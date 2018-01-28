Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afrin mesajı!

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Erdoğan, Amasya Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Amasya 6. Olağan İl Kongresi'nde partililere hitabına, "Amasya'ya cumhurbaşkanlığı seçimindeki yüzde 57'lik, 16 Nisan halk oylamasındaki yüzde 56'lık 'evet' oranı sebebiyle şükranlarımı sunuyorum. Türkiye ortalamasının üzerindeki oranlarla, bize olan desteğini ortaya koyan her bir Amasyalı kardeşime teşekkür ediyorum." diyerek başladı.

(Salondakilerin Reis bizi Afrin'e götür sloganları üzerine)

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Başkomutan önde gidecek siz de arkadan geleceksiniz"

Komuta kademesine sordum, ihtiyacınız var mı dedim, ihtiyaç var dedikleri anda önce genel başkanınız, başkomutan önde gidecek, sonra siz de arkamızdan geleceksiniz.

Erdoğan, Amasya'nın çağ kapatıp açan Fatih Sultan Mehmet'in şehri olduğunu vurgulayarak, "Amasya o ince ruhlu padişah Sultan Beyazıd'ın şehridir. Amasya, Yavuz Sultan Selim'in gözlerini dünyaya açtığı şehirdir. Amasya, Osmanlı'nın büyük devlet adamları Akşemseddin'in, Kara Mustafa Paşa'nın şehridir. Bunun için Amasya tarih boyunca hep istikamet çizen bir şehirdir." ifadelerini kullandı.

Bunun için Amasya'nın, Kurtuluş Savaşı'na da yön veren bir kent olduğuna işaret eden Erdoğan, bugün de Amasya'nın topraklarından tarih, destan, aşk, yiğitlik ve mertlik akan bir şehir olduğunu dile getirdi.

Erdoğan, şehrin "tek millet, bayrak, vatan ve devlet" denildiğinde safın en önünde yer aldığını, almaya da devam edeceğini kaydetti.

"ÖNCE GENEL BAŞKANINIZ, BAŞKOMUTAN GİDECEK, SİZ DE ARKADAN GELECEKSİNİZ"

Salondaki gençlere "Ülkemizin geleceği, milletimizin huzuru, devletimizin bekası için mücadelenin en ön safında yer almaya hazır mıyız?" şeklinde seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Reis bizi Afrin'e götür" sloganları üzerine konuşmasına şöyle devam etti:

"Hazır mıyız? Komuta kademesine, ihtiyacımız var mı?' dedim. Komuta kademesi 'Henüz yok, şu anda biz yeteriz' dedi. Şimdi 'ihtiyaç var' dedikleri anda önce Genel Başkanınız, Başkomutan önde gidecek, siz de arkadan geleceksiniz. 'Yürüyeceksin, millet yürüyecek arkandan' dedik ya, öyle yürüyeceğiz. Onun için durmak yok, yola devam."

Erdoğan'ın sözleri üzerine, salondakiler tarafından "İşte ordu, işte komutan" sloganları atıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Amasya 6. Olağan İl Kongresi'nde konuştu

"BİZİM SÖZÜMÜZ VAR, BU İŞİ BAŞARACAĞIZ"

Az önce rakamları tekrar aldığını bildiren Erdoğan, "484 terörist ila cehenneme zümera. Şu anda bizim de Özgür Suriye Ordusu'ndan ve Mehmetlerimizle toplamda 20 şehidimiz var. 5'i Mehmet'imiz diğerleri de ÖSO'dan." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz. Onlar diridirler ancak siz bilmezsiniz." ayetini hatırlatarak, "Onlar bizi şu anda dinliyorlar, takip ediyorlar. Dolayısıyla biz de onlara layık olmaya çalışacağız. Rabbim, onları sevgili Peygamberimize komşu yaptı. İnşallah bizleri de aynı makama Rabbim layık kılsın." diye konuştu.

Bu yolda kararlı olduklarını yineleyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bizim sözümüz var, bu işi başaracağız. Zira biz Afrin'e zevk için gitmedik. Şu anda 3,5 milyon Suriyeli bizim ülkemizde ve El Rai, Cerablus, El-Bab. 2 bin kilometrekarelik bu alanı şu anda biz kontrol ediyoruz. Ne kadar döndü geri? Bu sabah aldığım rakam, 130 bin mülteci geri döndü, dönüyorlar.

İnşallah bu Afrin de halledildiği zaman, Afrin'e de dönmeye başlayacaklar. İdlib'e de dönmeye başlayacaklar. Kim dönecek buralara? Oraların sahipleri dönecek. Bizim gözümüz yok bu topraklarda, öyle bir derdimiz yok. Biz, Batı'nın herhangi bir ülkesi değiliz. Biz Türk'üz ve Türkiye'yiz. Bu yolculuğa da böyle çıktık, böyle gidiyoruz."

"Sizlerde işte bu ruh, heyecan ve azim olduğu müddetçe, Allah'ın izniyle yedi düvel bir araya gelse, ülkemizdeki tek bir çakıl taşını dahi yerinden oynatamaz."

"SINIRLARIMIZA YIĞILAN O TERÖRİST BOZUNTULARINI..."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, salonda bulunan gençlere, "Bu ülkenin, bu milletin istiklaline ve istikbaline göz dikenlere dünyayı dar etmeye hazır mıyız?" şeklinde seslenerek, şunları kaydetti:

"Sizlerde işte bu ruh, heyecan ve azim olduğu müddetçe, Allah'ın izniyle yedi düvel bir araya gelse, ülkemizdeki tek bir çakıl taşını dahi yerinden oynatamaz. Amasya'dan yükselen bu ses var ya, işte bu ses bırakınız sınırlarımıza yığılan o terörist bozuntularını, dünyanın dört bir yanından bize şaşı bakan herkesi tir tir titretiyor. Az önce Buseyra Dağı tamam, halloldu. Şimdi oradan bölgeye hakimiyet çok daha rahat olacak."

Bu sözler üzerine salondakiler, "Dik dur eğilme, bu millet seninle" sloganları attı.

Erdoğan, bugüne kadar beşer planında hiçbir gücün önünde eğilmediklerini, sadece ve sadece Rabbin huzurunda rükuda ve secdede eğildiklerini kaydetti.