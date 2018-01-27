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TIME'ın son kapağı her şeyi anlatıyor

bugünkü yazısında Türkiye-ABD ilişkilerindeki krizi kaleme aldı. Türkiye için en büyük iki tehlike olan ve ’ya destek veren ABD ile güven ortamının giderek sarsıldığının altını çizen Mehmet Barlas yazısını şu sözlerle bitiriyor: “Time dergisinin son sayısının kapağında, ABD'nin yalnızlığı anlatılıyor. “

Giriş Tarihi: 27.1.2018 12:01 Güncelleme Tarihi: 27.1.2018 13:40
TIME'ın son kapağı her şeyi anlatıyor

MEHMET BARLAS'IN BUGÜNKÜ YAZISINDAN BAŞLIKLAR

ABD sanki sadece Türkiye ile mi problemli ilişkiler içindedir? Time dergisinin son sayısının kapağında, ABD'nin yalnızlığı anlatılıyor. Kapakta büyük bir beyaz kıta ABD'yi temsil ediyor.
Üzerinde Amerikan bayrağı ve altında "America Alone" yani "Amerika tek başına" başlığı var. Çünkü Donald Trump gafları ve çelişkili açıklamaları ve yaptığı sivri çıkışlarla Washington'ı giderek yalnızlaştırmakta. Trump'ın Kudüs çıkışı sonrasında ABD Birleşmiş Milletler'de yalnız kalmadı mı? Trump, göçmenler ve geldikleri ülkelerle ilgili sözleriyle de Güney Amerika ile Afrika ülkelerini de öfkelendirmekte.



Yani Türkiye ile ABD'nin bozulan ilişkilerinde kimin sorumlu olduğu aranırken, ABD'nin ilişkilerinde sorunlu olmadığı ülkenin pek bulunmadığını da hatırlamak gerekiyor.

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TIME dergisi ABD'nin geldiği son noktayı kapak yaptı

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TIME'ın son kapağı her şeyi anlatıyor
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