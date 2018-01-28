Bundan sonra çaba sırası ABD’de

Antalya'da temaslarını sürdüren Çavuşoğlu, Antalya Kültür Merkezi'nde İl Danışma Meclisi toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin PYD/PKK'ya silah vermesine ilişkin, "Verdikleri silahları geri alması gerekiyor. Amerika'dan farklı sesler geliyor. Bize kaybolan güveni tekrar tesis edecek bir adım atması ve bunları bize göstermesi gerekiyor" şeklinde konuştu.

"ABD SOMUT ADIMLAR ATMALI"

Bakan Çavuşoğlu şu mesajları verdi: Ciddi bir devlete yakışır biçimde artık söylemden çok somut adım görmek istiyoruz. Silah vermediğini görmemiz lazım. Bir terör örgütüyle ABD'nin bağını koparması gerekiyor. Onlara da tamamen silahı bıraktırması gerekiyor. Kendi verdikleri silahları geri alması gerekiyor. Menbiç'ten derhal çekilmeleri gerekiyor. Dolayısıyla terörle mücadele ettiğini söyleyen bir ülkenin bir terör örgütüyle ki kendileri de itiraf ediyorlar, 'PKK ile bir farkı yok' diye. Dolayısıyla tüm bağını koparması gerekiyor. Bize kaybolan güveni tekrar tesis edecek bir adım atması lazım. Adımların atılması gerekiyor, bunları bize göstermesi gerekiyor. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu dün Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'la da bir telefon görüşmesi yaptı.

ABD İLE MENBİÇ'İ KONUŞUYORUZ

?TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, terör örgütü YPG/PKK'nın işgali altında bulunan Menbiç'e yapılacak olası operasyon kapsamında ABD ile görüşüldüğünü açıkladı. "Bu konuyu konuşuyoruz, bizi anlayacaklarını ümit ediyoruz" diyen Bozkır, "Karşı karşıya gelmemizi gerektirecek bir ortamı yaratmamalarını da talep ediyoruz. (...) Menbiç'te eskiden hiç Kürt yoktu. Şimdi tamamen Kürt nüfuslu bir kasaba haline geldi. Aynı Ayn El-Arab'ta, Kobani'de yapılan Menbiç'te de yapıldı. Türkiye'nin buna izin vermesi mümkün değildir" dedi.

ABD, YİNE SÖZ VERDİ

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Herbert Raymon McMaster ile görüştü. Görüşmede McMaster'ın, "ABD'nin PYD/YPG terör örgütüne silah vermeyeceği yönünde taahhütte bulunduğu" aktarıldı. Görüşmede ayrıca Zeytindalı Harekâtı da konuşuldu. İki tarafın da yanlış anlamaları önlemek için yakın koordinasyon içinde olunması konusunda mutabık kalınırken, iki NATO müttefiki olan Türkiye ve ABD ilişkilerinin karşılıklı çıkar ve saygı temelinde her düzeyde geliştirilmesinin önemine dikkat çekildi.