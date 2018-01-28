Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Şehit Cumhuriyet Başsavcısı Uzun'un adı bombanın üzerine yazıldı

Şehit Cumhuriyet Başsavcısı Uzun'un adı bombanın üzerine yazıldı

TUNCELİ'nin Ovacık ilçesinde, 2012’de 'lı teröristlerce şehit edilen Cumhuriyet Başsavcısı 'un (34) adı, Suriye'nin Afrin kentinde terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nda görev alan savaş uçağına yerleştirilen bombanın üzerine yazıldı.

Giriş Tarihi: 28.1.2018 16:15 Güncelleme Tarihi: 28.1.2018 16:16
Şehit Cumhuriyet Başsavcısı Uzun'un adı bombanın üzerine yazıldı

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde 19 Eylül 2012 tarihinde oturduğu lojmanın girişinde 'lı teröristlerin silahlı saldırısında şehit olan Başsavcısı 'un adı, Zeytin Dalı Harekatı'nda görev alan bir savaş uçağına yerleştirilen bombanın üzerine yazıldı. 'Şehit Savcı Murat Uzun Zeytin Dalı selam olsun' yazılı bombanın fotoğrafını Samsunlu olan Uzun'un kentte yaşayan hemşire eşi Cihan Uzun, sosyal paylaşım sitesindeki hesabından paylaştı. Cihan Uzun fotoğrafı 'Selam ve dua ile' notu ile paylaştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Şehit Cumhuriyet Başsavcısı Uzun'un adı bombanın üzerine yazıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN