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Son dakika: nda patlama

Bor İlçesindeki bir nda patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre 2 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin de yaralandığı belirtiliyor.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 27.1.2018 18:13 Güncelleme Tarihi: 27.1.2018 18:49
Son dakika: Havai fişek fabrikasında patlama

Bor ilçesine bağlı Kemerhisar beldesinde bulunan nda patlama meydana geldi.

Patlamada ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı.

Bor ilçesine bağlı Kemerhisar beldesinde kurulu bulanan havai fişek fabrikasında bugün saat 18.00 sıralarında patlama meydana geldi. 55 kişinin çalıştığı fabrikadaki patalamada, ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı. Patlamanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, Ömer Halis Demir Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Fabrikada 55 kişinin çalıştığı öğrenildi.

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Son dakika: Havai fişek fabrikasında patlama
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