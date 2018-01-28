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’deki Türkler camilerde dua etti

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 28.1.2018
'nin Kaliforniya eyaleti Burlingame kentinde yaşayan Türk vatandaşları ve Müslümanlar cuma namazında, 'nin Afrin bölgesinde başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan askerler için dua etti. Kentte bulunan Silikon Vadisi Diyanet Merkezi camisinde gönüllü imam olarak görev yapan Mahmut Karaçuban tarafından Türkçe ve İngilizce okunan cuma hutbesinde vatan topraklarına, İslam dinine ve bayrağa sahip çıkmanın önemini vurguladı. Silikon Vadisi Diyanet Merkezi Başkanı Süleyman Özyurt Gönlümüz, düşüncelerimiz ve dualarımız hep anavatanla" dedi. ABD'nin başkenti Washington'a yarım saat mesafedeki Maryland eyaletinde bulunan Amerikan Diyanet Merkezi bünyesindeki camide de şehitler için dua edildi.
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ABD’deki Türkler camilerde dua etti
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