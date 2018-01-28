Sakarya'da emekli Op. Dr. Dursun Bostancı, Afrin'de görev yapmak için CİMER'e başvuruda bulundu. Afrin'de görev yapan Mehmetçik ise duydukları minnettarlığı göstermek amacıyla tankla yaptıkları atışı Op. Dr. Bostancı'ya armağan etti.

Afrin'de görev yapmak isteyen emekli doktor için tank atışı

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye'nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek, dost ile kardeş bölge halkını baskı ve zulümden kurtarmak üzere, 20 Ocak 2018 saat 17.00'dan itibaren "Zeytin Dalı Harekatı" başlatıldı. Harekat sonrasında birçok ilden çoğu vatandaş askerlik şubelerine başvurarak Afrin bölgesine gitmek istedi. Sakarya'da yaşayan emekli Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Dursun Bostancı da 24 saat uykusuz kalarak ameliyat yapabilecek güçte olduğunu belirterek, Afrin harekatına katkıda bulunmak için CİMER'e başvurdu. Bostancı yazdığı dilekçede şu ifadelere yer verdi: "Cumhurbaşkanım, daha önce CİMER'den müracaat ettim. Türk Kızılay'ına da yazdım. Genel Cerrahi Uzmanı doktorum. Harp cerrahisi konusunda bilgi sahibiyim. Emekli oldum ama hala 24 saat uykusuz ameliyat yapabilecek güçteyim. Silahlı kuvvetlerimizin Suriye'de yapmış olduğu harekata beden ve mesleki olarak da katkı da bulunmak, destek vermek istiyorum. Doğuda Korucular görevlendiriliyor. Herhangi bir ücret, maddi, siyasi beklentim yoktur. Yol paralarımı ve kişisel olacak masraflarımı da kendim karşılarım. Bu taktirde gönüllülük olacağı kanaatini taşımaktayım."



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Afrin'de görev yapmakta olan askerler ise doktorun çağrısına karşılık vermek ve duydukları minnettarlığı göstermek amacı ile bir video çekerek Op. Dr. Bostancı'ya gönderdi. Videoda görev başındaki Mehmetçiğin tank atışını Dr. Bostancı'ya armağan ederek atışı yapmaları dikkatlerden kaçmadı. Terör mevzilerini top atışına tutan askerler çektikleri videoda, "Sakaryalı Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Dursun Bostancı, yapmış olduğunuz şerefli, onurlu ve gurur verici davranıştan dolayı size minnettarız. Bu atış sizin için" diyerek Sakaryalı Cerraha teşekkürlerini iletti..