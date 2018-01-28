Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > ABD'nin PYD/PKK "itirafları" artıyor

'nin / "itirafları" artıyor

'de terör örgütü /'ya silah yardımı yaptığı için eleştirilen yönetimi, Afrin'deki PYD/PKK unsurları için "" yerine doğrudan "PKK" ifadesini kullanan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert'in sözlerine ilişkin halen bir düzeltme veya yalanlama yapmadı. ABD ile arasında gerilime neden olan "Washington yönetiminin terör örgütü PYD/PKK'ya silah desteği" ile ilgili yeni itiraflar gelmeye devam ediyor.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 27.1.2018 22:46 Güncelleme Tarihi: 28.1.2018 02:12
ABD'nin PYD/PKK itirafları artıyor

Perşembe günkü kamuya açık basın brifinginde Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nauert'in Afrin'deki / unsurlarıyla ilgili konuşurken doğrudan "PKK" ifadesini kullanmasının ardından Dışişleri Bakanlığından henüz bir düzeltme veya yalanlama yapılmaması dikkati çekti.

AA muhabirinin "Bakanlık sözcüsünden PKK itirafı" şeklinde gündeme taşıdığı açıklama geçerliliğini korurken kamuoyundan tepkiler de gelmeye devam ediyor.

ABD'den Afrin için PKK itirafı

Nauert, 'nin kuzeybatısındaki PYD/PKK unsurlarıyla ilgili konuşurken ABD yönetiminin her zamanki "" tanımı yerine doğrudan "PKK" ifadesini kullanmıştı. Daha sonra sözlerinde herhangi bir düzeltme yapmayan sözcü, ", Suriye'nin kuzeybatısında 'tan gözünü çevirip PKK'nın peşine düştü. Orada istikrar istiyoruz." şeklinde konuşmuştu.

Müttefiğim terörist belgesi CIA'da

DE PYD'NİN PKK OLDUĞUNU KABUL ETTİ

Öte yandan ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA) internet sayfasında son yapılan güncellemede ülke profilleri bölümünde PYD/PKK'nın, "Suriye'deki yabancı kaynaklı terör örgütleri" arasında yer aldığı görülmüştü.

ABD üretti PYD'li hainler Afrin'de kullandı!

"PKK'NIN SURİYE KOLU"

Buna göre Suriye'deki yabancı terör örgütleri arasında PKK'yı da sayan CIA, 'i de "PKK'nın Suriye kolunun lideri" olarak göstermişti.

ABD bayrağı, o direkten indirildi

Temmuz ayında ABD'deki Aspen Enstitüsünde yaptığı konuşmada ABD Özel Kuvvetler Komutanı Orgeneral Thomas, PKK'nın Suriye uzantısı YPG/PYD'nin adını kendilerinin tavsiyesiyle "Suriye Demokratik Güçleri" (SDG) olarak değiştirdiğini itiraf etmişti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
ABD'nin PYD/PKK "itirafları" artıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN