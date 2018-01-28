Hac kuraları ne zaman çekilecek? - 2018 Hac kura çekiliş sonuçları ne zaman belli olacak? - İşte detaylar

Kutsal topraklara gidebilmek ve oralarda ibadetlerini yapabilmenin hayalini kuran 2 milyonu aşkın adayın büyük heyecanla beklediği gün geldi, çattı. Haftalardır merak edilen ''hac kuraları ne zaman çekilecek'' sorusu yanıtını buldu. Hac kura sonuçları sonrası bu yıl kutsal topraklara gidecek olan adaylar belli oluyor. Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre 2018 hac kura tarihleri netleşti. Peki 2018 hac kuraları ne zaman çekilecek? Hac kura çekiliş sonuçları ne zaman belli olacak? İşte tüm ayrıntılar

HAC KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2 milyonu aşkın hacı adayının heyecan ile beklediği duyuruyu yaptı. Bu sene hac kuraları için net tarih belli oldu. Hac kura çekimi 1 Şubat Perşembe günü gerçekleşecek ve saat 11:00'da başlayacak. Hac kura sonuçları hac.diyanet.gov.tr açıklanacak.

HAC KURALARI İÇİN KAÇ KİŞİ BAŞVURDU?

1 Şubat Perşembe günü saat 11.00'de Diyanet İşleri Başkanlığında, bilgisayar ortamında, basına ve kamuoyuna açık olarak yapılacak hac kuraları için yaklaşık 2 milyon aday nefeslerini tutacak.

A - 2018 YILINDA İLK DEFA KAYIT YAPTIRACAKLAR

1- 2018 yılında ilk defa hacca gitmek isteyenlerin müracaatları 21-29 Aralık 2017 tarihleri arasında alınacaktır.

2- "İlk Defa Kayıt" yaptırmak isteyenler ilgili bankalara 20.-TL ön kayıt ücretini yatırdıktan sonra;

a- Müracaatlarını Başkanlığımız "http://hac.diyanet.gov.tr" internet adresinden elektronik ortamda,

b- Müftülüklere doğrudan form dilekçe ile müracaat ederek, Kayıtlarını yaptırabileceklerdir.

c- Anlaşmalı Bankalar : Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş., Halkbank, Kuveyt Türk, Türkiye Finans, VakıfBank, Vakıf Katılım, Ziraat Bankası ve Ziraat Katılım.

3- Kayıt yaptırdıktan sonra vazgeçenler ile hacca gidemeyenlere ön kayıt ücreti iade edilmeyecektir.

4- Müftülüklere yapılan müracaatlarda kayıt parasını yatırdığına dair dekontu, müracaat dilekçesi ile birlikte süresi içerisinde müftülüklere teslim etmeyen ve kayıt numarası da almayanların müracaatları geçerli olmayacak, bunlar kuraya dahil edilmeyecek, talep etmeleri halinde ise yatırdıkları ücret kendilerine iade edilecektir.

5- Müracaatlarda; eş, anne, baba, kayınbaba, kayınvalide, kardeş ve çocukların birbirleri ile veya aralarında hiçbir akrabalık bağı olmayanların, istemeleri halinde 10 kişiyi geçmemek üzere grup halinde kur'aya girme talepleri kabul edilecektir.

6- Talepleri halinde engelli vatandaşlarımız hacca hiç gitmemiş refakatçileri ile birlikte; mahremsiz olarak hacca gidemeyecek durumda olan bayanlar ise ancak hacca hiç gitmemiş mahremleri ile müracaat yapabileceklerdir.

7- Hacca götürülmek istenilen 0-12 yaş çocukların kayıtları ebeveynleri ile birlikte yapılacak olup, 7-12 yaş arası çocuklar kuraya dahil edilmeyeceklerdir. Ancak, çekilecek kuradan sonra kesin kayıt hakkı elde eden ebeveynler 0-6 yaş arası çocuklarını istemeleri halinde beraberlerinde hacca götürebilecek, 7-12 yaş arası çocuklarını ise hacca götüremeyeceklerdir.

8- Ön kayıt esnasında ayrı ayrı yerlerde farklı hac konaklama türlerinde müracaat eden eş veya akrabaların kesin kayıt esnasında mahremiyet birleştirilmesi yönündeki talepleri karşılanmayacaktır.

9- 2018 yılında ilk defa ön kayıt yaptıranlardan daha önceki yıllarda ön kayıtları bulunanların kuraya birlikte katılmayı istemeleri halinde 21-29 Aralık 2017 tarihleri arasında il ve ilçe müftülüklerince birleştirmeleri yapılacaktır.

10- Önceki yıllarda hacca gidenlerin müracaatı kabul edilmeyecek olup, müracaatlardan veya kura çekiminden sonra hacca gittiği tespit edilenlerin kayıtları silinecek ve ön kayıt ücreti de iade edilmeyecektir.

11-Önceki yıllarda herhangi bir belge ibraz etmeden vekâleten hacca gittiklerini belirten vatandaşlarımızdan kendi adlarına hacca gitmek veya bir başkasının yerine vekaleten Hacca gitmek isteyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.

12-Hacı adayları, müracaatlarının sisteme girilip girilmediğini ve yakınlık bağlantılarının doğru bir şekilde yapılıp yapılmadığını "http://hac.diyanet.gov.tr" internet adresinden kontrol edebilecekler, kaydı girilmeyen veya kayıt bilgilerinde yanlışlık olanlar varsa bunlar, ilgili müftülüklerden bilgilerini kayıt süresi içerisinde düzelttirebileceklerdir.

13-İnternet ortamında veya müftülüklere yapılan müracaatlardaki bilgi eksikliğinden "Grup Başı" olarak yazılan veya dilekçeyi imzalayan kişi sorumlu olacaktır.