başlatılan operasyon kapsamında sınıra askeri zırhlı araç sevkiyatı sürüyor.

PYD/PKK'nın camiye roketli saldırısında 2 sivil hayatını kaybetti

19:23 TSK, Zeytin Dalı Harekatı sırasında şu ana kadar en az 287 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

18:00 Afrin'deki terör örgütü PYD/PKK'lı teröristler tarafından Kilis'teki bir camiye roket saldırısı düzenlendi.

17.05 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Rex Tillerson ile görüştü. Çavuşoğlu, "Tillerson Suriye sınırı boyunca 30 kilometrelik hat oluşturmayı teklif etti" dedi.

16.00 ÖSO'ya bağlı Kuzey Tugayı,Afrin batısındaki Raco bölgesinde ele geçirdiği PKK'ya ait doçka silahının fotoğrafını paylaştı.

15.30 Zeytin Dalı Harekâtı'nın 5. gününde ele geçirilen nokta sayısı 20 oldu.

15.20 Hatay'ın Reyhanlı ilçesine atılan robot boş araziye düştü.

14.25 Başbakan Binali Yıldırım, Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili "Operasyon planlandığı gibi devam ediyor ve şu ana kadar 214 hedef vurulmuş etkisiz hale getirilmiştir" dedi.

14.20 Stratejik öneme sahip Burseya Dağı çevresinde yakalanan bir YPG'li terörist, çevredeki bir tünelde 20 arkadaşının olduğunu söylüyor. ÖSO güçleri ayrıca bölgede bulunan bir çadırda YPG flaması buldu.

14.00 Cinderes bölgesinde sıcak çatışma sabahtan bu yana devam ederken, Türk savaş uçakları ve helikopterler terör mevzilerini yoğun bombardımana tutuyor. Reyhanlı'ya roketlerin atıldığı bölgede Hammam köyünü YPG'li teröristlerden alan Türk ordusu ve ÖSO, içeri doğru ilerliyor. Türk savaş uçakları ayrıca güney cephesinde Basufan ve çevresini vuruyor. Basufan, muhaliflerin bulunduğu İdlib'in hemen üstünde yer alıyor. Sabah saatlerinde de doğudaki Afrinbarajı çevresindeki terör kampları imha edildi.

13:53 ÖSO, terör örgütünün 'Özel Kuvvet' olarak nitelendirdiği YAT'ın üyesi olduğu belirtilen bir terörist etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

13.30 Suriye'nin Afrin kenti kırsalında teröristlerle çıkan çatışmada 2 askerimiz yaralandı. Yaralı askerler, Gülbaba Köyü Sınır Tahliye Noktası'na getirilerek, ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralı askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

12.40 Reuters haber ajansı, Kırıkhan'ın Yalankoz mevkisinde taarruz emri bekleyen tankların fotoğraflarını servis etmeye devam ediyor. Tankların üstündeki askerler dikkat çekiyor.

Saklandığı ininde yakalanan teröristin ibretlik görüntüleri!

11.55 : Afrin harekâtında son durumu gösteren harita ÖSO tarafından sosyal medyadan paylaşıldı. Haritada Türk askeri ve ÖSO güçlerinin yedi ayrı noktadan terör hatlarını yardığı görülüyor.

11:50 Afrin'deki terör harekatına katılan ÖSO birliklerinin ilerleyişi görüntülendi. Bölgede yoğun sis ve yer yer yağmur olduğu görülüyor.

YARALI ÖSO ASKERLERİ HATAY'A GETİRİLDİ

10:55 Zeytin Dalı Harekatı'na katılan ÖSO birliklerine bağlı askerlerden yaralananlar Hatay'daki çeşitli hastanelere getirilerek tedavi altına alındı.

BÖLGEYE ZIRHLI ARAÇ SEVKİYATI DEVAM EDİYOR

10:00 Çatışmaların şiddetlendiği bölgeye zırhlı araçların sevkiyatı devam ediyor.

TERÖR PROPOGANDASI YAPAN 11 KİŞİ TUTUKLANDI

09:45 Zeytin Dalı Harekatı'na yönelik sosyal medya paylaşımlarıyla PYD/PKK propagandası yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 150 kişiden 11'i tutuklandı

ATAK HELİKOPTERİ CİRİT'LE AFRİN'DEKİ HEDEFLERİ VURDU

09:30 Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin bölgesinde başlattığı harekat kapsamında teröristlerin bulunduğu hedefler, gece boyunca aralıklarla vuruldu. Harekat kapsamında tankların yanı sıra milli taarruz helikopteri T-129 ATAK da ilk kez görev aldı.

AFRİN HAREKATI'NA SIZMA GİRİŞİMİNDE BULUNAN 8 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ



09:00 Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Afrin'deki terör hedeflerine yönelik düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, bölgedeki unsurlara saldırı amacıyla sızma girişiminde bulunan 8 terörist etkisiz hale getirildi.

SINIR HATTINDA "ÖZEL GÜVENLİK BÖLGESİ" UYGULAMASI

08:30 Hatay'ın Hassa ilçesinde Suriye sınırındaki bazı alanlar, 15 gün boyunca özel güvenlik bölgesi olarak belirlendi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Hatay Valiliğinin emriyle ilçe hudutlarındaki bazı noktaların 15 gün süreyle özel güvenlik bölgesi ilan edildiği bildirildi.





KATAR'DAN ZEYTİN DALI HAREKATI'NA DESTEK

07:00 Katar Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Khalid Bin Muhammed Al-Attiyah, mevkidaşı Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'yi telefonla arayarak, Türkiye'nin Afrin'e yönelik gerçekleştirdiği "Zeytin Dalı Harekâtı"nda Türkiye'yi sonuna kadar desteklediklerini söyledi.

Katar Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Khalid Bin Muhammed Al-Attiyah, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'yi telefonla aradı. Dün gece geç saatlerde gerçekleşen görüşmede Al-Attiyah, Türkiye'nin terörle haklı mücadelesinde Katar'ın Türkiye'nin yanında olduğunu ifade ederek, "Zeytin Dalı Harekatı"nı desteklediklerini belirtti. Al-Attiyah, Afrin'de icra edilen Zeytin Dalı Harekatı'nda Türkiye'nin talep etmesi durumunda gereken her türlü desteği vereceklerini vurguladı.

"EN AZ 260 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ"

22.30: Zeytin Dalı Harekatı'nın 4. gününde TSK'dan yapılan yazılı açıklama, harekatıp planlandığı gibi ilerlediği bildirildi. Açıklama özetle şöyle denildi:

"Suriye'nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere başlatılan "Zeytin Dalı Harekâtı" planlandığı şekilde devam etmektedir.

Harekâtın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta olup, sivil/masum kişilerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir.

Bununla beraber şu ana kadar bölgeden elde edilen bilgilere göre; en az 260 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir."

RACO'DA BÜYÜK OPERASYON

20.50: Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) desteği ile Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'nin batısındaki Raco beldesine bağlı Ömer Uşağı köyünü ele geçirdi.

Racu bölgesi, PYD/PKK'nın Hatay'ın Hassa ilçesine saldırı düzenlediği bölge olmasının yanında, Afrin'e uzanan stratejik bir belde konumunda.

ÖSO ve TSK, Afrin'in batısı, kuzeyi ve kuzeybatısından başlatılan operasyonda, ilk 4 günde toplam 16 noktayı ele geçirilmiş oldu. Suriye topraklarının dörtte biri, Türkiye-Suriye sınırının da yüzde 65'i örgütün işgali altında bulunuyor.

TERÖR CEPHESİ YARILDI

19.25: Türk savaş uçaklarının bombardımana tuttuğu Raco bölgesindeki Ömer Uşağı köyü ve çevredeki beş stratejik tepe YPG teröristlerinden alındı.



Bersaya Dağı'nı ele geçiren TSK destekli Özgür Suriye Ordusu'nu Reuters görüntüledi. Harekâtın başından beri çatışmaların sürdüğü Cinderes bölgesinin batısındaki Hammam köyü ve çevresindeki tepelerden de YPG'li teröristler çıkarıldı. Böylece güneybatı cephesindeki Reyhanlı hattında terör cephesi yarıldı.



Türk ordusu tarafından sınıra yerleştirilen çoklu roketatarlar, terör mevzilerini darmadağın etti. Anadolu Ajansı, cephe hattından sıcak fotoğraflar servis ediyor. Patlama sesleri Hatay'ın sınır mahallelerinden net şekilde duyuluyor.

TSK DESTEĞİNDEKİ ÖSO BERSAYA DAĞI'NDA

19.15 : Zeytin Dalı Operasyonu kapsamında çok kilit bir konumda olan ve terör örgütü PYD'den alınan Bersaya Dağı'ndaki Özgür Suriye Ordusu'nun fotoğraflarını Reuters haber ajansı geçti. Reuters'ın muhabiri Halil Aşhavi imzalı fotoğraflarda, Bersaya Dağı'nda ÖSO'nun silah ve mühimmatlarla görüntüleri yer alıyor. Fotoğraflarda Bersaya Dağı'ndaki yoğun sis ve yağmur yağışı dikkat çekerken, bölgenin ağırlıklı olarak çamurlu olduğu görüldü.

SURİYE SINIRINDAKİ PYD FLAMASI ORTAK OPERASYONLA İNDİRİLDİ

17.44: Ceylanpınar'da sınırın sıfır noktasında nöbet tutan bir askere PKK/PYD terör örgütü unsurlarınca ateş açılmış, olayda bir asker hafif yaralanmıştı. Yaşanan bu gelişme üzerine Türk Silahlı Kuvvetleri angajman kuralları çerçevesinde terör örgütüne ait hedefleri ateş altına almıştı. Sınırın sıfır noktasında bulunan Rasulayn ilçesine ait olan eski bir un fabrikasının çatısında dalgalanan sözde PYD flaması Özel Harekat Polisi ve Jandarma Özel Harekatın ortaklaşa düzenlediği ortak operasyon ile indirildi. Flamanın imha edildiği öğrenilirken, bayrak direği boş halde duruyor. Dün gece yapılan bayrak operasyonun ardından sınırın her iki tarafında hakim olan sessizlik devam ediyor. Bölgedeki birlikler sınır ihlaline karşı hazır beklerken, diğer güvenlik güçleri ve zırhlı araçlar sınır hattında ve şehir merkezinde bulunan kritik noktalarda devriye geziyor.

ANT İÇEN KOMANDOLAR AFRİN'E HAREKET ETTİ

16.58: Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Hatay'ın Suriye sınırında konuşlu komandolar, ant içtikten sonra tank ve zırhlı personel taşıyıcılarla Afrin bölgesine hareket etti. Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Tatvan 10. Komando Tugayı'ndan Suriye sınırındaki birliklere gönderilen komandolar, konuşlu bulundukları birliklerde ant içerek harekat bölgesine gitti. Afrin'deki operasyonda yer alan birliklere takviye olarak giden komandolar, zırhlı araçlara binerek sınırdan geçti. Öte yandan, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden gönderilen tankların da sınır birliklerinde hazır bekletildiği gözlendi.

16.26: İşte Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO'nun teröristlerden temizlediği ve Üsteğmen Oğuz Kaan Usta'nın şehit düştüğü köyden görüntüler...

BURSEYA DAĞI'NDA ÇATIŞMALAR SÜRÜYOR

16.23: Suriye'nin Azez ile Afrin kenti arasında bulunan Bursiya Dağı bölgesinde dün başlayan çatışmalar bugün de devam etti. PYD'li teröristlerin bulunduğu bölgeler, Fırtına obüsleri ve ağır silahlarla baskı altına alındı. Suriye'nin Afrin kentinde bulunan terör örgütlerine yönelik TSK tarafından başlatılan Zeytin Dalı Harikatı sürüyor. Operasyon kapsamında Kilis'e atılan roketlerin ateşlendiği bölge olarak bulunan terör örgütü PYD denetimindeki Bursiya Dağı bölgesinin ele geçirilmesi için dün başlatılan operasyona bugün de devam edildi. Sabah saatlerinden itibaren bölgede toplanan Özgür Suriye Ordusu güçleri, öğleden sonra harekete geçti. Türkiye sınırında bulunan birliklerden Fırtına obüsleri ile yapılan top atışlarının ardından harekete geçen TSK unsurlarının desteklediği ÖSO güçleri, uçaksavar ve ağır silahlarla PYD'li teröristlerin bulunduğu bölgeyi yoğun ateş altına aldı.

16.00: Anadolu Ajansı'nın geçtiği son habere göre ise ÖSO, TSK'nın desteğiyle Afrin'in batısındaki El Hammam köyünü ve çevre tepeleri teröristlerden arındırdı. Bugün üsteğmen Oğuz Kağan Usta'nın şehit düştüğü Ömer Uşağı Köyü ile çevresindeki 5 stratejik tepe de Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO tarafından teröristlerden alındı. ÖSO, köyde çekilen görüntüleri yayınladı.

15.44: Yabancılar Zeytin Dalı Harekatına katılmak için askerliğe başvurdu. Aydın'da yaşayan yüzlerce Suriye'li yabancı askere alınmak için dilekçe verdi.

BEŞTEPE'DEKİ GÜVENLİK ZİRVESİ SONA ERDİ

15.07: Beştepe'deki Güvenlik zirvesinin ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıklama yaptı. Kalın, "Türkiye, bugüne kadar benzer operasyonlarla gittiği hiçbir yere zulüm, kan, gözyaşı, kötülük götürmemiştir. Tam tersine, ülkemizin ayak bastığı her yerde insanlar barış ve esenlik içinde hayatlarını sürdürmektedir. Fırat Kalkanı Harekatı bölgesi, bunun en somut örneğidir" dedi.

AFRİN'DE TÜRK SAVAŞ UÇAKLARININ TARAFINDAN VURULAN TELEVİZYON VERİCİSİNE KARADAN GİRİLDİ

15.01: Zeytin Dalı Harekatı'nın başladığı gün Türk savaş uçakları tarafından vurulan 108 hedef arasında yer alan televizyon vericisine Türk Askeri ve ÖSO birlikleri karadan girdi. Görüntülerde bombanın düştüğü yerdeki tahribat görülüyor.

ZEYTİN DALI HAREKATI'NDAN BİR ASKER ŞEHİT OLDU

14.33: Acı haberi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıkladı. Çavuşoğlu, "Afrin'de Zeytin Dalı Harekati'na katılan hemşehrim Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta'yı şehit verdik. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmayacağız" dedi.



Fotoğrafta şehit Üsteğmen Oğuz Kaan Usta kız kardeşi ile...

14.32: ÖSO, Zeytin Dalı Harekatı'nda TSK'nın desteğiyle Afrin'in batısındaki El Hammam köyünü ve çevre tepeleri teröristlerden arındırdı.

SURİYE SINIRINA YERLEŞTİRİLEN ÇOKLU ROKETATARLARLA TERÖRİST HEDEFLERE ATIŞ YAPILDI

14.07: Terör örgütü PYD/PKK'nın Afrin'deki mevzilerine Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), çoklu roketatar ve obüs toplarıyla atış yapıldı. Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Hatay'a nakledilen çoklu roketatarlar, Suriye sınırındaki askeri birliklere sevk edildi. Mevzilere yerleştirilen roketler ve obüsler, Afrin'deki terörist mevzilerine çok sayıda atış gerçekleştirdi. Atışlar aralıklarla sürerken patlama sesleri Hatay'ın sınır mahallelerinden de duyuluyor.

SINIR BİRLİKLERİNE TAKVİYE DEVAM EDİYOR

13.57: Afrin'in karşı sınırındaki Hassa'da bulunan sınır birliklerinde operasyona takviye amaçlı tanklar hazır bekletiliyor. Sınır birliklerine itfaiye, ambulans, doçka ve iş makinesi sevkiyatı yapılıyor.

FIRTINA OBÜSLERİ İLE YPG MEVZİLERİNE ATIŞ YAPILDI

13.45: Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Hatay Reyhanlı sınırında konuşlu olan fırtına öbüsleri ile Afrin Akne bölgesindeki YPG mevzilerine atış yapıldı.

GÜLBABA KÖYÜ'NDEN BURSEYA DAĞI'NDA ASKERİ SEVKİYAT

12.35: Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Azez'deki Burseya Dağı'ndan YPG'li teröristleri etkisiz hale getirmek için operasyonlar hız kazandı. ÖSO mensupları Burseya Dağı'nda ilerleyişini sürdürürken Kilis Gülbaba köyünden Burseya Dağı'na asker sevkiyatı yapıldığı belirtildi.

CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİNDE GÜVENLİK DEĞERLENDİRME TOPLANTISI BAŞLADI

12.17: Güvenlik Değerlendirme Toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde başladı. Toplantının ana gündem maddesi Zeytin Dalı Operasyonu. Operasyon kapsamında gelinen aşama ve izlenecek yol haritası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığını yaptığı toplantıda masaya yatırılacak.

11.59: Hükümet 30 Ocak'ta TBMM'yi Afrin Harekatına ilişkin bilgilendirecek.

TSK'NIN TOPÇU BİRLİKLERİ, SURİYE'DE TERÖR ÖRGÜTÜ PYD/PKK'NIN AFRİN'DEKİ MEVZİLERİNİ ATEŞ ALTINA ALDI

11.45: Suriye'de terör örgütü PYD/PKK'nın Afrin'deki mevzilerine Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), topçu atışı yapılıyor. Zeytin Dalı Harekatı kapsamında sınırın Kilis-Hatay hudut hattında konuşlu TSK birlikleri, Afrin'de tespit edilen terör örgütü mevzilerine sabah saatlerinden bu yana aralıklarla top atışı gerçekleştiriyor. Patlama sesleri, Kilis'in Suriye sınırındaki bazı köylerden de duyuluyor.

KOMANDOLARIN AFRİN HAZIRLIĞI

11.42: Suriye'nin Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek üzere başlatılan "Zeytin Dalı Harekatı"nın 4. gününde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı komando birlikleri Afrin'e girmek için hazırlıklarını sürdürüyor. Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı komando birlikleri, Hatay'ın Kırıkhan ilçesine bağlı Yalankoz mevkisinde konuşlandırıldı. Komandolar bölgede bulunan tankların ve askeri araçların da bakımlarını yapıyor. Bölgede bulunan komando birlikleri olası bir takviye halinde Afrin'e gitmek için hazır bekliyor.

ZEYTİN DALI HAREKATI 4'ÜNCÜ GÜNÜNDE; TÜRK TANKLARI, 'ZIRH DELİCİ' TOPLARLA VURUYOR!

11.30: TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin kentinin kontrolüne elinde tutan terör örgütleri PYD-YPG/PKK ve DEAŞ hedeflerine yönelik başlattığı 'Zeytin Dalı Harekatı' 4'üncü gününde devam ediyor. ÖSO birlikleriyle Afrin'e ilerleyen TSK ise terör yuvalarını 'zırh delici' toplarla vuruyor. Zeytin Dalı Harekatı'nın ana omurgasını oluşturan Hatay ve Kilis'in sınır bölgeleri, operasyonun ilk günlerine oranla sakin bir gece geçirdi. Afrin'e kara harekatını başlatan askerlerin geçiş yaptığı Hatay ve Kilis sınırında gece boyunca iç bölgelerden gelen top atışları sesi duyuldu. Afrin bölgesinden teröristlerin attığı 5 roket Kilis bölgesine düşerken ölen yada yaralanan olmadı. Afrin operasyonunda ilk şehit verildi. Operasyonun ikinci günü 11 roket düşen Reyhanlı ise sakin bir gün geçirdi. Hassa sınırın sıfır noktasına konuşlanan Türk tankları, terör örgütlerini 'zırh delici' toplarla vuruyor. Sınırdan dönen çok sayıda tank, cephane, yakıt ve askeri malzeme ikmali için geri döndü. Sabah saatlerinde sınır karakoluna yakın bir yerde konuşlanan 'M60T' tankların yanında ise kullanılmış çok sayıda 'zırh delici' top mermileri görüldü. Ayrıca bölgede kollarında sarı bant olan Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) bağlı birliklerde bulunuyor. Kilis ve Hatay'dan Afrin'in iç bölgelerine de sevkiyat sürüyor. Öte yandan Hatay sınırında güvenlik önlemini arttıran jandarma da gazetecileri sınırdan birliklerin görüntülerini almasını engellemeye başladı.

ÖSO, YPG'Lİ TERÖRİSTLERİ BİR BİR TESLİM ALIYOR

11.27: Zeytin Dalı Harekatı, dördüncü gününde devam ederken, Özgür Suriye Ordusu askerleri, Afrin yakınlarında ele geçirdikleri köylerdeki PKK/YPG'lileri de bir bir teslim alıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin kuzeybatısında bulunan Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı, dördüncü gününde devam ediyor. Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ilerleyişini sürdürürken, ÖSO askerleri köyleri YPG'lilerden kurtarıyor. ÖSO askerleri kurtardıkları köylerdeki YPG'lileri de bir bir teslim alıyor. Yakalanan YPG'lilerin üzerinden, örgüte ait belge ve kimliklerle, örgütün elebaşlarının fotoğrafları çıktı.

11.20: Mardin'in Nusaybin ilçesindeki hudut karakoluna, Suriye tarafından terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca açılan taciz ateşine misliyle karşılık verildi. Alınan bilgiye göre, terör örgütü PYD/PKK'nın işgali altındaki Suriye'nin Kamışlı bölgesinden Demirtepe Hudut Karakoluna taciz ateşi açıldı.

Bunun üzerine hudut birliklerince taciz atışı yapılan bölgeye tank ve obüslerle misliyle karşılık verildi. Taciz ateşinde herhangi bir can kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

TERÖRİSTLERİN BULUNDUĞU MEVZİLER YOĞUN ATEŞ ALTINA ALINDI

10.52: Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'deki PKK/KCK/PYD-YPG'li teröristlerin bulunduğu mevziler Türk askerleri tarafından ateş altına alındı. Yoğun ateş altına alınan teröristler etkisiz hale getirildi. Türk askerlerinin mevzilere ateş yapma anı ise görüntülendi.

10.44: DHA'nın haberine göre, Kilis-Öncüpınar Sınır Kapısı'nda askeri sevkiyat devam ediyor.

10.04: TSK'nın Afrin'e yönelik düzenlediği 'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında Afrin'deki YPG hedefleri, Hatay'dan atılan roketatarlarla vuruldu. TSK'nın top atışları ile havadan destek verdiği operasyonda kara harekatını da ÖSO güçleri ve özel kuvvetler yürütüyor.

AFRİNLİ SIĞINMACILARDAN ZEYTİN DALI HAREKATINA TAM DESTEK

09.17: Adıyaman'da yaşayan Afrinli sığınmacılar Türk Silahlı Kuvvetleri'nin düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'na tam destek veriyor. Suriye'nin Afrin kentinde yaşarken zulümden kaçan Suriyeliler, son günlerde haberleri yakından takip ediyor. Bir kısmı Esed zulmünden bir kısmı terör örgütlerinin baskısından kaçarak Türkiye'ye sığınan Afrinliler, Zeytin Dalı Harekatı'nın sonucunu herkesten çok merak ediyor. Arap ve Türk medyasından gelişmeleri yakından takip eden Afrinliler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, kentlerinin teröristlerden en kısa sürede temizlenmesini ümit ediyor. Sığınmacılar, bölgenin terör unsurlarından arındırılmasından ardından memleketlerine dönecekleri günü iple çekiyor. Ana vatanlarını terk etmek zorunda kalan sığınmacılar, terk ettikleri topraklarına geri dönmek istiyor.

IRAK'IN KUZEYİNDEKİ ZAP BÖLGESİNDEKİ TERÖRİSTLERİN TEPELERİNE DE BOMBA YAĞDI

08.12: Afrin'deki terör hedeflerine yönelik operasyonu sürdüren Türk Silahlı Kuvvetleri Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesindeki PKK hedeflerini de vurdu. TSK'dan yapılan açıklamaya göre dün gerçekleştirilen hava operasyonunda, hudut hattındaki karakol ve üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki teröristlere ait sığınak, barınak ve silah mevzileri imha edildi.

KATAR'DAN "ZEYTİN DALI HAREKATI"NA DESTEK

06:21: Terör saldırılarına maruz kalan Türkiye'nin, ulusal güvenliğini koruması konusundaki çalışmalarını desteklediklerini belirten Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lulva el-Hatır, bu konunun uluslararası sözleşmeler ve Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın 51. maddesiyle (üye ülkelerden birine silahlı saldırı olması durumunda meşru savunma hakkını kullanabileceği) garanti edildiğini dile getirdi.

NATO üyesi Türkiye'nin bölgede her zaman bir denge ve istikrar unsuru olduğuna dikkati çeken Hatır, Katar olarak Türkiye'nin, sivillerin ve Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması konusundaki hassasiyetine güvendiklerini kaydetti.





CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KOMUTANLARDAN BİLGİ ALDI

00.06: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı'nı yöneten komutanlardan bilgi aldı

BİR ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU

23.02: Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Kilis'in Gülbaba köyü güneydoğusunda PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü unsurları ile girilen çatışmada bir askerin şehit olduğunu açıkladı.



BEYAZ SARAY'DA TÜRKİYE AÇIKLAMASI

22.42: Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Türkiye'nin meşru güvenlik endişelerini biliyor ve ciddiye alıyoruz. NATO müttefiki olarak Türkiye ile birlikte çalışmaya devam ediyoruz" denildi.





CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN KARARLILIK MESAJI

22.13: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi Twitter hesabından Afrin operasyonu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suriye'nin kuzeyinden Türkiye'ye yönelik birkaç yıldır devam eden tacizler karşılıksız kalmıyor, kalmayacak. Bu konudaki kararlılığımız ortadadır. Geri adım atmak yok." dedi.

MUHALİFLER TÜRKMEN DAĞI'NDA OPERASYON BAŞLATTI

22.50: Suriyeli muhalifler, Lazkiye'nin kuzeyindeki Türkmen Dağı'nda Esed rejiminin kontrolündeki bölgelere yönelik operasyon başlattı

Cebel el İslam Taburu Komutanı Zahir Ebu Usame, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İdlib'de son zamanlarda rejim ve Rusya yoğun saldırı düzenliyor. Bu saldırıları hafifletmek için Türkmen Dağı'ndaki rejimin kontrolünde bulunan Sarraf beldesi ve etrafına operasyon başlattık." dedi.

Usame, düzenledikleri operasyonla rejimin elindeki Sarraf beldesine bağlı Villa ve Kapıkaya köylerini ele geçirdiklerini belirtti.

Muhaliflerin düzenledikleri ani saldırılarda çok sayıda rejim askerinin öldüğü bildirildi. Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, operasyonun ardından Rus ve rejim uçaklarının Türkmen Dağı'na saldırı başlattığı öğrenildi.

REUTERS abonelerine, Türk askerlerinin Afrin'in Kuzeybatı'sında Burseya Dağı bölgesindeki bekleyiş anlarını bu karelerle servis etti.

BURSEYA DAĞI ETEKLERİNDE ÇATIŞMALAR SÜRÜYOR

20.15: TSK ve ÖSO, Afrin'in doğusundaki Azez'den öğle saatlerinde Burseya Dağı'na yönelik operasyonla, bölgeyi PYD/PKK'dan temizledi. ÖSO çatışmaların ardından Burseya Dağı'ndan çekildi. Çekilmenin ardından çatışmaların dağın eteklerinde devam ettiği öğrenildi.

Terör örgütü, Burseya Dağı'nın hem Kilis il merkezi hem de muhaliflerin kontrolündeki Azez'e bakan konumu sayesinde bu bölgelerdeki sivilleri havan, top ve füze saldırılarıyla hedef alıyordu. Diğer taraftan Afrin'in kuzeyinden giren TSK ve ÖSO unsurları, gündüz saatlerinde Bülbül beldesine bağlı Şeyh Badi, Marso ve Haftar köylerini de teröristlerden arındırmıştı.

3. GÜNDE TOPLAM 14 NOKTA ÖRGÜTTEN KURTARILDI

TSK ve harekata destek veren Özgür Suriye Ordusu güçleri, dün de Afrin'in kuzey, kuzeybatı ve batı yönlerinden ilerleyerek Raco ve Bülbül beldelerine bağlı Şenkal, Kurni, Bali, Edamanlı köyü ile Kita, Kordo ve Bibno çiftlikleri, Suriye Tel Tepesi ile 240. Tepe isimli noktaları ve iki tepeyi daha ele geçirmişti.

KİLİS'E ROKETLERİN ATILDIĞI; DARMIK DAĞIABLUKA ALTINA ALINDI

18.50: Terör örgütü YPG'nin Kilis'e roket attığı, Darmık Dağı'nın Suriye kesimi Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından abluka altına alındı. Bölgede yoğun top atışları ve çatışmalar sürüyor.

Gülbaba (Martavan) Hudut Tabur Komutanlığına bağlı birlikler tarafından fırtına obüs topları, tanklar, Çok Namlulu Roketatarlar (ÇNRA) ile karadan PYD mevzileri vurulurken, zaman zaman savaş uçakları da dağlık ve ormanlık alanı bombalıyor. Top atışları ve çatışmaların sürdüğü bölgeye vatandaşlar yaklaştırılmıyor.

AB'DEN SKANDAL AFRİN AÇIKLAMASI

18.30: AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Zeytin Dalı Harekatı'ndan son derece endişe duyduğunu bildirdi.

Mogherini, AB Dış İlişkiler Konseyi toplantısı ardından düzenlediği basın toplantısında, Afrin yönelik operasyondan son derece endişe duyduğunu belirterek, bugünkü toplantıda konuyu AB ülkesi dışişleri bakanlarıyla ele aldıklarını ifade etti.

Türk yetkililerle de konuya ilişkin irtibata geçeceğini aktaran Mogherini, AB Bakanı Ömer Çelik'in hafta içerisindeki Brüksel ziyaretinde de kendisiyle konuyu görüşeceğini söyledi.

Mogherini iki nedenden dolayı operasyondan endişe duyduğunu belirterek, şunları kaydetti: "Birincisi insani nedenler. İnsani yardımların ulaştığından ve sivil halkın operasyondan etkilenmediğinden emin olmalıyız. Alandaki herhangi bir askeri operasyonun DEAŞ karşıtı olduğundan da emin olmalıyız. Beni endişeye sevk eden diğer husus ise askeri operasyonlar Cenevre'deki görüşmelerin sürmesini olumsuz etkileyebilir."

AFRİN SINIRINDA ELLER TETİKTE

18.25 Zeytin Dalı Harekâtı sonrası gözlerin çevrildiği Azez kentinde, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri, cephede elleri tetikte görev yapıyor. Geceleri yoğun çatışmaların yaşandığı bölgelerde konuşlu ÖSO güçleri, ileri harekât için TSK'dan gelecek talimatı bekliyor.



Kilis, Gaziantep ve Hatay ile sınırı bulunan Afrin'deki terör örgütleri PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ hedeflerine yönelik TSK'nın Zeytin Dalı Harekâtı sürerken, gözler Afrin'e 15 kilometre uzaklıkta olan ÖSO denetimindeki Azez'e çevrildi. Operasyonun gündeme gelmesinin ardından Azez'deki ÖSO güçleri, Afrin ile sınır hattında bulunan kritik noktalarda önlem aldı.



Afrin'de terör örgütü PYD denetimindeki Maranez, Minnag, Ayn Dakka ve Cabel Bursiya bölgelerine yer yer birkaç yüz metre uzaklıkta cepheler oluşturan ÖSO güçleri, ağır silahlarla nöbet tutarak olası saldırıları engelliyor. ÖSO güçleri özellikle geceleri PYD'li teröristlerin saldırılarını da anında karşılık vererek püskürtüyor.

BURSEYA DAĞI VE ÜÇ KÖY ELE GEÇİRİLDİ

16.54: Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'in doğusundaki Azez'den ilerleyerek stratejik önemdeki Burseya Dağı'nı ve üç köyü ele geçirdi. TSK ve ÖSO, Afrin'in doğusundaki Azez'den öğle saatlerinde Burseya Dağı'na yönelik operasyon başlatmıştı. Sahadaki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, stratejik önemdeki Burseya Dağı ele geçirildi. Terör örgütü, Burseya Dağı'nın hem Kilis il merkezi hem de muhaliflerin kontrolündeki Azez'e bakan konumu sayesinde bu bölgelerdeki sivilleri havan, top ve füze saldırılarıyla hedef alıyordu. Diğer taraftan Afrin'in kuzeyinden giren TSK ve ÖSO unsurları, Bülbül beldesine bağlı Şeyh Badi, Marso ve Haftar köylerini de teröristlerden arındırdı. ÖSO'nun operasyon sırasında 2 PYD/PKK'lıyı esir aldığı öğrenildi. Öte yandan terör örgütü, Azez ilçesi yakınlarındaki bölgelere roket saldırısı düzenledi. Böylece hava saldırılarıyla başlayan harekatın 3. gününde toplam 15 nokta örgütten kurtarılmış oldu. TSK ve harekata destek veren Özgür Suriye Ordusu güçleri, dün de Afrin'in kuzey, kuzeybatı ve batı yönlerinden ilerleyerek Raco ve Bülbül beldelerine bağlı Şenkal, Kurni, Bali, Edamanlı köyü ile Kita, Kordo ve Bibno çiftlikleri, Suriye Tel Tepesi ile 240. Tepe isimli noktaları ve iki tepeyi daha ele geçirmişti.

(Suriye'nin Afrin kentine yönelik başlatılan Zeytin Dalı operasyonunun en önemli noktalarından olan Azez'de, ÖSO güçleri cephede nöbet tutuyor ve PYD/PKK'lı teröristlerin saldırılarını engelleyip ileri harekat için TSK'nın işaretini bekliyor)

16.33: 'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında Azez'deki Burseya Dağı'nda Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile PKK/KCK/PYD-YPG'li arasında dün akşam saatlerinden itibaren çatışmaların yaşandığı belirtildi. Azez'deki Burseya Dağı'nda Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile PKK/KCK/PYD-YPG'li dün akşam saatlerinde başlayan çatışmaların devam ediyor. ÖSO mensupları tarafından Burseya Dağı'nda terör örgütü PKK/KCK/PYD-YPG'ye çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Görüntülerde ayrıca Burseya Dağında bulunan PKK/KCK/PYD-YPG'li teröristin etkisiz hale getirilme anları da yer alıyor.

CEYLANPINAR'A ATEŞ AÇAN TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

16.29: Ceylanpınar'a ateş açan terörist öldürüldü! Suriye'nin Rasulayn kentinde, sınır hattına yakın noktada bulunan ve çatısında terör örgütünü temsil eden bez parçası dalgalanan binadaki keskin nişancı teröristin açtığı ateşle, görevli Türk askerinin yaralanmasının ardından sınır hattına çok sayıda güvenlik görevlisi sevk edildi. Özel harekat ekiplerinin de aralarında bulunduğu güvenlik güçleri, zırhlı aracın üzerindeki uçaksavarla binayı ateş altına aldı. Ekiplerin ateş altına aldığı binadaki terörist öldürülerek etkisiz hale getirildi.

ÇATIŞMANIN SESLERİ KİLİS'TEN DUYULUYOR

16.36: Afrin harekatında Gülbaba bölgesindeki Dırmık dağı eteklerinde çatışmalar yoğunlaştı. Bölgedeki ait Bali ve Üçevler Köyü çevresinde yoğunlaşan çatışmanın sesleri, Kilis'in sınır köylerinde de duyuluyor. Türk Silahlı Kuvvetlerinin ÖSO askerleri ile birlikte Afrin'e yönelik başlattığı Zeytin Dalı operasyonun üçüncü gününde ise Gülbaba mevkisindeki Dırmık Dağı eteğindeki Bali ve Üçevler Köyü çatışmalar şiddetlendi. Havan ve uzun namlulu silahlarla yapılan ve saatlerce süren çatışma yoğun bir şekilde sürüyor. Bölgedeki çatışma sesleri ve yükselen dumanlar, Kilis'in sınır köylerinde de duyulup, izleniyor. Öte yandan, Türkiye tarafından örülen beton duvar, çatışma bölgesine yakın bir yerden kapı açılarak, sınırda bekleyen ÖSO askerleri çatışma bölgesine sevk edildi.

16.06: Dışişleri Bakanlığı kaynakları, terör örgütlerine yönelik harekatın Afrin ile sınırlı kalacağına dair Rusya'ya taahhüt verildiği iddiasını yalanladı.

16.05: ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, "Türkiye'nin meşru güvenlik endişelerini gidermeyi hedefliyoruz" dedi.

15.32: Sahadaki AA muhabirleri, Harekat'ın 3. gününde TSK'nın Afrin'in doğusundaki Azez'den de operasyon başlattığını, kara unsurlarının hedef topraklara girdiğini bildirdi. AA, Azez'den giren kara birliklerinin fotoğraflarını yayınladı.

15.27: Suriye'nin PYD terör örgütünün kontrolündeki Resulayn kentinden Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine taciz ateşi açıldı. Açılan ateşe sınır birlikleri anında karşılık verdi.

PYD/PKK MEVZİLERİ TOPÇU ATIŞLARI İLE VURULUYOR

15.22: Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Hatay'da konuşlandırılan çok sayıda tank ve zırhlı araç, Suriye sınırına gönderildi. Hudut güvenliği ve bölgede istikrarı sağlamak amacıyla Suriye'nin kuzeybatısında yer alan Afrin bölgesinde, PYD/PKK ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere başlatılan harekat kapsamında çeşitli birliklerden sınıra askeri sevkiyat sürüyor. Takviye olarak gönderilen çok sayıda zırhlı personel taşıyıcılar ve tanklar, Hatay'ın Hassa ilçesindeki sınır birliklerine hareket etti. Vatandaşlar sevkiyat sırasında askerlere sevgi gösterisinde bulundu. Bu arada, TSK'ya bağlı sınır birlikleri de sabahın erken saatlerinden itibaren Afrin'deki PYD/PKK mevzilerini topçu atışlarıyla vurmayı sürdürdü.

15.07: DHA'nın haberine göre, Kilis'te Ekrem Çetin Mahallesinde bulunan İl Sağlık Müdürlüğü yakınına 1 roket düştü.

15.03: İngiltere Başbakanlığı: Türkiye'nin kendi sınırlarının güvenliği konusundaki meşru çıkarını tanıyoruz"

14.56: Terör örgütü PYD/PKK, Afrin'deki DEAŞ'lı esirleri TSK ve ÖSO'ya karşı savaşmaları şartıyla serbest bıraktı.

TSK YENİ CEPHE AÇTI... AFRİN ADIM ADIM TEMİZLENİYOR

14.04: Sahadaki AA muhabirleri, Harekat'ın 3. gününde TSK'nın Afrin'in doğusundaki Azez'den de operasyon başlattığını, kara unsurlarının hedef topraklara girdiğini bildirdi. Operasyonda çok sayıda ÖSO unsuru da yer alıyor. Bu arada TSK'ya ait savaş uçakları, Afrin için fiziki korunma sağlayan stratejik önemdeki Burseya Dağı'nda yuvalanan terör hedeflerini vurdu. Terör örgütü, Burseya Dağı'nın hem Kilis il merkezi hem de muhaliflerin kontrolündeki Azez'e bakan konumu sayesinde bu bölgelerdeki sivilleri havan, top ve füze saldırılarıyla hedef alıyor. Burseya'nın teröristlerden temizlenmesiyle Türkiye sınır hattı ile birlikte Azez ve çevresindeki Suriyeli sivillerin güvenliğine yönelik tehditler azalmış olacak. Bu arada, sınır hattındaki TSK birlikleri de Cinderis beledesinde Celeme, Hemidiyye, Haclar, Freriye ve Tel sellür köylerindeki PYD/PKK mevzilerini topçu atışına tutuyor.

YPG'NİN ÇAĞRISI AFRİN HALKINDA KARŞILIK BULMUYOR

13.54: Zeytin Dalı Harekatı devam ederken Afrin'de terör örgütü YPG, halkı hopörlerle kendilerine destek olmaları çağrısında bulunuyor. Terör örgütünün çağrısına halkın destek olmadığı görüldü. Milli İstihbarat Teşkilatı, Zeytin Dalı Harekatında, Afrin merkez ve çevresinden anlık bilgi ve görüntü akışının sağlanması çalışmalarında TSK ile eşgüdüm halinde hareket ediyor. TSK'ya vurulacak hedeflerin belirlenmesi, güncellenmesi ve takibi konusunda destek sağlayan MİT, terör örgütünün haberleşme ağını da dinleyerek hedefleri tespit etmekte. Öte yandan, terör örgütü YPG, Afrin'de hoparlörle halka direniş çağrısında buluyor. Belediyelerin düzenlediği protesto etkinliklerine halkın katılımı çağrısında bulunan terör örgütü YPG'nin çağrısı halktan karşılık bulmuyor.

13.50: Hatay'ın Hassa ilçesinin sınıra sıfır noktasına tank ve ağır zırhlı araçlarla yığınak yapan TSK'nın kara birlikleri, saat 13.00 sıralarında son hazırlıklarını tamamladı. Askerler araçlarına binerken, tanklar da çalıştırıldı. Eller tetikte bekleyen askerlerin büyük bir bölümü saat 13.40'da Türkiye ile Suriye sınırına çekilen duvardan açılan bölümünden Suriye'ye geçiş yaptı. ÖSO birlikleri de kollarındaki sarı bantlarla yaya olarak tanklarla birlikte Suriye'ye geçti.

"TÜRKİYE İLE TEMAS HALİNDEYİZ"

13.40: Kremlin Sözcüsü Dimitry Peskov, Zeytin Dalı operasyonuna ilişkin "Rusya'nın operasyonu çok yakından takip ettiği belirtildi. Ayrıca sözcü Fransa'nın BMGK çağrısına da yanıt vererek, "Tek taraflı ve çifte standarttır. Suriye'deki diğer olayları görmezden gelip, Afrin'i ön plana çıkarıyorlar. Türkiye ile temas halindeyiz" ifadelerine yer verdi.

12.50: Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov yaptığı açıklamada, "ABD, Suriye'deki farklı dinamikleri ya kavrayamıyor, ya da kasıtlı olarak durumu kışkırtıcı adımlar atıyor" dedi.

12.45: İstanbul'da yaşayan sivil toplum kuruluşu üyesi bir grup Doğu Türkistanlı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'e düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'na destek amacıyla gönüllü askerlik müracaatında bulundu. Ellerinde Doğu Türkistan ve Türk bayrakları ile Zeytin Dalı Harekatı'na destek amaçlı pankartlar taşıyan grup, Zeytinburnu 15 Temmuz Meydanı'na geldi. Mehter marşları çalan ve sık sık "Her şey vatan için" ve "Vatan sana canım feda" sloganları atan gruba Doğu Türkistanlı kadın ve çocuklar da destek verdi. Doğu Türkistan Maarif ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Hidayet Oğuzhan, burada yaptığı açıklamada, Doğu Türkistan halkının vatansızlığın ne olduğunu bildiğini ifade ederek, vatan bildikleri Türkiye'ye destek vermek istediklerini söyledi. Oğuzhan, bu amaçla askerlik şubesine giderek TSK'nın Afrin'e düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'na gönüllü asker olarak katılmak için dilekçe vereceklerini söyledi. Askerlik şubesine giderek dilekçelerini veren grup daha sonra dağıldı.

12.15: Havalanan Türk savaş uçakları, Raco bölgesine hava harekâtı düzenliyor.

12.03: Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Zeytin Dalı Harekatı'nda Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) hedef belirleme ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) yönlendirilmesi konularında destek sağlıyor. Zeytin Dalı Harekatı'nın ilk gününde Afrin'in Raco ve Bülbül beldelerine bağlı Şenkal, Kurni, Bali, Edamanlı köyü ile Kita, Kordo ve Bibno çiftlikleri, Suriye Tel Tepesi ile 240. Tepe isimli noktaları ve iki tepeyi daha ele geçirmişti. Böylece harekatın ilk gününde Afrin'in kuzey, kuzeybatı ve batı yönlerinden girilmiş oldu. Zeytin Dalı Harekatı'nın kara unsurlarının Afrin'e yeni saldırılarla farklı yönlerden de girerek gelişmesi bekleniyor.

ZEYTİN DALI HAREKATININ İLK 48 SAATİNDE 7,5 KİLOMETRE

11.57: Dün bazı köyleri ele geçirdiğini duyuran Özgür Suriye Ordusu bölgede ilerleyişini sürdürüyor. İhlas Haber Ajansı, Türk ordusunun Afrin'e yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nda ilk 48 saatinde 7.5 kilometre içeri girildiğini duyurdu. Kırıkhan-Hassa hattının karşısındaki Afrin'e bağlı Raco, Şedia ve Surki bölgelerinde teröristlerle çatışmalar yaşandı. Terör örgütünün kontrolünde bulunan 21 nokta kullanılamaz hale getirildi. Terör örgütü tarafından yollara döşenen 17 bombalı tuzak etkisiz hale getirildi. TSK ve ÖSO, ilk iki gününde 3 koldan girdiği Afrin'in PYD-YPG'nin elinde bulunan 11 köyünü fazla bir direniş görmeden kontrol altına aldı. Bu köylerde bulunan bazı teröristleri sağ olarak ele geçirildi. Afrin'in içine doğru 7.5 kilometre girildi. Tük Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu, Azez-Gülbaba hattında yer alan Afrin'in Raco, Bülbül kasabalarına bağlı Şenkal, Kurni, Bali, Edamanlı köyü, Kita, Kordo ve Bibno mezralarını ve bölgedeki dört tepeyi ele geçirdi. Kurni köyüne giren bir ÖSO askeri köyü ele geçirdiğini ve ilerlemeye devam ettiklerini söyledi. Köylülerle görüşme yapan ÖSO askeri "Bizim düşmanımız Kürtler değil PKK. Düşmanımız bir. Biz sizi kurtarmaya geldik" diye konuştu. Köylüler ÖSO askerlerine teşekkür ederek, durumlarından memnun olduklarını söyledi.

11.45: YPG'den Rusya'ya sert eleştiri... YPG Komutanı Sipan Hemo, Rusya'yı "Kürtleri ihanet etmekle" suçladı. Rudaw'a göre, Londra merkezli Şark el Awsat gazetesine konuşan Sipan Hemo, "Rusya, Türkiye'nin Afrin'e girmesine izin vererek, Rojava Kürtlerine ihanet etti" ifadelerini kullandı. Hemo, "Şam hükümeti ile görüşmelerde Rusya'nın aracılığına ihtiyacımız yok. Direkt iletişimimiz var. Şam hükümeti bize her türlü destek sözü verdi ancak Rusların buna izin vermediğini söylüyorlar" dedi.

SAKIZ KARAKOLU'NDAN TANK ATIŞI

11.33: Türk Silahlı Kuvvetlerince, Suriye'nin Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek üzere başlattığı "Zeytin Dalı Harekatı"nın 3. gününde Hatay'ın Hassa ilçesi Yarım Aktepe mevkisinde sınırın sıfır noktasında bulunan Sakız Karakolundan bazı tankların atış yaptığı duyuldu. Öte yandan, Yarım Aktepe mevkiinde ise Türk askerleri ve Özgür Suriye Ordusu'na bağlı askerler olası bir takviye için hazır bekletiliyor.



(Hatay'ın Hassa ilçesinde Türk askerinin hazırlıkları devam ediyor. Kolunda sarı bant olan ÖSO askerleri bölgede bulunuyor.)

11.24: 'Zeytin Dalı Harekatı'nda 3'üncü gün... Kara operasyonu sürüyor! Gece boyunca, Hatay ve Kilis sınırından Afrin'e doğru top atışları yapılırken, Azez bölgesinde ise Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile teröristler arasında çatışma çıktığı bildirildi. El Bab'da şehit düşen 72 askeri temsil eden, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait 72 savaş uçağının 20 Ocak Cumartesi günü saat 17.00'de, Afrin'deki mevzileri bombalamasıyla başlayan 'Zeytin Dalı Harekatı'nda 3'üncü güne girildi. İlk gün hava operasyonuyla belirlenen mevziler imha edilirken, TSK birlikleri, dün saat 11.05'te, Kilis'in Gülbaba mevkisinden kara birlikleriyle Suriye'ye girdi. Hem havadan hem de karadan ÖSO güçleriyle birlikte Afrin'in 5 kilometre içine kadar giren birlikler, 11 köyü PYD-YPG/PKK'dan aldı.

DHA, Türk jetlerinin 45 hedefi vurduğu Afrin operasyonunun 3'üncü günününde, Azez bölgesinde de teröristlerle ÖSO güçleri arasında sert çatışmaların yaşandığını bildirdi. Gece boyunca, Kilis ve Hatay sınırlarından topçu atışıyla destek verilen operasyona katılacak Türk askerleri ile ÖSO güçlerinin Hassa ilçesinin sınırına sıfır noktasındaki hareketliliği de sabah saatlerinde devam etti. Tankların bakımını ve ikmalini yapan özel tankçı birlikleri, sabah hazırlıklarını sürdürdü. Çok sayıda 'M60T' tankı, art arda sıralandı. Bölgede, ayrıca kollarında sarı bant olan ÖSO'ya bağlı birlikler de bulunuyor.

11.20: Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Suriye'deki terör hedeflerine yönelik operasyonların sürdüğü bölgeye Kilis'ten top atışları yapılıyor. Özgür Suriye Ordusu'nun da katıldığı harekatın üçüncü gününde Afrin'deki hedeflere ilerleyen birliklere top atışlarıyla destek veriliyor. Sınırda konuşlu TSK'ya bağlı birliklerce terör örgütü PYD/PKK'nın işgal ettiği alanlara yönelik zaman zaman yoğunlaşan atışlar, Kilis kent merkezinin yanı sıra Hatay hudut hattındaki bazı köylerden de duyuluyor. Bu arada, sınırdaki birliklere de ara ara askeri araç takviyesi yapılıyor.

11.10: Afrin Harekatı'nda üçüncü gününde NATO Genel Sekreter Yardımcısı Rose Gottemoeller Ankara'ya geldi.

11.05: İçişleri Bakanlığından, Zeytin Dalı Harekatı'na yönelik sosyal medyadan terör propagandası yapan 24 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

10.39: YPG'liler tarafından düzenlenen saldırıda doçka mermisi bazı evlerin kapılarına isabet etti. Kilis'in Cilolar köyüne YPG'liler tarafından düzenlenen saldırıda doçka mermisi bazı evlerin kapılarına isabet etti.

10.20: Rusya: Siviller, Afrin'den ayrılıyor… Sputnik'in haberine göre, Rusya'nın Suriye'deki ateşkesi izleme merkezinden yapılan açıklamada, sivillerin Zeytin Dalı Harekatı'nın başladığı Afrin'den ayrıldığı belirtildi. Açıklamaya göre, son 24 saatte binden fazla kadın ve çocuk bölgeden ayrılırken görüldü. Rusya'nın Suriye'deki ateşkesi izleme merkezinden Russia Today'e (RT) ulaşan açıklamada "Siviller Afrin'deki askeri harekat bölgelerinden ayrılıp Tel Acar'a doğru gidiyor. Bir kısmı orada kalıyor bir kısmı da Halep'e ilerliyor. Son 24 saatte Tel Rifat gerilimi azaltma bölgesindeki askeri polis kontrol noktasından binden fazla kadın ve çocuk geçti" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada Halep'ten Tel Rifat'a en yakın zamanda 20 ton insani yardımın götürülmesinin planlandığı da aktarıldı.

10.10: Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından terör örgütü PKK/PYD ve DEAŞ unsurlarına yönelik Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin sosyal medyada terör propagandası içeren paylaşımlar yaptığı tespit edilen 57 kişi hakkında resen soruşturma başlatıldı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye sınırları ve bölgede güvenliği sağlamak amacıyla PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensubu teröristleri etkisiz hale getirmek üzere Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Zeytin Dalı Harekatı'nın başlatıldığı hatırlatıldı. Açıklamada, harekatın başlatıldığı 20 Ocak'tan itibaren Twitter adlı sosyal paylaşım sitesinde Türk Ceza Kanunu'nun 125/3-a, 216/1, 299 ve 301. maddeleri ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 7/2. maddesinde tanımlanan "kamu görevlisine hakaret", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik, "Cumhurbaşkanına hakaret", "Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini ve Devletin askeri teşkilatını alenen aşağılama" ve "terör örgütü propagandası yapma" suçlarının unsurlarını oluşturan yazılar yayınladıkları belirlenen 57 ayrı kişi tespit edildiği belirtildi. Bu kişiler hakkında Türk Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 160. maddesi uyarınca yasal gereği yapılmak üzere resen soruşturma başlatıldığı aktarılan açıklamada, suç teşkil eden eylemlere ilişkin araştırmaların devam ettiği kaydedildi.



(Hatay'da terör örgütü PYD/PKK işgali altındaki Afrin sınırına kurulan, modern elektronik algılayıcı cihazların yer aldığı "Kayı sınır güvenlik sisteminin" ilk bölümü faaliyete geçti. Suriye sınırında yasa dışı geçişlerin önlenmesi amacıyla yapılan modüler duvar çalışmalarında sona yaklaşılırken, güvenlik güçleri hudut bölgesinde 24 saat devriye görevi yürütüyor. Fotoğrafta İdlib kırsalındaki Atme kasabası görülüyor.)

10.06: Zeytin Dalı Harekatı kapsamında bombardımana katılan uçakların havalandığı İncirlik, güne sessiz başladı. Herhangi bir uçak hareketliliği olmayan üste F-16 uçaklarının bulunduğu hangara dev Türk bayrağı asıldı.Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı kapsamında İncirlik'ten kalkıp bombardımana katılacak uçakların ne zaman hareket edeceği belli değil. Ayrıca 2 F-16'nın hangardan çıktığı ve kalkış için kontrollerinin yapıldığı görüldü.

09.38: Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Suriye'deki terör hedeflerine yönelik operasyonların sürdüğü bölgeye Kilis'ten top atışları yapılıyor. Özgür Suriye Ordusu'nun da katıldığı harekatın üçüncü gününde Afrin'deki hedeflere ilerleyen birliklere top atışlarıyla destek veriliyor. Sınırda konuşlu TSK'ya bağlı birliklerce terör örgütü PYD/PKK'nın işgal ettiği alanlara yönelik zaman zaman yoğunlaşan atışlar, Kilis kent merkezinin yanı sıra Hatay hudut hattındaki bazı köylerden de duyuluyor. Bu arada, sınırdaki birliklere de ara ara askeri araç takviyesi yapılıyor.

MATTİS: TÜRKİYE BİZİ UYARDI

09.30: Hatay'ın Hassa ilçesinde köylüler, Afrin sınırının sıfır noktasında tanklar ve obüslerle nöbet tutan askerler için bu sabah kurban kesti. İhlas Haber Ajansı, köylülerin kesilen kurbanın kanını askerlerin alnına sürdüğünü, askerlerin de köylülerin ellerini öptüğünü aktarıyor. Zeytin Dalı harekatının üçüncü gününde ABD'den gelen son açıklama ise şöyle oldu. ABD Savunma Bakanı Mattis, "Türkiye hava saldırısı yapmadan önce bizi uyardı" dedi.

ABD medyasında yer alan haberlere göre Mattis, Güneydoğu Asya'ya giderken uçakta gazetecilere Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde YPG/PKK ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek üzere başlattığı operasyona ilişkin açıklama yaptı. Türkiye'nin önemli bir NATO müttefiki olduğunu vurgulayan Mattis, "Türkiye'nin meşru güvenlik endişeleri var." diye konuştu. Saldırı öncesinde Türkiye'nin ABD'yi uyardığını kaydeden Mattis, "Türkiye açık sözlüydü. Hava saldırısını yapmadan önce bunu yapacaklarına dair bizi uyardılar." ifadesini kullandı. Ayrıca Mattis, TSK'nin Afrin'de düzenlediği operasyon nedeniyle bölgede bulunan ABD askerlerinin risk altında olmadığını belirtti.

ZIRHLI ARAÇLAR, ÖZEL KUVVETLER VE PİYADE GÜÇLERİ İLERLİYOR

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, "Zeytin Dalı Harekatı planlandığı şekilde devam etmekte olup, kara harekatı başlamıştır." denildi. Açıklamada, "Zeytin Dalı Harekatı'nın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzi, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta olup, sivil/masum kişilerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir." ifadelerine yer verildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Mehmetçiğin desteklediği Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) terör örgütü PYD/PKK'nın işgalindeki Afrin'e 4 koldan ilerlemeye başladı. Batıda Hatay, doğuda Azez, kuzeyde Kilis ve güneyde İdlib'de bulunan Türk üsleri üzerinden tanklar desteğiyle Suriye topraklarına giren Mehmetçik ve ÖSO mensupları, şehirdeki teröristlerin Afrin'in kuzeyinde bulunan dağlara yaslanıp kendisine avantaj sağlamasına izin vermedi.

5 KM KAT İÇERİ GİRDİLER... Bordo bereliler ve ÖSO savaşçıları abluka altına alınan Afrin merkeze doğru ağır silahlarla birlikte yol aldı. TSK'ya ait zırhlı araçlar, özel kuvvetler, piyade güçleri ve ÖSO savaşçıları, Afrin topraklarında dün 14.00 itibariyle 5 kilometre kat etti.

JETLER DE VURUYOR... Afrin topraklarına giren savaşçılarla teröristler arasında sıcak çatışmalar yaşandı. Kara operasyonu sürerken Türk jetleri de terör hedeflerini vurdu. Dün bölgeden yoğun duman yükselirken şiddetli patlama sesleri duyuldu.

11 NOKTA ELE GEÇİRİLDİ... TSK ve ÖSO birlikleri Afrin'de PKK/PYD işgalindeki 9'u köy 11 noktayı ele geçirerek güvenli ilerleme alanları oluşturdu. İl kurtarılan köy olan Şengal'de ise ÖSO mensubu Süleyman El Hacı, PYD'li teröristlerin kurşunlarıyla şehit oldu.

153 HEDEF VURULDU... TSK, terör örgütleri PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ tarafından kullanılan sığınak, barınak, mühimmat deposu gibi 153 hedefin ateş altına alındığını açıkladı.

ÇÖZÜLME BAŞLADI... Türk jetlerinin Afrin'i vurmasının hemen ardından biri çocuk 3 PYD/YPG'lı Mare Meclisi'ne gelerek teslim oldu. Demokratik Suriye Güçleri içindeki büyük gruplardan Ceyş'ül Suvar'ın taraf değiştirerek Türkiye destekli güçlere dahil olduğu da öğrenildi.

KOMANDO VE TANK SEVKIYATI... Hatay'ın Hassa ilçesine çok sayıda tank, zırhlı personel taşıyıcı, sağlık ekibi ve otobüslerle komando sevk edildi. Fırat Kalkanı Harekâtı bölgesinden çekilen tank, Fırtına obüsü ve topçu bataryalarının da bulunduğu toplam 150 araçlık konvoy da önceki akşam Afrin'e gitti.

SİVİL HASSASİYETİ... TSK'nın Zeytin Dalı Harekatına destek veren ÖSO'nun Afrinli komutanı Ebu Meryem, sivilleri değil, terör örgütü PYD/ PKK'yı hedef aldıklarını söyledi. Meryem, "Halkımız sakin olsun. Sivil insanlar vatandaşlarımızdır" diye konuştu.

AKAR: İNANCIMIZ TAM... Genelkurmay Başkanı Orgenaral Hulisi Akar, Genelkurmay Harekat Merkezi'nde dün açıklamada bulundu. Akar, "Harekâtın planlama ve icrasında sadece ama sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, bina, silah, araç gereç vesaire hedef alınacak. Sivil ve masum kişilerin zarar görmemesi için de her türlü hassasiyet gösterilecektir. Bu görevden de alnınızın akıyla çıkacağınıza inancımız tamdır" dedi.

KOMUTANLAR SINIRDA... Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve kuvvet komutanları sınıra giderek harekâta katılan birliklerde denetleme ve incelemelerde bulundu. Akar, operasyonun Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edildiğini söyledi.

'DÜNYADA ANCAK 5 ÜLKE YAPABİLİR'

Güvenlik politikaları uzmanı Mete Yarar, harekâtta kullanılan 72 uçağa dikkat çekerek "Yakın dönemde bu kadar çok uçağın katıldığı bir operasyon yok. 72 uçağı kaldıracaksınız, havada tutacaksınız, herhangi bir saldırı olabileceği ihtimaline karşı da uyanık olacaksınız. Sırada dahilinde bütün hedefleri tek tek vuracaksınız ve vurulan hedeflerin kıymetlendirmesini yapacaksınız. Havada 72 uçağı idare etmek bir maharet ister. Dünyada bu operasyonu yapabilecek ülke sayısı 5'i geçmez. 4 bin kilometrekarelik bir alan, havada bu kadar hızlı yer değiştirebilen uçaklar için bir futbol sahasında herkesin tıka basa durması gibidir" dedi.

TSK dün 32 uçakla 45 hedefin imha edildiğini açıkladı. Toplam 4 köy teröristlerden temizlendi. Sınırı geçen ÖSO güçleri de köylerde PKK/ YPG'ye ait fotoğraf ve flamaları ateşe verdi.

HARİTA DEĞİŞMEYE BAŞLADI

Afrin'e Zeytin Dalı harekâtının üçüncü gününde Türkiye 11 köyü PYD-YPG'li teröristlerden geri aldı, sınırdaki harita değişmeye başladı. TSK destekli ÖSO kuvvetleri söz konusu köylerde teröristlerin döşediği mayınları temizliyor.

PYD- YPG-PKK HEDEFLERİ İMHA EDİLDİ

Zeytin Dali operasyonun ikinci gününde Afrin'e kuzeyden giren TSK öncülüğündeki ÖSO savscilari, geceyi teröristlerden temizlenen daglarda geçirdi. Zeytin dali operasyonunu 3. gününde bölgede çatışmalar devam ederken TSK, obüs ve topçuları terör hedeflerine bomba yağdırdı. Kilis'e roketlerin atıldığı Azez-Afrin sınırında bulunan Bursaya Dağı ve Reyhanli'ya roketlerin atıldığı Cinderes bölgesindeki PYD-YPG-PKK hedefleri imha edildi.

TSK'nın, hudut güvenliği ve bölgede istikrarı sağlamak amacıyla Afrin'de başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nın ikinci gününde Türk savaş uçakları hedefleri vururken, TSK kara kuvvetleri unsurları da ÖSO ile birlikte Afrin'deki noktalara ilerliyor. Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, "Zeytin Dalı Harekatı planlandığı şekilde devam etmekte olup, kara harekatı başlamıştır." denildi. Açıklamada, "Zeytin Dalı Harekatı'nın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzi, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta olup, sivil/masum kişilerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir." ifadelerine yer verildi.

45 HEDEF DAHA İMHA EDİLDİ

Genelkurmay Başkanlığınca, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütüne ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzisinden oluşan 45 hedefin daha Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçaklar tarafından imha edildiği bildirildi. Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından hudutlarda, bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ üyesi teröristleri etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak için dün, saat 17.00'de "Zeytin Dalı Harekatı"nın başlatıldığı hatırlatıldı.

ÖSO AFRİN'DE KARADAN KAPSAMLI OPERASYONLARA BAŞLADI

Sahadaki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) destek veren Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) birlikleri, Afrin topraklarına girerek içerde ilerlemeye başladı.

GECE BOYU ÇOK SAYIDA OBÜS VE TOP ATIŞI YAPILDI

Öte yandan, Hatay'daki sınır birliklerinden Afrin'deki PYD/PKK hedeflerine yönelik gece boyu çok sayıda obüs ve top atışı yapıldı. Bölgedeki patlama sesleri, sınır mahallelerinden de duyuldu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, AFRİN OPERASYONUNU BÖYLE İLAN ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kütahya İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, "Suriye'de kendilerince bir oyun kurgulayanlar, terör örgütünün adını değiştirerek kurnazlık yaptıklarını sanıyorlar. Bizim gözümüzde adı ne olursa olsun teröristlerden müteşekkil her türlü organizasyonun adı terör örgütüdür. Yok Suriye Demokratik Güçleri'ymiş, yok sınır ordusuymuş, yok sınır muhafızlarıymış, yok iç güvenlik oluşumuymuş, siz kimi kandırıyorsunuz ya. Bu örgütün adı PKK'dır, bu örgütün adı PYD'dir, bu örgütün adı YPG'dir. Afrin operasyonuna ilişkin ise şunları kaydetti: Afrin operasyonu sahada fiilen başlamıştır. Bunu Münbiç takip edecek" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı bu açıklamanın ardından bölgeden son dakika haberleri art arda gelmeye başladı. Türk Silahlı Kuvvetleri, "Afrin'deki terör örgütü PYD/PKK mensuplarına yönelik "Zeytin Dalı Harekatı" adıyla saat 17.00'den itibaren harekata başladı" açıklaması yaptı.

GÖZLEM NOKTALARI VURULDU

İdlib'deki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, Türk savaş uçakları, Afrin'in Türkiye sınırı hattındaki Cinderis beldesine bağlı Celeme, Himdiye, Haclar, Freriye ve Tel Sellür köylerindeki PYD/PKK'ya ait gözlem noktaları ve hedeflerini bombaladı.